測試女兒有多誠實？搞鬼爸爸故意吹噓自己　女兒看不過眼當場踢爆

美國一位父親，常常在社群媒體分享自己可愛女兒Abby的生活日常，這次，爸爸設計了一場假面試，女兒Abby以為是真的，卻在鏡頭面前表現出她最純真的一面，讓網民忍不住會心一笑。



爸爸竭盡全力為虛假面試求職影片裝出一副好人的樣子，但卻一直被誠實的Abby給斥責。

看着Abby的反應，相信她真的很不忿爸爸在說謊吧！（按圖了解）

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不斷說謊的爸爸

盛裝打扮，穿著西裝打領帶的爸爸讓女兒Abby一起參與，一開始他正經的介紹，「我只有一個女兒，她叫Abby。」一切都讓Abby以為這真的是她爸爸的面試影片。接著他便開始說出虛假的人設！

他聲稱：

．「我每天起床後都穿成這樣」:

．「我總是安排有效率的日程」，

．「每天早上4點起床。去跑步，然後我跑大約12英里，然後我回來了。」

．「我確保房子乾淨整潔。」

．「我洗所有的盤子。」



以上這些謊言，都是爸爸為了試探Abby，看看她會對他的虛假與吹噓有什麼反應。而Abby果然很快就受不了聽爸爸的謊言！果斷喊了一聲「Cut！」（停！）

Abby站起來面對她的爸爸，驚呼：

．「這不是真的！這不是真的。」



爸爸試圖讓她平靜下來，然後卻繼續說謊：

．「所以，我洗了所有的碗，我替狗狗洗澡，當我妻子起床時，一切都完成了。我在這方面非常勤奮。」



你可以看到Abby臉上似笑非笑的可愛表情，看的人都知道，她的表現就是在不滿爸爸沒有說實話。當爸爸說出「當我妻子起床時，一切都完成了。我在這方面非常勤奮」」，只見Abby雙臂交叉在胸前，直接站起來向父親說Bye，走出鏡頭外。（這裡真的太好笑！顯然爸爸沒有那麼勤奮？家事都是媽媽在做？）

爸爸懇求她「請等一下」，Abby則驚呼說：

「你不能騙他們！」



爸爸又安撫她，要她回到鏡頭裏，但繼續他的騙局，說：

「所以，你問我的飲食，我只吃蔬菜，沒有薄餅。」



這時Abby笑了起來，嗆爸爸說：

．「拜託！你吃薯片和牛奶！」

．「你整天都在吃糖。」



爸爸還沒有放棄，「我不吃雞蛋三文治或冰茶」，「我只點水和蔬菜類的東西。」在一旁的Abby搖了搖頭，爸爸繼續加碼，「你問我是怎麼認識我妻子的，我是紐約洋基隊的一名中外野手，有一天我在打球……」爸爸說到這裏，Abby再也聽不下去，起身離開。一位網民搞笑回覆：「洋基隊是她最後的底線。」

誠實教育

誠實是許多人看重的品質。但如何培養一個誠實的孩子？孩子生來就是誠實的。在他們3歲以前，無法編造不是事實的話。但漸漸長大，他們確實會開始說謊，這時，父母要讓他們知道說謊可能造成的可怕後果，但更要強調誠實的美德，透過獎勵，透過小故事或身邊發生的事，進行機會教育。

如果孩子們看到大人撒謊，他們就更有可能撒謊了。如果孩子認為他們會因為誠實而受到表揚，而不是因為他們的過失而受到懲罰，那麼他們在做錯事後更有可能說出真相。最後，你必須以身作則，因為最終孩子們會以你的誠實為榜樣。

Abby實在太可愛了！想必Abby的爸爸平時應該很誠實，所以Abby才會這麼誠實吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：爸爸吹噓「家事都我做」，女兒正義打斷「那不是事實」，愛慘這位吃了誠實豆沙包的小女孩，最後離席抗議】