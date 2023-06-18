高材生沉迷手遊　父母封機當場暴走　別一刀切禁玩引導要有技巧

一名初中資優生上了高中後功課退步，家長得知是沉迷手機遊戲，立即禁孩子手機，沒想到孩子當場抓狂，氣到摔東西、與父母衝突，經就醫才擺脫手機成癮問題。台中榮總精神部主診醫生張庭綱建議，立即拿掉手機或斷網，會讓孩子出現情緒強烈反應，應透過親子溝通，協助孩子擺脫手機成癮。



張庭綱說，很多父母一發現孩子沉迷上網、手機遊戲，第一個想法就是拿掉孩子的手機，結果孩子出現情緒強烈反應，產生親子衝突，甚至因此上了社會新聞版面。孩子會有如此大的反應，主要是透過上網逃避壓力或煩惱，一旦被停掉，壓力無處釋放，勢必出現衝突。

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張庭綱建議，父母要有耐心，面對孩子手機成癮問題時，不要一開始就說孩子行為不對，應與孩子好好溝通、討論，透過支持、陪伴，引導孩子慢慢降低手機使用的頻率，包括和孩子討論手機使用時間、增加親子時間如親子旅遊等，帶領孩子慢慢從手機遊戲抽離。

台灣衛福部台中醫院心理治療師劉子豪認為，父母與孩子因手機問題產生衝突的當下，雙方應先冷靜下來再處理，因為父母在孩子情緒高漲時和孩子講道理，會讓孩子的情緒更爆炸，也有的父母沒有查覺自己情緒未平緩下來，說出尖言冷語讓孩子難以接受。

劉子豪建議父母，待雙方都冷靜下來，再來訂定玩手機的時機，以及若無法遵守的「後果」，重點是要以溫和態度充分親子溝通討論，同理孩子無法使用手機的情緒，切忌單方面由父母訂規則，父母執行時態度要堅定，可陪伴孩子一起執行。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】