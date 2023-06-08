孩子才藝水準一般　興趣班還要參加下去？網紅媽媽解答這世紀難題

這兩天出差，C爸負責監督CC練琴，老父親跟我抱怨：你閨女又開始出幺蛾子了啊！CC的鋼琴課，又進入了瓶頸期。



話説，我們普通孩子的興趣班怕是都逃不過這個宿命：從一開始的興致高昂到後來的興趣寥寥。要説個體之間有啥不同，無非就是堅持時間長短的問題。

無數媽媽跟我吐槽過：

這學了半天，還是興趣一般、努力一般、水平也一般，還時不時的打退堂鼓，到底該逼他一把，還是及時止損？

你們也看的出來，就CC學琴這個事兒，我是選擇了堅持。但為何而堅持，我想每個人的初衷都不同。

今天，咱就來聊聊這個話題。

相關文章：還在催谷孩子上興趣班？ 網民熱議10大最沒用才藝彈琴畫畫皆上榜

+ 28

01

當媽這麼多年，我想你一定也經歷過「哇，我孩子也許是個天才——哦，我孩子原來很普通」的心路歷程。

CC學琴剛彈出第一句成調的曲子的時候，我也以為我能培養出個郎朗來呢。可當新鮮感逐漸褪去，再看看和其他孩子的差距，我就發現，嗯，頂多也就是「不錯」而已。

真正的天賦型選手，一眼就能看得出來。CC鋼琴班上有個孩子，領悟力就是比別的孩子強；同樣的課，就是比別人學得快，妥妥的「琴界神童」。大概也是因為天賦，孩子特別沉得下心學習，家長更願意為之付出。幼兒園的時候，她就是隻上半天課，剩下的半天時間都花在鋼琴上。

你覺得你每天練一小時算勤奮了吧，那跟人家一比，小巫見大巫。很明顯，他們就是順着孩子的天賦，規劃好了路線，奔着專業的方向去了。想想看，換作你我，能做到嗎？

拋開所謂的天賦不談，我們讓孩子報興趣班的目的，是想走專業、成大家嗎？很多家長之所以焦慮繼續還是止損的問題，其實就是沒有放平這個心態。明知道我娃不過是普通選手、好像也沒有打算走專業，但就是放不下對「精英教育」的執念。這才想着，要麼我再逼一把，讓他努努力？或是趕緊轉戰另一興趣陣地……

其實大可不必。

説句大家不愛聽的，跟人家天賦型的比，咱家的就是普娃。我們所付出的時間、精力，遠不可及，也遠不會及，所以註定，是再怎麼樣，也追不上的那種。那普娃就普通着養唄。養不出天才，還摸不着門道嗎？聽起來像是勸退，其實不是。

只是想告訴大家，我們應該先對孩子的能力和我們培養的目的有一個良性的認知。然後再來談堅持與否的問題。

02

你要明白，能力普通、興趣又不十分濃厚，結果就是可能會「階段性不喜歡」、「最終某個契機放棄」。打一針雞血，堅持三天，三天後，又想放棄。主打的就是一個循環。那為甚麼，我還想着堅持一下，再堅持一下？

一句話——不成才，也有用。

辦公室有位同事，她評價自己的兒子：

不管學習、還是興趣班，他都全方位無死角的比別人差。（親媽無疑）那怎麼辦呢，我們就啥也不堅持了嗎？

不是的呀。

他上足球課，根本搶不到球，就只跟着別的孩子全場跑。跑也有用啊，至少身體素質比以前好了很多、這種對抗性的活動也讓他更有膽量了。想想還真是這麼個道理。所有的付出，都會在自己的身上留下痕跡，哪怕一時半刻顯現不出來。

像CC學琴，就算間歇性打退堂鼓，那也是學了一些技能傍身的。這些技能，能讓她在音樂課上快速理解老師講的樂理知識；在班級組織文藝活動上彈上一曲；還能因此激發自身的成就感和自信心。更重要的是，一件自己不想做的事兒，我也能堅持下來，這種攻堅克難的體驗是非常難得的，是最能在無形中增強孩子抗挫力的。

更何況，誰也不能保證將來孩子所做的工作，一定是自己喜歡且擅長的。現在的這種體驗，就是對未來的一種演練。你要做好一個準備，普通的孩子很可能幹啥都普通，我們總不能一普通就都放棄。

相關文章：你也是這樣？網民列典型亞洲父母4大特徵 家長睇到有共鳴又心虛

+ 11

當然了，想讓孩子堅持也不能咱光靠嘴説。CC學琴3年，打退堂鼓的次數10個手指頭數不過來。如何能堅持至今，我也有些心得。

1. 感受回報

朋友家有個孩子學畫畫。兩三年的時間裏都是三天打魚、兩天曬網，動輒不想去。結果，二年級下學期突然開竅了似的，竟然會主動問甚麼時候再上美術課。朋友瞭解過後才知道，原來是因為班主任發現她畫畫很好，總讓她幫着辦黑板報。能幫助老師，能美化班級，心裏肯定美啊，自然重拾了對畫畫的興趣，從此再也不用老媽催。

其實，這幾年的學習，已經給她帶來了豐厚的回報，讓她在某些地方比別人強了一些、比過去的自己強了一些，只是她自己沒有意識到而已。

所以，家有同款娃的，倒不如試試找個契機，讓孩子自己發現我這興趣班沒白上。

就比如：學口才的，能代表班級演講；學滾軸溜冰的，能在校運會上出力；學琴的，能表演節目。

又或者是：學跆拳道的，氣場大增，不會輕易被欺負；學書法的，字跡越來越工整，看着都舒心……

多去提醒孩子、多去創造機會，這種對於回報的感受，是非常強大的動力支撐。

2. 適度競爭

大家都知道，喜歡贏是孩子的天性。用輸贏來評價自我能力，是他們能想到的最簡單的方式。從誰比誰長得高，到誰哥哥敢吃屎……沒有他們不能比的。

（CC爸媽提供）

從這個角度想，比賽中取得的成績、演出時台下觀眾的認可，也是能激發他們做一件事的興趣的。

説起來真的很感謝CC的鋼琴老師。老師常常在周末準備音樂會，找一些學生上台演奏。有時候還會搞個小比賽，發個獎狀甚麼的。

每當CC動力不足時，我都和老師「串通」好各種彩虹屁，鼓勵她也來上一曲。相信我，演出過後，觀眾的掌聲或者一張小小的獎狀可比咱嘴裏的「再堅持堅持」有用多了。

還有就是跟「朋友」比。哪怕你不願意，孩子也會默默比的。CC閨蜜學的是架子鼓，偶爾她會給我帶來個消息，「我閨蜜準備考X級了」。我能聽出背後的意思啊：

她都堅持往上考了，我也不能隨便就放棄了啊！

進階段CC繼續學琴的動力，閨蜜的參照作用也功不可沒。當然，這個對比得順勢而為，不能大人人為，那就反作用了。

3. 群體效應

我之前在視頻裏說過，孩子是特別需要群體遊戲的。一些負面情緒的積壓，通過和同伴之間組件起的群體關係，就能夠得到很好的釋放。

推演到興趣學習上也是如此。

孩子之所以不愛上課了，一個很大的原因是覺得枯燥、沒意思、感到壓力。尤其是一些一對一的小課，整天和老師大眼瞪小眼，難免厭煩。但如果是幾個小夥伴共同學習呢？互相分享下學習心得，休息的時候聊聊天、social一下，調節一下學習氛圍，説不定因為課程而產生的枯燥感和壓力感，就會被消解掉了。

朋友家有個學滾軸溜冰的孩子就是如此，一開始家長感覺小課更容易出效果，專門報了一對一的私教。結果發現孩子並不買賬，每天上課一點精神都沒有。在老師的建議下，嘗試着換了大課，幾個孩子你爭我搶着過障礙、跑圈，反而學得津津有味了。雖然感覺上教學資源被平分或搶佔了，但從結果來看，利大於弊呀。

當然，這個方法並不適用於所有的課。

大家也需要權衡取捨，有時候為了保留興趣而犧牲一點點效果也未嘗不可。更何況，效果也並不一定打折扣。

相關文章：畫具也有講究？老師不建議幼童用水彩筆的8個原因 媽媽們全贊同

+ 23

03

堅持也並非唯一的答案。

我帶CC廣撒網時期，試過不下10個興趣班，放棄過的那些課程裏，短的聽了幾節試聽課，長的上了足足一年，就是舞蹈。老朋友都知道的，我經常吐槽CC太硬，不是跳舞的料子。實在是顯而易見的一沒天賦、二沒興趣。但當時讓我選擇放棄的，並不僅僅她所表現出的「技不如人」。

更重要的，是在堅持的過程中，我突然意識到了自己一直在粗暴武斷的高要求、不在乎孩子的「強按頭」。那時候的練習總充滿了我的苛責和批評：「你看別人上課都甚麼狀態，你甚麼狀態？老師讓動作做到位，你看你怎麼偷懶的，腳尖沒繃直，後背不立起，你不認真能學好甚麼？老師教的新動作，你不認真學，元旦演出你會嗎？看不到身邊的人都甚麼進度嗎？」

現在回想，最讓我後悔的，不是浪費了金錢、精力，而是在學的過程中，所有我批評她、教訓他的時刻，那些讓她去哭、去自我懷疑的時刻。

養育兩個娃的過程中，我逐漸體會到，所謂興趣培養就是幫孩子打開更多的可能性。如果可能性沒打開，反而還浪費了精力、打壓了孩子、傷害了親子關係，那放棄才是最明智的選擇。

不用打罵貶低，談笑間毀掉孩子鬥志，這件小事你可能每秒都會做。「我不想學了！」孩子的興趣班，從不擅長到擅長，也許只差這一件事。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



【延伸閱讀，更多教育子女建議】

並非鄙視窮人，但優秀的孩子都是富養出來的！窮養害其自卑一生

+ 14

【本文獲「CC爸媽」授權轉載，微信公眾號：cc-bama】