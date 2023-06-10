老婆借錢周轉 老公講笑可錢債肉償 結果奶奶出聲壞新抱「好事」
撰文：聯合新聞網
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夫妻之間總愛說些關起房門來彼此才能意會的情趣之言，但一名女網友最近透露由於上個月血拼過頭，身上沒太多現金可以繳帳單，便向老公借了3萬元應急，而老公拿錢給她時，「還笑笑地用電視劇好色員外的語氣説，錢拿了之後，晚上要用妳的身體來償還」，未料剛好被奶奶聽見，當場阻止兒子的「魯莽發言」，但事主卻緩緩道出真心話，「被奶奶壞了好事啊！」
當夫妻的情趣，怎麼這個奶奶會不明白啊！（按圖了解）
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事主在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示上個月失心瘋刷卡血拼太過頭，這個月現金不夠繳帳單，於是想叫老公領3萬元「借擋一下」，但老公拿錢給她時，「笑笑地用電視劇好色員外的語氣說，錢拿了之後，晚上要用妳的身體來償還喔」。
這原本只是夫妻之間的小情趣，未料被女事主的奶奶聽見這段對話，她透露接下來的劇情發展，「奶奶衝出來罵她兒子是電視劇看太多了嗎？不准這樣做！」但事主自己也忍不住說出真心話，「奶奶妳幹嘛壞了我的好事，我也好想要『卡債肉償』，就不用還錢了呀！」
網民們都被事主的真心話逗笑了，留言直呼：
．「告訴奶奶：我勸妳不要多管閒事」
．「奶奶管太多了」
．「奶奶妳壞了人家的好事啦」
．「晚上關進房間，就可以卡債肉償了～」
．「我會回奶奶：這是情趣啦，不懂問老爺」
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