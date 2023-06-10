日母帶幼兒光顧薩利亞　店員連串舉動極窩心　連落單時也多問一句

日式服務的優良態度聞名世界，往往在許多不經意的小地方，可以看到日本人細膩貼心的服務精神。近來有位網民，在日本連鎖餐廳用餐時，就碰到意想不到的暖心服務。



遇上這樣關心食客需要的服務員，相信每位家長都會感到窩心吧！（按圖了解）

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根據日本媒體《まいどなニュース》報道，日本twitter網民「dokudami_talk」近來分享，表示他最近帶着嬰兒，推着嬰兒車到連鎖餐飲店「薩利亞」用餐。當他一進入店內時，接待他的男服務員就認為「您應該需要靠飲料吧近一點的座位吧」，於是將他帶到飲料吧附近的位子。

接下來這位網友詢問店員「我可以讓小嬰兒吃自己帶過來的離乳食嗎」，結果店員不只爽快答應，還主動表示「可以幫你加熱喔」。另外，在選擇其他餐點時，店員也顧慮到嬰兒還小，主動確認餐點要不要去鹽，讓網民感到相當貼心。

其他網民看到也紛紛回應：

．「這店員太會了」

．「好暖心的體驗」

．「該去薩利亞一趟了，我很喜歡他們的米蘭風焗烤飯」

．「薄餅也很好吃呢」

．「這故事應該要給薩利亞本公司看到」

．「我是前店員，看到這個讓我也覺得與有榮焉」

．「我上次帶兩歲小孩去，也被安排到飲料吧附近」

．「少子化對策需要的，正是這樣友善的環境」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】