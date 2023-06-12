幼兒食譜｜入口即溶焗蛋白餅 六個月寶寶可食用 附食物敏感小貼士
撰文：糰子
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寶寶從約6個月大可以開始進食固體食物，以下分享適合6個月大寶寶進食的焗蛋白餅，餅乾入口即溶，製作方法也非常簡單，爸媽不妨參考一下吧！內文亦有關於食物敏感的小貼士，如對讓寶寶進食雞蛋或蛋白有疑惑的爸媽，亦可參考以下提示。
（資料獲洪恩寧@職人吹水授權轉載）
寶寶6個月大起，爸媽便會開始製作不同的固體食物讓寶寶嘗試。洪恩寧在Facebook「職人吹水」分享了為六個月大孫女製作的焗蛋白餅，餅乾入口即溶，6個月以上寶寶即可嘗試食用。
材料：
蛋白1隻
生粉（Potato starch) 15g
做法：
1.將蛋白打到企身
2.輕手加15g生粉（Potato starch)
3.220°F焗45分鐘
《本文內容獲洪恩寧授權轉載》
容易引起過敏反應的食物
根據衛生署家庭健康服務資料顯示，較容易引起過敏反應的食物包括：牛奶和乳製品、蛋、花生、魚、甲殼類海產、果仁、小麥(如麪包、餅乾)、大豆、燕窩等。食物過敏的徵狀，可能在進食後數小時內或數天後出現。
數小時內出現的徵狀
較常見的包括：
-風疹塊(蕁麻疹)、濕疹惡化
-眼、舌、臉、嘴和唇腫脹
-腹瀉、嘔吐
較罕有但嚴重的徵狀包括：
-呼吸困難、休克
隔一兩天後才出現的反應：
濕疹、持續嘔吐、氣喘、便秘、腹部絞痛
寶寶何時可以嘗試這些食物？
-未足四個月大的寶寶，不應進食固體食物
-六個月大寶寶開始進食固體食物，家長可讓他嘗試這些食物
-延遲引進或避免吃這些食物，並不能減低寶寶患上異位性皮膚炎（濕疹）或過敏性疾病的病發機會
-對於患有嚴重濕疹、食物過敏的寶寶，家長應先諮詢兒科醫生或家庭醫生才引入這些食物。
注意：
-如懷疑寶寶出現食物過敏的徵狀，家長應諮詢家庭醫生作詳細診斷，並按醫生指示稍後再作嘗試；
-若徵狀嚴重，須立即到醫院求診；
-已被確診為對食物過敏的寶寶，必須遵照醫生指示來進食。