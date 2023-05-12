學童繪「全家上吊」圖　老師嚇得即見家長　真相原來是個快樂回憶

一位男孩遞給爸媽一張紙條，原來是學校老師要求他們明天到校開會，而男孩也不明原因，只要幽幽地說道：「老師不喜歡我的畫！」



結果兩人一到校，老師立即拿出那幅「畫」，老師憂心地認為這張圖透露出，6歲男孩可能有輕生的念頭，所以才請家長到校進行關切的動作，不過經過爸媽解釋後事情才豁然開朗，這樣一張全家「上吊圖」，其實是全家「快樂的回憶」。

看到這樣的畫作，想必很多人都會嚇一嚇啊（還好只是個誤會~）！（按圖了解）

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「一家人上吊」畫，老師急尋家長

就在日前，這名男孩的父親在臉書粉專「Natural World」分享這件事，貼出了6歲兒子的畫作，文中說到學校老師要孩子們畫他們的家人，他的兒子畫了一幅全家人都戴着氧氣罩在水中游泳的畫面，但他跟老婆卻被要求立刻到校。

原因是，老師看到這張圖畫後嚇了一大跳，以為是全家上吊輕生的畫面，於是打電話給他和妻子，需要再進一步確認，「孩子還好嗎？」。

其實是，全家的快樂回憶

事主透露，他們接到老師電話後也非常緊張，詢問兒子到底發生了甚麼事，兒子卻只說，「老師不喜歡我畫的畫」。

隔天到了學校，老師將畫作拿給他們夫妻兩人看，並詢問他們能不能解釋一下畫畫內容，當他們夫妻看完畫後才恍然大悟，急忙跟老師解釋說道，「完全不是你想的那樣！」並向老師進一步說明，這是他們一家四口在巴哈馬浮潛的度假回憶，這才解開誤會啊。

老師放下心中大石頭

帖文在Facebook上引起了熱烈的迴響，許多網民大讚這名老師負責又謹慎：

．「看得出來老師為甚麼很困惑了，最重要的是，他會謹慎尋求家長答案」

．「應該表揚老師慎重向家長確認疑慮，將份內工作做得非常好」



另外也有網民提到：

．「現今世界太過複雜可怕，才讓人將家庭渡假浮潛畫作聯想到輕生景象。」



不過，雖然是烏龍一場，但卻化解了老師的疑慮，讓老師心中大石頭放下啊！

當然，老師的疑慮也沒有錯！也有老師分享過去類似經驗，就是因為發現學生將畫作塗成黑色，深入了解後，才知道她正深受鄰居暴力虐待。

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從繪畫中，觀察孩子個性

除了從孩子畫作中觀察出相關心理層面，也有研究說到，從繪畫的線條筆觸中 ， 也可以觀察出孩子的性格。以幼稚園大班以上的孩子來說，經常畫出較多弧線、圓形或靈活圖案，通常是古靈精怪的孩子；若畫出較多橫線和直線的孩子，可能個性較為理性執着。

至於幼稚園小班、中班的孩子，畫出人物的身體、四肢都比較僵硬，而且不常畫畫的孩子即使到了高班，畫出來的人物姿態可能依然如此，這樣的表現都算正常。

如果到了小學一年級以上，畫出來的人物依然很僵硬，或是畫面中大多是僵直，缺少圓弧形的線條或圖形時，則可能反映出孩子對於生活的適應不良，這樣孩子的自信心和自我價值感也會比較低落，這時候就可以適時關心孩子在校學習與人際關係了。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：6歲男童畫出「上吊」圖，老師立刻請父母到校！真相一出：竟然是全家的快樂回憶！】