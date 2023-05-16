以講故事形式向講解孩子生命教育 從小建立面對生死的正確態度

「孩子年紀太小，應否談論死亡？」其實任何年齡的人都有機會接觸死亡，如能透過生命教育，讓孩子從小建立面對死亡正確的態度，長大後更能珍惜生命。早前，我們舉辦兒童生死教育活動「童你講生」，透過視像模式帶領30多位四至十歲的兒童，開展一場生命旅程！

資料授權：善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



生死對幼童是個既直接又抽象的概念。為推廣兒童的生死教育，活動揀選充滿本土情懷的《獅子山下的黃大獅》繪本，以講故事的方式，循序漸進講解生死。故事闡述獅子爸爸帶小獅子「探望」嫲嫲，沿途穿梭熟悉的街道和店舖，憶起連串溫馨往事，並以愛與祝福作結尾。

許多家長對「死亡」話題比較忌諱，但柏熙媽媽卻是例外。去年二月全港學校停課，五歲的柏熙呆在家中，新聞不斷報道疫情的死亡數字，柏熙媽媽希望孩子能從死看生，明白生命有始有終，但她無從入手，又怕孩子不明白，於是參與活動。

活動內容除講故事、談生死外，還與孩子玩遊戲和做些簡單運動，出席的孩子很是喜歡，笑聲不絕。在互動環節裡，柏熙主動分享自己的感受：「我覺得兩隻獅子失去至親很慘，我明白死去便不能與爸媽一起生活，故很珍惜跟爸媽相處。」死亡從不遙遠，結束的生命會萌芽另一個故事；父母用生命為孩子說故事，孩子用愛撰寫精彩人生。

柏熙小朋友向臨床社工分享《獅子山下的黃大獅》的閱後感（設計圖片）（相片獲善寧會授權轉載）

透過兒童的生死教育活動，祈能讓孩子正面看待死亡。（相片獲善寧會授權轉載）

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載

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