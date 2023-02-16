離奇考題泄露案水落石出　父母一心助女兒考好成績　終卻毁她前途

早前，上海泄題事件結果已經公佈，相信很多家長對於泄題事件的來龍去脈應該很瞭解了。



故事要從中考當天説起：

2022年7月12日，上海中考。

在考完數學這一科目後，一個學生突然發現：中考數學最後兩道大題，跟之前數學老師發到微信羣的題目，幾乎一模一樣。學生為了求證，將當時的聊天記錄截圖發到群上求證。結果這一截圖在網絡上迅速傳播，引起了軒然大波！網友們紛紛開始質疑上海中考泄題，和考試作弊不同，中考泄題嚴重性非同小可！上海市教育考試院很快就注意到這件事，立刻向公安部門報了案。

然而究竟是誰能提前拿到本應該嚴格保密的中考試題？

經過一個月的調查後，背後的真相露出了水面。千字長文通報了案件的細節，誰也沒有想到竟是這樣一個荒誕離奇的故事。

了解這宗離奇泄題案錯縱複雜的發生過程：（按圖了解）

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為孩子鋌而走險的開端

偷題者蔡某，是婦幼保健院的醫生。泄題者周某，是上外印務中心裝訂車間負責人。因為周某在產檢、生孩子的時候，得到了蔡某的幫助。周某因為工作的關係，沒有辦法回家照顧體弱的女兒，看醫生的時候常常靠蔡某的幫忙。

2021年底，蔡某因女兒即將參加中考，想到周某恰好是中考試卷印務中心的工作人員，便請其幫忙偷題。周某雖然很糾結，但是出於報恩的心理，也就答應了下來。在印製中考試卷期間，周某先是將手機藏入宿舍，後逃避監控將試卷帶到宿舍，並拍照傳給了蔡某。蔡某得到試題後手抄題目，並以複習刷題的名義交給女兒練習。

不料蔡某竟抄錯了題，導致女兒完全做不出。

於是蔡某就讓丈夫孫某請其父親（退休教師）幫忙解題，其父親因為一時逞強不肯承認自己不會寫題，就把題發給了另一個人。另一個人也做不出，傳給了其他人，傳來傳去，最後傳給了朱某。朱某因為當時在忙，便隨手將題目發到了自己的學生群。

等中考數學考試結束後，有學生發現朱某此前在群內發的兩道題與中考題高度相似，並將群內截圖傳到網上引發了廣泛的關注。由此，上海中考泄題案得以偵破。

這樣跌宕起伏的故事，估計編劇都寫不出來。身為父母，這個泄題案同樣讓人深思。

人生沒有捷徑

都説父母之愛子，則為之計深遠。

回顧整起案件後，不得不説，蔡醫生的確是深謀遠慮。可因為用錯了心思，父母殫精竭慮想為孩子鋪的路，最終卻成了一枚威力驚人的雷。案件水落石出，蔡某和周某被檢察機關依法逮捕，孫某傑被取保候審。

據上海考試院的通報，蔡醫生的女兒因考試作弊，本次中考成績被認定為無效。

不知道實情的女兒，三年的努力，就這樣毀在了父母手上！

考試作弊不是小事，抹上人生污點的她，將來要怎麼生活呢？甚至，她未來的人生都可能會因此而染上污點，影響一些職業的選擇。一步錯，步步錯，家長的貪圖捷徑，實在是讓人嘆息。

換一種方式想想︱孩子平時成績一般，即使中考考了高分，進了高中跟不上，對於孩子來説肯定更加痛苦。作為父母，應該樹立榜樣，做甚麼事都得想想後果，尤其在教育孩子方面，一定不能帶着孩子走了「捷徑」，走上「歪路」。

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