老爺稱願出學費讓孫兒讀私校 一年後竟反悔再反口 激到人妻抓狂
撰文：聯合新聞網
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與老爺奶奶的相處之道，常常令許多已婚女性感到困擾。
近日一名女網民透露老爺總愛出一張嘴，還會干涉自己煮飯、帶小孩的方式，讓她痛苦直呼「受不了精神轟炸」！
被老爺這樣「跣一跣」，真是甚麼信任都沒有了！（按圖了解）
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該名女網民在Facebook上分享，老爺說要重視孫子的教育培養，因此想送他去讀價格不斐的私立學校，而遭到事主反對後，對方卻叫她們夫妻倆不用擔心，自己會負責學費。
怎料，小孩就讀一年後，老爺私底下卻每天催她想辦法拿錢出來，讓孫子繼續讀，「而且是語氣不好、情緒勒索的那種，說我做媽媽爛，不會為孩子考慮」。
事主續指，剛開始對老爺還懷有感恩之心，連對方日常開酸、罵她的話，都能當耳邊風。「但收入是死的，被逼到沒辦法，我跟先生說轉校不讀了」，這時老爺奶奶又跳出來對事主老公說，不用擔心，他們會付學費。
她也抱怨老爺，「是在玩我嗎？他是那種可怕控制狂，連我切蘋果給小孩吃，都要教我怎麼切、水煮蛋要怎麼煮，小孩才肯吃」，就連三更半夜，都可以傳多條幾百字的訊息，只為了教她如何餵奶、沖奶粉，但是老爺自己卻從來沒有照顧過孫子、兒子。
最終事主也受不了持續不斷的精神轟炸，讓孩子轉校了。
對此，網民們紛紛表示：
．「他們就是標準的，當年拼經濟請人顧小孩，現在有空了，就想彌補過去，干涉一切大小事」
．「能夠搬離老爺奶奶家，才能脫離老爺奶奶的掌控」
．「這跟我老爺一樣欸，整天幻想自己有皇位要傳」
．「提高妳自己，學習如何當沒聽到，不理會、不受影響」
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