親子好去處｜蝙蝠俠基地、Mr. White Cloud and Friends、生態園

這個周末到哪裡放鬆或遊玩呢？01親子為你搜羅香港好去處，包括遊玩設施及展覽、工作坊、新界生態園等等，即睇港九新界有甚麼活動！



太古城中心X Hot Toys 「 閃電俠．神速閃現」



超級英雄電影《閃電俠》（The Flash）將於六月十五日正式上映，作為閃電俠首部獨立電影，一眾超級英雄電影迷定必翹首以待。粉絲們更可以先睹為快，親臨太古城中心聯乘世界頂級珍藏人偶品牌Hot Toys攜手打造的主題展覽「 閃電俠．神速閃現」，萬人迷閃電俠將穿梭時空率先「閃」現太古城中心！全球首次登場的Hot Toys 1:1閃電俠原大雕像將於二樓中庭及中橋的蝙蝠俠基地召喚各位夢想成為英雄的粉絲，以光速步伐帶領各位探索電影宇宙，尤如置身夢幻電影場景，配上互動主題遊戲，今夏潮聖必到！

於2023年6月9日至7月9日期間，大家將可穿梭電影當中出現的蝙蝠俠基地！現場特設6大打卡位：Hot Toys 1:1閃電俠原大雕像於超過7米高的蝙蝠俠神秘基地隧道入口召喚各位探索英雄世界；走進超巨型蝙蝠俠面罩下的基地，造訪重頭鉅製蝙蝠俠格納庫及細緻欣賞7套道具級蝙蝠俠歷代戰衣，更可置身當中大拍合照；場內更特設Hot Toys 珍藏人偶展，除了搶先電影《閃電俠》上映，以極像真 1:6比例珍藏人偶及珍藏品率先與電影迷分享電影《閃電俠》角色的最新戰衣造型及載具外，更透過展示Hot Toys 1:6比例珍藏人偶 與你細訴華納兄弟100周年的經典影視作品，忠粉萬勿錯過！至於自問身手如英雄般敏捷的你快來挑戰互動遊戲，爆發個人潛能，測試自己是否有成為超級英雄的特質，又或於主題打卡位前與閃電俠來個極速快拍大對決，發放開心正能量，人人「LIVE HAPPY 快樂識放」！

此外，場內將特設Hot Toys 期間限定店，過百款精品讓大家隨意挑選，更會獨家預售《華納兄弟100周年》1:6 比例珍藏人偶及現場發售全球獨家限定聯乘系列商品、COSBABY迷你珍藏人偶、COSBI盲盒迷你珍藏人偶和電影精品，讓你一擁心愛角色回家！

太古城中心 ｘ Hot Toys 「 閃電俠．神速閃現」主題展覽詳情及期間限定店

日期：2023年6月9日至7月9日

時間：星期一至五：中午12時至晚上9時；星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上9時

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

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新都會廣場x Mr. White Cloud and Friends【種出好心「晴」】



今個初夏，新都會廣場聯乘人氣高企的Fluffy House，由6月21日至7月31日呈獻新都會廣場 X Mr. White Cloud and Friends【種出好心「晴」】。本地人氣療癒角色Mr. White Cloud & Friends走進綠意盎然的新都會廣場L5空中花園，白雲先生、小雨點及彩虹妹妹等角色遍佈在優美翠綠的農莊，在和煦天氣下同遊「Fluffy House農莊」中的雲朵天梯、水滴心田步道以及氣象觀天園舍，親身體驗及學習水循環每個奇妙階段，借助水滴恩澤滋養美麗心田，種出獨一無二的快樂果實，天天綻放好心「晴」！

為拉近公眾與綠色生活的距離，活動期間將橫跨3星期舉辦多場親子耕作玩樂體驗，包括3大工作坊：「STEAM氣候科學工作坊」、「《水先生的奇幻旅程》– 故事分享及工作坊」以及「爽夏有機沙律吧及廚餘再種植工作坊」，「童」遊Chill Green生活，親親自然之餘亦能歡度親子時光。而參加者在沙律吧將品嚐由本地有機農場出產的無菌無農藥新鮮蔬菜，按喜好自選配菜，隨心情配搭出獨一無二的蔬菜沙律。

新都會廣場 x Mr. White Cloud and Friends【種出好心「晴」】

活動日期：6月21日至7月31日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：新都會廣場L5空中花園

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【01空間優惠】大棠有機生態園

香港有不少郊遊好去處，但老少咸宜的地點，未必到處皆是。對於市區的人來說，平日在城巿忙忙碌碌，入元朗似乎更是一件大事。只要細心留意，元朗有一塊樂土。

在這裡，您可以欣賞湖光山色，盡情吸收空氣中負離子氧氣濃度極高之「天然氧吧」，令您精神為之一振，拋開繁重的工作，既可讓腦袋放鬆一下，亦可親子同樂，必定能令你豁然開朗，樂而忘返。

本園的設施包括: 荷花池，繩網陣，兒童遊樂場，湖心亭。

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01空間優惠價（生態園入場+活動套票4格）：

大人票：$130（原價：$160）

小童及長者：$110（原價：$140）

家庭套票 (1大人+1小童)：$235（原價：$300 )

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第二屆香港創科展



香港創新基金（「基金」）致力推動本港創新科技發展，去年首辦香港創科展（「創科展」）吸引逾11,000人次入場，反應熱烈。第二屆創科展將於6月17至18日假香港會議展覽中心3FG展覽廳舉行，120隊來自本港中小學入圍師生隊伍，將展示他們的創意研究成果。一連兩天的展覽期間，大會亦邀請不同嘉賓分享如何運用創新科技提升生活質素，以及有關應用在國際巿場的發展，更特設互動專區透過富教育意義與趣味的活動體驗及交流，齊齊寓學於樂，探索創新科技的樂趣。活動現正接受網上預約登記，歡迎公眾免費入場。

四大親子同樂互動專區 一起探索、體驗科技領域

香港創新基金舉辦創科展，為年輕人提供展示發明的平台，旨在鼓勵他們發揮創意和科學精神，透過創新科技解決日常生活難題，從而推動香港創新科技生態圈發展。今屆創科展以「大想頭 齊創新」為主題。場內設有四大充滿教育意義且趣味十足的互動專區，適合親子同樂，透過遊戲與體驗，一起探索科技領域。

第二屆香港創科展及頒獎典禮活動詳情

日期及時間：2023年6月17日 (星期六 上午10時 – 下午6時) 、2023年6月18日 (星期日 上午10時 – 下午6時)

地點：香港會議展覽中心3FG展覽廳