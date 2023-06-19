冷氣機｜遙控器2大神奇按鈕！一個助你慳電　一個讓你交更多電費

夏日炎炎高溫，冷氣用電量不斷攀升，許多人也擔心荷包會跟着大失血。對此，台灣能源局便發文分享，其實冷氣遙控器藏有「神級」和「魔級」按鈕，前者按下去至少可省下6％的電，後者耗電量則會高出2倍，因此能源局提醒大家，千萬要分清楚，「別跟自己的荷包過不去！」



許多人不知道冷氣遙控器分別有1個「神級」和「魔級」按鈕，台灣能源局便在Facebook專頁發文指出，其實所謂的「神級按鈕」就是指冷氣機的「睡眠模式」，能在大家入睡後自動將溫度上調1至2度，一方面避免半夜覺得太冷，另一方面每上升1度還能省下6％的電，可說是一舉兩得。

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至於「魔級按鈕」則是指冷氣機的「抽濕模式」，台灣能源局表示，其實冷氣模式本身已具備抽濕效果，若開抽濕模式，雖然只需抽濕機約1/3時間，但耗電量會高出2倍以上，相較之下不僅電費高昂，也十分不環保。

另外，台灣能源局也分享其他省電小撇步，包含每2至3周定期清潔冷氣濾網，可省10％冷氣用電並維持室內空氣品質；將冷氣出風口的葉片調到水平方向，搭配電風扇可加速室內涼爽空氣循環對流。此外，大家使用有開關的延長線，隨手關閉電源，每年也可省下約台幣1000元的電費。

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