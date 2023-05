以講故事形式向講解孩子生命教育 從小建立面對生死的正確態度

「孩子年紀太小,應否談論死亡?」其實任何年齡的人都有機會接觸死亡,如能透過生命教育,讓孩子從小建立面對死亡正確的態度,長大後更能珍惜生命。早前,我們舉辦兒童生死教育活動「童你講生」,透過視像模式帶領30多位四至十歲的兒童,開展一場生命旅程!

資料授權:善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



生死對幼童是個既直接又抽象的概念。為推廣兒童的生死教育,活動揀選充滿本土情懷的《獅子山下的黃大獅》繪本,以講故事的方式,循序漸進講解生死。故事闡述獅子爸爸帶小獅子「探望」嫲嫲,沿途穿梭熟悉的街道和店舖,憶起連串溫馨往事,並以愛與祝福作結尾。

許多家長對「死亡」話題比較忌諱,但柏熙媽媽卻是例外。去年二月全港學校停課,五歲的柏熙呆在家中,新聞不斷報道疫情的死亡數字,柏熙媽媽希望孩子能從死看生,明白生命有始有終,但她無從入手,又怕孩子不明白,於是參與活動。

活動內容除講故事、談生死外,還與孩子玩遊戲和做些簡單運動,出席的孩子很是喜歡,笑聲不絕。在互動環節裡,柏熙主動分享自己的感受:「我覺得兩隻獅子失去至親很慘,我明白死去便不能與爸媽一起生活,故很珍惜跟爸媽相處。」死亡從不遙遠,結束的生命會萌芽另一個故事;父母用生命為孩子說故事,孩子用愛撰寫精彩人生。

柏熙小朋友向臨床社工分享《獅子山下的黃大獅》的閱後感(設計圖片)(相片獲善寧會授權轉載)

透過兒童的生死教育活動,祈能讓孩子正面看待死亡。(相片獲善寧會授權轉載)

