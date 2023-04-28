哪個中文字到今天仍寫得醜？網民指釁、凹、凸、亞不及「這字」難

小時候抄寫中文字是許多人童年時期的惡夢，若是筆劃特別多的字，不僅考試時容易寫錯，被老師罰寫時更是欲哭無淚，日前有網友好奇大家以前最討厭寫的字是甚麼，引發網民熱議。



「識寫一個字」與「寫靚一個字」，中間的距離真的很大！（按圖了解）

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小時候罰抄作業成夢魘！哪些字讓你寫到欲哭無淚？

小時候讓你寫到欲哭無淚的字是甚麼呢？一名網民在PTT女人版發文，透露小時候最討厭的作業之一就是抄寫，「有時候造句裏有一個字寫錯了，也會被老師圈出來讓你回去寫十遍，我寫到哭的字，有『學』校、身『體』、『蠟』筆、『犧』牲，都是筆畫很多很複雜的」。

事主表示小朋友還要學毛筆字，所以非常考驗手部協調能力和耐心，「不知道從小學簡體字的小孩會不會有這種煩惱，雖然小時候很討厭筆劃多的字，包含自己的名字，因為筆劃也很多，但是長大後除非趕時間或考試不然都堅持寫繁體字，大家以前最討厭寫的字是甚麼？」

筆畫多真的太難寫！網友狂點「龜」：寫對但老師覺得不好看

網民也紛紛留言小時候覺得最難寫的字：

．「覺得釁筆畫多，可以畫個喬巴就行了」

．「挑釁的釁，筆畫多又不好寫」

．「麗，上面兩個寫起來不對稱很」

．「非、凹、凸，到現在都寫得醜」

．「凹凸，根本像在畫畫，有夠醜，還有亞」

．「亞我到現在都還寫不好」

．「小時候算過，日常用字裏面呼籲的籲是筆劃最多的」



也有網民認為「自己名字裏筆劃最多的那一個字」：

．「平常可以寫簡體，考試卻要寫繁體的字：學、讓...但現在越來越少寫字，都寫繁體字啦～」

．「不管甚麼字，只要重複寫三遍以上都很討厭，像抄課文10遍之類的」

．「對稱、大小一樣，寫起來才不好看吧！這種一樣的一定要一大一小，通常是左小右大、上小下大，這樣寫起來才會好看」



其中最多網友指出「龜」最不好寫：

．「龜，筆畫多又多角度」

．「龜，老師說很少人寫好」

．「龜有夠難寫」

．「龜到現在還是寫很醜」

．「龜，雖然寫對但老師覺得不太好看，一直被糾正」



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