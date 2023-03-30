不收拾車車它們會走掉？聽到爸爸警告　2歲兒子急中生智爆笑救車

現在的孩子真心幸福，各式玩具樣樣不缺；聲光的、擬真的、益智的......不怕沒有，就怕不玩！



但玩具一多，家中免不了凌亂起來，想讓寶貝練習自己收玩具，卻比登天還難......

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每次最後都是爸媽在收

你家也有不愛收玩具的小搗蛋嗎？無論怎麼好說歹說、嚴肅警告，甚至陪著一起收，都沒什麼效果。

一位媽媽於Facebook群組《新手爸媽~家有寶貝兒》發文，表示自家兒子2歲9個月：「每次要他收玩具都很困難，他會收一、兩台就開始繼續玩，約他一起收，到最後都是爸媽自己在收。」

兒子怕車車走掉好像有用

原PO媽媽繼續道來，於是老公對兒子說了《反斗奇兵》的故事，並稍微嚇他：「不好好珍惜車車的話，明天早上起來，車車就會開走，跟你說bye bye囉！」

兒子好像聽懂了，走回去撿車車。

車子四輪朝天「走不了」

正當事主欣慰兒子似乎聽進去了，卻有驚人發現。

「兒子睡了之後，我整理時認真一看，每台車他都翻過來四腳朝天或是東倒西歪......這邏輯我也是服了！好的好的，翻車的車子也開不走。」（編按：我不管了的意思嗎XD）

有時間翻車為何不直接收？

媽媽哭笑不得在內心吶喊，花那麼多時間在那邊翻車，幹嘛不好好收進箱子裏呀！

並表示：「求救救走偏的孩子！」

網友：這孩子太狠了

心有戚戚焉的網友們紛紛留言：

．「這是聰明的孩子才會有的旁門左道」

．「反向思考呢！」

．「這孩子太聰明了！應變能力很好」

．「我兒子也會把車翻過來！他說因為車車也要睡覺」



除了假裝丟掉玩具，不少爸媽們熱心分享自家小撇步：

．「從我兒子1歲開始，每天晚上我老公都帶着他一起收玩具，每天晚上一定一起把遊戲室收整齊才關燈休息，當然過程中還是有許多需要跟小孩磨合的地方，但就是不能半途而廢。」

．「我會跟兒子比賽，看誰收得多，通常我會故意收很慢，大概小孩收七成、大人收三成吧。」

．「我都一個月一個月，跟兒子玩圈圈叉叉，一天乖，就給他圈、不乖給他叉， 一個月做的好我給他玩具車，一天做不好那個月一個沒禮物， 每天的圈我叫他自己畫，想要禮物靠自己努力讓他有成就感。」

．「想辦法讓收玩具也像是在玩，我兒子會主動收，但比較沒有耐心。像是收積木的時候，我會下指令給他：現在要先收幾個甚麼顏色形狀的積木，讓收玩具也是像在玩樂，而且還可以學習，他超喜歡的。」

．「一起收，然後再很浮誇的說好棒喔 你怎麼那麼棒！雖然還不會自己完全收好，但就先慢慢養成習慣。」

．「我兒子（幼幼班）老師教請他收拾，並抓着他的雙手收，幾次後他就會自己拿雙手收！」

．「他還不懂收的概念，假摔一次！苦肉計可能比較有效。」



只能說孩子們的直覺式思考，實在太可愛，只是苦了爸媽內傷！你家也有不愛收玩具的小寶貝嗎？歡迎分享家中亂七八糟模樣，或是成功讓孩子收玩具的好方法唷！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：不愛收玩具父警告「不珍惜車車它們會開走！」2歲兒秒處理「全部翻四輪朝天」笑壞眾人】