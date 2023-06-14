汶川大地震倖存者「夾縫男孩」遭大腿截肢 主導生命活出幸福人生

2008年5月12日，汶川大地震導致無數人受傷、失去生命。由香港骨科醫生發起的「站起來 StandTALL」人道計劃，默默地幫助了逾200名大地震的截肢倖存者。《站起來——在重生的軌道上發光》一書輯錄了15位截肢倖存者在經歷不同的掙扎和苦難後，在各領域發光發亮的故事。以下分享由在「夾縫」中活存的廖波、由左腿截肢、求職失敗，最後憑著百折不撓的精神和樂觀開朗的態度，收獲幸福家庭和事業的故事。



在「夾縫」中活存 不屈精神收獲幸福家庭及事業

2008年，512汶川大地震北川災區，一張照片引起全國關注；一個被瓦礫夾着的男孩，只露出了頭部，在他旁邊有同學舉着輸液瓶助他維持生命。大地震奪去了這名當年僅17歲、被形容為「夾縫男孩」的左腿，卻未有奪去他對人生的主導權。

男孩被埋一日一夜始被救出，經歷多次手術後，在「站起來」團隊的協助下，他裝上義肢、逐步康復。

他重返中學，成功升讀大學，畢業後找到理想的工作，更與因地震而分開的初中女同學重逢、戀上、結婚，並 一起有了女兒。

15年過去，當年的「夾縫男孩」，有了事業、家庭，與平常人完全沒有分別。他認為「夾縫男孩」已是過去式，他感謝香港「站起來」，讓他生活與常人無異，有能力獨立自理、融入社會，並擔起自己的家庭。

《站起來——在重生的軌道上發光》

學校瞬間成瓦礫廢墟 全靠意志力堅持後獲救

他是廖波，15年前的地震，令他左大腿需要截肢，面對重重難關，他沒有退缩，反以樂觀、正面的心態面對，成全了 今日的他。他現在於成都一家知識產權專利公司上班，有一位漂亮的妻子，並育有一名可愛的女兒。

「夾縫男孩」的標籤，對廖波來說已成過去，現在無論在工作還是在生活上，均可以由自己主導，朋友、同事已不把他當成傷殘人士。太太不在家時，他肩負起照顧女兒起居飲食的工作，如常人般生活，但他坦言：「如果沒有了義肢，很多事情都無從說起！」

512汶川大地震的時候，廖波只有17歲，就讀四川省北川中學的高中一年級，當日下午發生地震時，他和一眾同學正在學校五樓的課室上課，突然而來的劇烈搖晃，令教學樓瞬間 坍塌，全班同學在驚叫中掉落瓦礫堆。

廖波在一陣巨痛中，發現自己被埋在塌下的天花板間，頭部和左手被壓住，腳也被卡在椅子間，動彈不得，頭上的瓦礫有一條縫隙，他使勁地伸出右手，把頭上的泥土撥走，並大聲呼救，可惜沒有任何回應。

時間慢慢過去，同學們的叫喊及呻吟聲愈來愈少：天黑了，廖波發現，身邊只剩下4個同學還活着，他不斷提醒自己，一定要堅持下去。翌日凌晨6時許，解放軍救援隊終於發現他們，並輪流鑽到他身邊，小心翼翼地把瓦礫搬開，又鼓勵他，叫他要堅強，這時候醫生也趕到，為他進行靜脈注射，在外面的同學輪流幫他托住輸液瓶為他輸液，助他維持生命，大約在上午10時左右，廖波終於獲救。

（PhotoAC）

對義肢一無所知 訓練一年後方完全適應

被救出廢墟後，廖波輾轉被送往重慶以至北京等的不同醫院接受治療，由入院至康復，經歷了接近一年的時間：「我到現在還記得，在地震發生後的一個月內，我基本上都是在做手術的時候才能睡着，因為當時間竭性地發生餘震，所以那個時候我覺得手術室才是最安全的地方，因為進去之後，甚麼都感受不到。」

廖波形容，在醫院近一年的時間，接觸到很多關心他們的人：「現在想起來，其實在那段時間，才是最無憂無慮的日子。」

在醫院初期，接受完大大小小的手術後，廖波接受了連串的康復訓練，身體在一定程度復元後，接受了位於成都的香港「站起來」支援，為他設計能令他做回正常人的義肢。

廖波記得，當年跟香港「站起來」的兩位義肢矯形師何錦華及鄒有策討論時，最初根本不知道義肢是甚麼、可以達至甚麼效果，之後在他們詳細解釋、仔細度身定製義肢後，才明白過來。

然而，想像與現實總是有點差距。廖波第一次穿起義肢時，原以為一穿上便可以靈活走路，但實際上完全不是那回事，穿上後非常不適應，極度痛楚，還要面對磨損、導致殘肢 脫皮等問題，距離「靈活走路」太遙遠了。

之後透過香港「站起來」的康復訓練、義肢設計調整、手術等過程，經歷了大約一年時間，廖波才能完全適應義肢，那時候他正在唸高中三年級。

香港「站起來」替他做了兩款義肢，一款是平常生活時使用的，另一款則是跑步用的，做了之後，穿着最多的是平常生活使用的義肢。

初次求職不獲取錄 樂觀積極態度終獲心儀公司錄用

在高中學校宿舍的生活，是溫馨的，裝了義肢的廖波，不用坐輪椅，靠拐杖已可自由走動，同學們亦非常照顧他的起居生活。

之後他順利考上了心儀的四川理工學院（現改名為四川輕化工大學），考慮到未來的就業前景，他選擇了就讀機械設計製造及其自動化專業，四年的大學生活中，他感恩雖然身體狀況跟別人有所不同，但同學及室友們均沒有以另類眼光看待，沒把他看作傷殘人士，也沒有刻意照顧他，反而把他視為好朋友，有需要時才幫忙。

美好的大學生活結束，進入社會卻面對另一個世界。

唸大學時有公司到校招聘，廖波和同學一起申請面試，首兩次面試表現均不錯，但最後一次面試時，廖波如實把身體狀況告訴了面試負責人，之後便音訊全無。他後來才得知，只有自己被拒之門外，其他同學全獲錄用。

雖然如此，但廖波並未感到氣餒，抱着不放棄的樂觀態度，發出多份求職信，大約在1個月後，終獲成都一間知識產權公司錄用，專門負責機械的知識產權事宜。最令他感到窩心 的是，公司的同事同樣沒有以另類眼光看待他，完全把他視作健全人士，令他工作非常愉快。

「能夠獨立自理、參與工作，這一切的基礎，其實源於有了義肢，所以我最感謝的，是令我康復的香港『站起來』：這麼多年接觸下來，和『站起來』的很多醫生和專家都成了朋友、 甚至親人。」

（PhotoAC）

與女同學相戀並結婚 主導人生迎來美好工作與生活

因着義肢，廖波在身、心、靈上均成功「站起來」，繼之而來的是更美好的事情。在某次機緣下，他與因地震而分開的一位初中女同學重遇，並且相戀，二人於2015年結婚，婚後 兩年，迎來了一位可愛的女兒，至今已經6歲。

在地震中無辜失去左腿的廖波，雖然不能陪伴女兒跑和跳，感覺上有點點遺憾，但他坦言，這個失去，令他更珍惜自己的生活，面對正常人也有的煩惱時，他會更加樂觀面對，與此同時，對待不同的事情時，也會有不同的考慮角度。

「結婚、有了孩子之後，曾經受傷這件事情，已不能影響我的工作和生活，因為受傷只是我生活中的一個小點，而且因為有了更多的責任，受傷已不能成為我和家庭的負擔。」

15年過去，期間他接觸過和自己同樣受傷的朋友，他會勉勵他們：「我覺得每個人均擁有自己人生的主導權，這個主導權不會因為自己失去甚麼，或遭遇了甚麼不幸而失去，要過怎樣的人生，是自己決定的！」

（PhotoAC）

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