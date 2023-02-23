ChatGPT｜AI超強大　孩子未來畢業就失業？新時代仍要培養3大能力

最近有一個超火爆的詞，那就是ChatGPT。



它究竟有多火？

就説觸達全球1億用户這個「小目標」，手機用了16年，Twitter用了5年，TikTok用了9個月，而ChatGPT，只用了2個月。關於它無所不能的的震驚體文章，想必大家已經看過很多。周圍很多朋友，包括號裏的媽媽跑來問我：怎麼看待ChatGPT？ChatGPT會不會取代我們現在大部分人的工作？又對孩子的將來有甚麼影響？

好吧，今天咱們也湊個熱鬧，來説一説ChatGPT。

簡單了解ChatGPT有多強大！（按圖了解）

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ChatGPT是什麼？

簡單來説，ChatGPT就是一款人工智能聊天軟件。你問它答。但之所以一個聊天軟件就讓人們產生一種「AI要逆天」的感覺 ，關鍵在於，它的回答不簡單。

不僅可以做到知無不言，言無不盡，還能上至天文、下曉地理；不僅可以寫代碼、論文、作文、編劇本、出小説、做策劃、解數學題、畫畫，寫工作報告和領導發言稿，還可以作詩、寫情書，甚至代你跟女朋友寫道歉信......

而且，回答的還非常有水準。讓你感覺的對面不是機器在對話，而是藏着一個真人，看完很難不驚訝。

原來，這玩意，不僅能説機器話，還能説人話。

所以，不難理解，為啥它一經問世，就被高校學生拿來完成作業，被上班族用於寫工作報告，這種摸魚技巧確實很有誘惑力。而且，更讓普羅大眾焦慮的，是它還可以被訓練，就像是有自己的思考。比如你問它甚麼是量子力學？

（CC爸媽提供）

它的回答，多少有點專業。

聽不懂？想讓它解釋的通俗易懂些？那好！可以亮明身份，比如説我是初中生，能不能簡單點：

（CC爸媽提供）

然後它就真的簡單了。這還不算完，它還會自我修訂答案。有網友對ChatGPT提出一個邏輯不成立的問題：

（CC爸媽提供）

在ChatGPT給出錯誤答案後，網友引導它發現這個邏輯漏洞：

（CC爸媽提供）

隨後，ChatGPT便更正了自己的答案：

（CC爸媽提供）

也就是你的每一次提問，都是為ChatGPT擴充自己的知識庫，這種無限持續性的學習能力，妥妥碾壓大部分人類。

所以，有人稱它為初代版Moss，也有人開始對未來感到恐慌，擔心用不了幾年自己的飯碗就被它搶了。

ChatGPT會取代我們的工作嗎？

隨着科技的發展，人類終將會從簡單勞動中解放出來，這就意味着即使沒有ChatGPT，一些行業被AI取代也只是時間的問題。

而ChatGPT的橫空出世，也只是把這個問題提前擺到我們面前而已。

但是我覺得，對於人工智能時代的到來，也不必過於恐慌。

擱100多年前，誰也無法想象不靠火，一個玻璃燈泡+幾個金屬絲也能發光；人遠隔千里也能傳音；連蒸汽汽車的發明，最初也曾被普通民眾視為洪水猛獸。

每一次的技術革命，帶來的都是人類勞動力的解放，而非毀滅。

打不過就加入嘛。畢竟，它首先是一個特別便利的工具。比如，律師助理、基礎文案寫作，廣告策劃等工作，你不必在網上大撒網地篩選資料，ChatGPT就能直接給你一個初級方案，你只需要在它的基礎上進行修改就好了。

這就意味着之前一天的工作量，只需要幾個小時就可以完成了，相當於人人都可以配備一個超級私人助理，想想是不是還是很棒的哈。

説到弊端，最直觀的一點就是，這個助理可以是你的，也可以是老闆自己的。當老闆發現它隨叫隨到、分分鐘就能奉上不同修改版本的方案，關鍵還不會吵着嫌工資低，也不會扭頭就問候自己祖宗時，你説，老闆還願不願意花錢去僱傭一個能力甚至不如它的員工呢？

就像ChatGPT自己回答的：「我不知疲倦」，而你們人類會累。

所以，人類的很多崗位還是有被替代的可能的。

（CC爸媽提供）

但我感覺，未雨綢繆，提前規劃可以，但也不必過於焦慮。它可能會替代平庸，但是會讓個性更有突出的機會。就説客服，它可以給到完美的制式化回覆，但個性化需求、具有人文關懷的情緒傳遞，它不可能做到。

所以，它只會讓有能力的客服，更值錢了。

更何況，科技的發展本來也會創造出很多新的工作崗位。與其焦慮，不如多想想我們該如何提升自己才能跟上時代發展。

新時代下，我們該如何教育孩子？

風起於青萍之末，浪成於微瀾之間。好也罷，壞也擺，時代的洪流都無法改變。時代的巨輪滾過，是乘車而上，還是碾壓在車輪之下，這些都藏在生活中的每一次選擇中。

照AI現行的發展速度可能不出10年、5年，社會就業環境就會有顛覆性改變，而目前我們的教育方式適用於培養出面向未來的孩子嗎？其實，關於這個問題，在去年這篇《未來20年這些職業將消失！你的工作安全嗎？孩子選哪行更吃香？答案都在這裏》就有提到過。

今天仍然有借鑑意見。那就是養育孩子時要注重這幾點：

1. 保持良好的社交技能

當未來簡單的、重複性、缺乏創造性的工作逐漸被AI替代，那麼關於一些人倫問題就會凸顯出來。

AI做某一個具體的事沒問題，但管一堆人，就不行了。所以，溝通、社交能力尤為凸顯。

當然，這方面也要根據孩子性格來培養，並不是説一個性格文靜，喜歡獨處的娃，你硬要他去融入人群。只是説，對於本身就展現社交才能或性格活潑的孩子，多去培養溝通、協調的能力一定不會錯。

大家都知道，CC的成績一直都不算拔尖那一梯隊，但我從來不焦慮。為甚麼？因為我知道，未來不只是成績廝殺這一條路，我也明白每個孩子都有他的特性。而CC活潑、好動，社交溝通能力就很強，無論在甚麼場合都可以做到一秒打入敵人內部，收穫一群小夥伴。

單就這一個品質，保護和發揮好了，就不愁以後混太差。

而ChatGPT橫空出世，我更堅定了自己的想法。孩子有限的時間，不要都拿去拼成績。每天放學後也就4、5個小時吧，把孩子按在學習桌前刷題、練字，他的成績一定會提高，但這背後，是孩子完全失去了自己的時間。完全失去了發展自己擅長、喜好的空間，失去了培養學習之外所有能力的機會。

未來的大趨勢，很有可能，每個人都只做他擅長且喜歡的事。

其實現在也有點苗頭了呀，你看公眾號裏、短視頻裏，那麼多人把喜歡的事做到極致，他必然就不會活的很差，而且，英雄也無人問出處。

那麼，這個大前提，就是，你的允許。

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2. 保護孩子的創造性和想象力

最近熱播的《三體》，三體人的科技凌駕於人類科學之上，他們用智子鎖定人類科技，但唯一無法做到的，就是窺探人類的內心世界。這說明甚麼，說明科技再發達，人腦的創造力和想像力也永遠不會被替代。

所以，凡是涉及到創新、想像、自我意識類的工作，AI都很難替代我們。因為這類工作的成果是隨着周圍環境，個人的經歷、想象力、感受，在特定環境下激發出來的。AI只能幫助人把想法變成現實的，卻很難替代人類產生這個想法。

所以，當孩子的創造性越強，他將來就越不會被機器所替代。這就要求，我們做父母的不要過於給孩子設限，只抓成績，而忽略孩子其他方面的成長。讓那個孩子去體驗真實的生活，去天馬行空的想象，去無限地發揮自己的創造。

比如，DD拆家本領越來越強，但我們從沒有真正的阻止過。

甚至C爸會主動給他找出一些不用小電器，比如大學時的mp4，多出來的不知道匹配誰的遙控器，不涼快更用不上的小風扇等。

比如，CC在家閲讀的時間甚至比寫作業的時間還長，而且，我從不去規定她必須看哪些，她看的大多都和校內學習關係不大。

唯一的標準就是她喜歡，想看。

看上去是浪費時間，但當你聽到、看到她有時候的表達就會明白，那些東西早就為她的感受插上了想象的翅膀。

形容胃脹：

肚子硬邦邦的，像是吃進了一塊石頭。



形容難過：

媽媽我想你想的太難過了，就像500個拳頭在打向我的心。



*以上為幼兒園時言論

雖然，我們不知道具體幫孩子引領未來的方向，但至少不破壞、不阻礙還是可以做到的。

3. 保持孩子對未知領域的探索性

有很多領域，比如生物、細胞、核、天文、航天等，這些除了相對冷門、技術含量極高之外，它還具有着非常強的未知性和探索性，這同樣是AI搞不了的。

還是那句話，機器人的「大腦」是人給的，人都還不知道呢，怎麼給它？

所以，不管是我們自己的職業規劃，還是給孩子未來的建議，如果把目光放長遠一些，可以提前預見大趨勢，就能進行更合理的規避和選擇，那麼未來就會更安全，也更有前景。

不會出現方向不對、努力白費的尷尬。

很多媽媽都在後台説我對CC的教育太佛系一點不催谷孩子，完全不像個教育博主。

其實不是不催谷，是因為我知道，比起眼前顯性的成績可以證明的「能力」，那些不顯性，甚至在上學階段不能完全顯現出來的能力，反而影響孩子更遠。

我給CC的規劃，從來不是到高考、到大學畢業，我想給予她走的更遠的能力。

所以我的一個座右銘就是，不用現有的認知，養育未來的孩子。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫師；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者；

公益普及嬰幼兒養育、疾病、心理知識。



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