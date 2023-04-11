教育｜補習文化已氾濫？網民嘆已成病態　有人卻嘆學童別無選擇

台灣的「補習文化」興盛，許多人從小到大的學業生涯上都少不了補習的經歷。這樣的情形也變成了另類的台灣特色，德國YouTuber「雷堤娜Tyna」就在一支以台灣人文特色為主題的影片中提到這樣的現象因而引發網友討論，許多觀眾也紛紛分享了自己在學生時代的補習經歷。



台灣補習班像關監獄？他批「真的很有病」

事主在Dcard上發文分享了雷堤娜的影片內容，片中列出了10項台灣的「奇葩文化」，其中有一項是「學生下課都會跑補習班」。事主表示自己覺得台灣的「補習文化」真的很病態，「每天放學補，星期六日也要補，然後以前我唸高中班上還有個女同學拿補習班作業來學校寫，寫得一把鼻涕一把眼淚。學校時候寫補習班作業，放學又要去補習，那學校作業甚麼時候寫？而且這樣跟關監獄有甚麼兩樣？」

事主認為，台灣的學生花太多時間在補習上，忽略了外面的世界，而且就算把大量的時間投入補習，所教育出來的學生也未必就會有比較優異的成就，「補了老半天台灣有比較強比較厲害嗎？為甚麼人家歐美沒有補習補到這麼血汗，很多領域還是超越台灣？到底台灣補習文化會替台灣培養出甚麼？」

許多網民深有共鳴，也對這樣的文化有諸多疑義：

．「非常病態啊，真的很討厭」

．「對於不想讀書的人來說，硬是送補習班一點意義也沒有，只是換個地方浪費時間浪費錢而已」

．「補習班真的是陋習」

．「培養出一堆不適合讀書卻只會讀書的人」

．「最可怕的是經過了好幾十年到現在，依然無改善」



還是有人需要補習！「不是每個人運氣好都能遇到好老師」

不過也有不少人表示自己喜歡補習，指出「補習」對許多人而言仍是必要的，可能是因為學校老師的教學方式不適合自己，也可能是家長忙於工作無法在家陪伴小孩：

．「又不是每個人運氣好都能遇到好老師」

．「其中一個家長熱愛把小孩送補習班的原因可能是家長工時長吧」



更有人指出在台灣的教育模式下，不補習很容易就會輸在起跑點：

．「理想的教育體系裏，補習班不會存在，但是目前的狀況，你不知道你碰到的學校老師會不會教」

．「不補習是要怎麼活下去」



還有人指出台灣的問題在於整體教育環境，不單只是補習班：

．「台灣的教育就算不送補習班，也不會讓小孩摸索他們的方向，也是不斷的讀書考試而已」；



此外也有人提到：

．「補習文化」在亞洲國家中其實很常見，日本韓國甚至更為嚴重，「韓國好像更嚴重」、

．「亞洲教育的玩法就是培養優質的螺絲釘」、

．「韓國那種才叫瘋掉，有人補到十一二點」。



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