汶川大地震倖存者慘遭截肢 無腿蛙王代國宏以生命教育激勵無數人

2008年5月12日，汶川大地震導致無數人身心靈創傷，甚至失去生命。由香港骨科醫生發起的「站起來 StandTALL」人道計劃，默默地幫助了逾200名大地震的截肢倖存者。《站起來——在重生的軌道上發光》一書輯錄了15位截肢倖存者在經歷不同的掙扎和苦難後，在各領域發光發亮的故事。以下分享由失去雙腿，至屢獲游泳獎項，被稱「無腿蛙王」的代國宏的故事。代國宏用自身經歷作為生命教育，以生命影響生命，激勵他人，把傷痛變成有意義和有價值的事情。



失去雙腿仍能發光發熱 意志堅定迎來美滿家庭

大自然的怒吼奪走了他的雙腿，在生與死之間經歷逾50次手術，重重奮戰，承受非常人能忍的艱困苦痛，但是，這一切都未能擊垮他的意志，災難的磨礪，反而讓他長出了一雙堅硬的翅膀。

在香港「站起來」團隊的鼓勵下，他成為了游泳運動員，在水裏不需輪椅或拐杖，憑藉不屈的精神力量，他決定了自己的命運方向。由零開始，短短6年間的運動員生涯，他取得9金、4銀、3銅的驕人成績。

遇見台灣生命教育家令他走上更精彩的人生，退役後全身投入生命教育的工作，以個人經歷不斷地實踐、探索，激勵了無數被各樣問題囚困的人。他以實際行動證明，身體的殘缺不會影響個人的優秀，成功向岳父岳母證明有決心和有能力照顧太太一世一生，迎來一個美滿的家庭。

他就是「無腿蛙王」、生命教育家、美麗妻子的丈夫以及兩子之父——代國宏。

《站起來——在重生的軌道上發光》

同桌的囑咐成為生命中不平凡的起點

2008年5月12日下午2時，就讀四川省北川中學高中二年級，作為班上的文藝委員，代國宏在課堂前帶領着同學高唱「相親相愛的一家人」——「因為我們是一家人，相親相愛的一家人，有福就該同享，有難必然同當，用相知相守，換地久天長……」

下午2時28分，災難突然來臨，課室牆壁裂開了大裂縫、天花板及預製板往下砸，掉下來的預製板緊緊夾着代國宏雙腿，動彈不得。

汶川8級大地震後，北川中學的瓦礫中，一開始傳來連綿不絕的哭喊聲，然後是同學們互相鼓勵的歌聲，期待着救援。他們在黑暗苦痛中熬了一整夜，第二天，下雨了，吶喊和哭泣聲愈見減少，壓在代國宏身旁、已沉默良久的同桌，突然以微弱的聲音告訴他，快堅持不住了，希望他幫忙做兩件事：

「第一，出去後一定要找到我的爸爸媽媽，因為我特別想念他們；第二，完成你的夢想後，要記得幫我們做一些有意義的事情。」同桌的囑咐成為了代國宏生命中不平凡的起點。

為了活下去，代國宏開始喝着瓦礫縫隙滴下的雨水，但仍然難解他的極度飢渴。為了支撐到最後一刻，他咬破手臂吸啜自己的血液。被掩埋接近50個小時後，已陷入半昏迷狀態的他終於被救出。

獲「站起來」團隊鼓勵 災後首次坐起來

活了下來，卻永遠地失去了雙腿。代國宏在截肢後接受了無數次手術，好幾次命懸一線。第一次接觸「站起來」團隊，是2008年6月20日的早上，重慶醫院的醫生跟代國宏說，來自香港「站起來」的專家來了，要給他安裝最好的義肢，代國宏當時十分懷疑自己是否真的可以再次站起來。來自香港的陳啟明教授(「站起來」計劃發起人) 走到他的病床旁邊，第一件事是鼓勵意外後從來沒有坐起來的他，要坐起來。

「當時我抓着病床兩邊的欄杆，出盡全力，全身的汗也冒了出來，終於成功坐了起來。」

邁進康復治療道路 全面關注患者生活

進行了50多次手術，無數次的安裝及調校義肢，一連串的職業治療、物理治療、身心健康輔導，由失去雙腿至幫助他重新找到人生方向及目標，代國宏坦言，非常感謝香港「站起來」 團隊的全方位照顧。

內地跟香港的災後重建工作很不一樣，內地是拯救了傷員出來，治好傷患後，傷員便得靠自己了。代國宏形容，經歷多次手術後，對前路感到很迷惘，幸運的是，他獲得香港專家們的全方位照顧，當中特別感謝來自香港的義肢矯形師何錦華，以及羅尚尉醫生：

「香港的專家們，在做手術前已替你考慮未來的康復路：職業治療、物理治療、身心健康輔導，更會山長路遠地跑到你老家視察溝通，協助設計傷員返家後需要的無障礙設施，對我的康復及未來發展，發揮了重大作用。」

不滿足康復進度 從此踏上游泳征途

截肢後身體慢慢復元，康復已有一定進度，但餘下這一生該怎麼過？代國宏在傷後大約4個月，獲轉介到香港政府撥款2.24億元人民幣於四川援建，位於四川省人民醫院內的「川港康復中心」，「站起來」的專家團隊幫助他復健、治療，何錦華幫助他設計、調校義肢。接受康復訓練期間，代國宏不滿足於自己的康復進度，問專家們有甚麼方法有助更快復元，何錦華鼓勵他游泳。就這樣，代國宏踏上游泳征途。

（PhotoAC）

從游泳找到自信心 刻苦訓練終獲獎牌

2009年2月，四川省殘疾人聯合會前往康復中心選拔泳隊隊員，代國宏決定一試，兩個月後接到獲選新人培訓訓練通知，到雲南集訓，仰泳由50米再到100米，再達至能夠靠自己游完一堂課，代國宏在泳池裏找到了自信和方向。

「這種感覺真的太好了，在水裏我可以不需要輪椅、不需要拐杖，我能靠着自己的力量，決定前進的方向和目的地！」短短一年多的艱苦游泳訓練，由不斷的敬陪末座，到成績突飛猛進。

2010年，20歲的代國宏第二次參加於浙江紹興舉辦的全國殘疾人游泳錦標賽蛙泳賽事，他入水前緊張得不停發抖，入水後才平靜下來全力向目標衝刺，再次露出水面那刻，驚覺自己奪得100米蛙泳金牌。他後來決定把這面從沒有想過可能取得的金牌，獻給了母校北川中學，作為對母校和對社會的回報，更藉此鼓勵學弟學妹們，要堅強勇敢面對真實的人生。

之後的6年職業游泳運動員生涯中，他多次打破殘運會游泳紀錄，一共取得9金、4銀、3銅的亮麗成績，被冠以「無腿蛙王」的稱號。

（PhotoAC）

運動訓練負荷過大 需重做手術更換義肢

運動員的專業訓練，對身體造成的負荷過大，2013年，代國宏因為截肢部位的骨頭生長刺破肌膚，「站起來」的專家與內地醫生溝通後，決定安排他到香港做一次手術以及更換新義肢，手術非常成功，至今也無需再做手術跟進。

認識到生命意義價值 明白心靈也要站起來

康復有數個階段，使用義肢時可以像常人般站起來，對家人來說，有較好的心理安慰；然而，代國宏發現「高位截肢穿戴義肢」對生活造成極多不便，於是他毅然放棄義肢，只用上雙手以及輪椅生活：

「不僅要身體站起來，我要正面面對失去雙腿的事實，心靈也要站起來。」

生命中的幸運浪接浪，除了獲得「站起來」團隊的全面復健跟進治療外，遇見台灣生命教育專家紀潔芳教授，亦令代國宏走上更精彩的人生。13年前，地震傷員們的一場培訓課，紀潔芳讓代國宏認識到不一樣的生命意義價值——生命是多元 化的，生命中的不同經歷，均有其特殊意義，雙腿截肢的他，表面上好像沒辦法建立一個健全美滿的家庭，但實際上，只要通過行動，努力成長，沒有事情是不可能的。

對生活的感悟觸動妻子 開展愛情路

2013年5月7日，臨行來香港做手術前一晚，代國宏與教練及乾媽聚餐，教練臨時有事未能到場，因此乾媽的女兒邀請了當天一起逛街，任職護士的好朋友蘇思妙一同聚餐，希望讓她認識這位失去雙腿但堅持游泳的非凡男子；然而，遲到了半小時、紅黑格子襯衫配上西瓜頭髮型的代國宏，給蘇思妙的第一印象不太好，但席間代國宏分享了他對甚麼是幸福的生活感悟，深深地觸動了她：

「幸福就是在不奢求任何東西的情況下，靜靜享受、珍惜着身邊的一切。」

這次分享叫兩人結緣，彼此留下了聯繫方式。來港治療一個月，代國宏與蘇思妙不斷透過微信交流。術後的疼痛，在她的溫暖鼓勵下消散，代國宏意識到自己已忘不掉這位女子，決定以行動表達愛意，在香港買了100米長的捲軸，把和蘇思妙聊天時的所思所想，整理成一首又一首的小情詩。這份充滿愛意的非一般禮物，成功開展了兩人的愛情路。

實際行動證明自身能力 堅定地邁向幸福道路

另一半是雙腿截肢，走在一起會幸福嗎？剛開始時，蘇思妙的父母不同意他們交往，但代國宏以非常堅定的態度和行動，向他們證明他堅定地愛着思妙。思妙跟父母住在沒有電梯大廈的七樓，放棄用義肢的他，每次都會用雙手爬上102個台階探望。他努力工作、演說、成為生命教育導師，以實際行動告訴未來岳父岳母，自己不比健全人差，會在經濟上、能力上、責任上，給予思妙幸福。一年過去，在兩人的堅持下，最終在2014年獲得了思妙父母的祝福。

「我非常清楚，失去雙腿後無論做甚麼事一定會更困難，沒有了腿是不能改變的事實，但不能因而否定我的一切，我要向大家證明，只要我有足夠的優秀、努力，我不會比任何人差。」

於賽後退役並求婚 成為兩子之父

2015年9月18日，全國第九屆殘疾人運動會暨第六屆特殊奧林匹克運動會游泳賽事，成為了代國宏職業運動生涯最後一場比賽，他在賽後宣布退役，同時向蘇思妙求婚，即場獲她首肯，兩人在鎂光燈前相擁熱吻。

兩人在翌年領取結婚證，2017年舉行婚禮，2019年大兒子「叮叮」代育徽出世，2020年小兒子「當當」代育懿出生，一家四口，組成美滿的家庭，代國宏憑藉堅毅的信念與努力，達成了常人認為的不可能。

「能夠組成自己的家庭，是極大福分，我非常珍惜。跟孩子一起非常開心，孩子的未來有他們的世界、想法，也有很多不確定的因素，我會專注他們的性格培養，希望他們能夠積極、健康地面對不同的困難及挑戰。」

（PhotoAC）

分享自身經歷 把傷痛變得有意義和價值

紀潔芳教授教會代國宏生命教育的意義，在她的鼓勵下，代國宏整理自己的生命歷程，羅列出當中的好，通過分享自身的體會及感悟，結合體驗式活動，讓人們認識生命、珍惜生命、提升生命價值。

退役後，代國宏成為了生命教育導師，他在人生上半場專注於體育的經歷，成為了演講、培訓、輔導的題材，亦為他帶來穩定的收入，至今已在不同的公司企業、政府單位等，進行了逾300場演講，他通過實際行動，為自己帶來穩定收入，建立家庭，再為社會做更多有意義和價值的事情：

「就像『站起來』的工作般，幫助整個地區，為迷惘、失去方向的有需要人士，找出方向。」

以體驗式輔導激勵有需要人士

曾被代國宏激勵的故事，數之不盡。2016年，一位備受抑鬱躁狂困擾、任職互聯網公司的30多歲男生向他尋求協助，代國宏讓這位男生來一次體驗之旅，他找來一張輪椅，着這位男生模擬兩肢傷殘，跟他生活一星期，甫一起床便要以輪椅為伴。

面對不能乘車、不能上落樓梯的簡單基本生活情況，男生最初感到擔心、害怕，代國宏在旁耐心教導他克服種種困難，每件看似簡單的事情，突然變得異常不容易，如是者生活了數天，某一日，男生突然情緒爆發，大哭了一場，並告訴代國宏，他擺脫抑鬱了，之後他們一起游泳，男生的生活恢復正常，兩人更成為了好朋友。

（PhotoAC）

「我的雙腿也沒有了，除了生、死之外，還有甚麼問題是大問題？」代國宏說，他發現進行這樣的體驗式輔導，會讓他們的生命起了很大變化，他強調，會在生命教育的路上堅持走下去：「我覺得，這可能是我一輩子要去做的事情，我僅僅是沒有了雙腿而已，但我已完完全全接受自己沒有雙腿的事實。現在，我要為社會做有意義的事情。」

代國宏目前於湖北的神農架殘創中心任生命教育導師，幫助殘疾人士實現就業創業夢、鼓勵他們身、心皆要「站起來」；他亦是華中科技大學的大學生發展研究與指導中心生命教育導師，以及北京癌症防治學會生死學與生死教育專業委員會委員。

謹守當年承諾 把生命過得有意義

15年過去，代國宏緊記着當年在瓦礫中同桌囑咐的兩件事，一是跟已離世同學的家長保持聯繫：「他們已把我當成他們的孩子一樣，能夠從見面及言語中感覺到他們愈來愈好，我想這就是離開的同學們最希望看到的。」

其二是實現了自己的夢想後做有意義的事情——代國宏在各方面展現了自己的能力，組織了家庭。現在及未來，他都努力地進行生命教育：

「能走多遠不是由腿決定的，而是由心決定的。我要把傷痛傳遞的某種信息，轉換為某種能量，最終把傷痛變得有意義和有價值。」

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