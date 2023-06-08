管教｜孩子貪玩常打機不讀書 家長學懂3招能教好孩子

我從事教育相關的工作已有一段日子，曾進到不同的校園（中小學都有），學校會把一班他們認為很「難搞」，有各式各樣問題的學生放到我的班中。例如有情緒及行為問題的、有社交問題的、甚或有入黑社會等不同狀況。以下是我在小學的一些經驗及想法。資料來源：黎振東 家庭動力個人心理輔導員



孩子一定離不開電子產品？

進到班房時學生都會要求使用電話、上網看片、打遊戲機，當然我不會給他們。我會先說明規矩，然後和他們一起創作一些活動。其中有一次，我拿了平板電腦出來，問要不要一起玩遊戲，學生們卻表示不玩平板電腦的遊戲，要玩其他遊戲，甚至叫我幫他們溫習。孩子為何會迷上電子產品？其中一個原因是悶。大部份小孩都渴望與他人交流及互動，因為在人際互動中能找到自我身份和價值。

另一個迷上遊戲機的主因是成功感。在日常生活中孩子很少被稱讚，他們做很多事情都會很笨拙、常出錯，他付出的努力從未被欣賞，反而被責罵，因而失去做事的動力。在遊戲機中做得好可以過關，做得不好可以反覆嘗試，而且每次的難度是一點一點地提升，容易得到成功感。在班裏的活動，我會找出每個學生的每次付出、每個小進步，衷心地去讚賞及給予肯定。

讓孩子感受愉快學習的過程

相信很多人會認為孩子會逃避困難，但是回想一下，學會行走、說話等各樣的生活技能，對於他們來說並不容易。他們卻不斷嘗試，從不放棄，一直堅持， 甚或覺得當中的過程是好玩的。對於我們作為大人，當我們聽到讀書、功課及考試時，我們的情緒反應是正面、興奮，還是負面、沮喪？ 當我們對學習感到負面沮喪時，孩子也接收了這種情緒，又怎會不逃避呢？

運用孩子喜歡與人互動的特質，我會與他們「玩」課本。我會對他們在學習甚麼感到興趣，他們一開始會考核我、要我默書。我聽不懂一名學生的英文，因此非常努力地請他重覆。之後他以默書方式考核我，閱讀英文的能力也就進步了。在透過玩小老師的遊戲，學生們能感受到我喜歡與他們一起學習的過程，他們也自然地拿起書本來溫習及做功課。

要孩子學會尊重 先要尊重他們

當然一開始的場景通常是混亂的，學生會到處跑及「唔聽話」。 首先，要明白學生上了一整天的課，被困在狹窄的坐位中已有數小時，他們需要空間去舒活筋骨，所以我會任由他們跑動。

其次聽話與尊重是一件抽象的事，而孩子是很難去理解它。所以，要求他們去聽話及給予尊重之前，我會先讓他們感受到何謂聽話及尊重，以及其好處。有一次，我冤枉了一個學生，雖然他平時是一個頗為頑皮的學生，但當時我還不知道誤會了他，從他的眼神中，我知道自己太快下結論了。 當我再仔細求證而意識到錯誤後，我去買了一張漂亮的道歉卡，進到課室時先要求學生們給我幾分鐘時間，然後鄭重地向那位學生道歉。那位學生說已經忘了發生什麼事（因為相隔了一星期），也沒有在生氣。我對整班學生說，做錯事就要誠意地道歉。相信你也能想像得到，他們之後會更加聽話及懂得尊重別人。

孩子會從家長的行為和態度感受道理

各位可曾想及當別人要求你尊重他時，他也會尊重你？ 他能夠欣賞你的付出、讚賞你的進步，而不單是指出你那裏可以做得更好。當你遇上困難時，有人能夠體諒及陪伴你渡過，而不是說「誰都有自己的困難」，然後轉身離開。 成年人的需要也是孩子的需要。孩子很難從我們的言語上理解道理，卻能從我們的態度和對待上感受道理。你又會怎樣去看待孩子？

《本文獲家庭動力 Family Dynamics- We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「你的想法」】



作者簡介：黎振東（家庭動力個人心理輔導員）

黎先生從事音樂教育超過十五年，長期接觸及陪伴不同性格特質的小孩及家長，體會家庭各成員的爭扎及需要，萌生成為輔導員，致力促進及建立家庭的溝通與和諧。除了有夫婦及家庭治療的經驗，曾協助處理婚外情、經濟衝突、兒童行為家庭問題進行 輔導外，黎先生亦曾為吸毒、自殺自殘、人際關係、情緒及精神困擾等個人狀況提供 輔導。此外也提供生涯規劃輔導，協助學生升學及為在職人士尋找工作。

撰文：黎振東

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