孝女改裝救護車載行動不便血癌父親嘗懷念美食：希望看到他的笑容

長輩年紀漸老，身體或會出現不同毛病，活動能力一日不如一日。印尼有一位父親因患有血癌不方便外出，女兒為了讓爸爸重燃動力，像從前一樣四處走動，便買下了一輛經過改裝的救護車，載父親到處走。



女兒於社交平台TikTok分享他們一家與父親的溫馨時刻。她指父親患有血癌，骨頭較脆弱，以往乘車也不能久坐，會容易感到疼痛不適，因此他也只能待在家中，已有4個月沒有出門，即使外出也只是去醫院。

女兒表示父親以往身體健康時總是往外跑，不喜歡長時間待在家，但現在因為身體轉差也只能妥協。女兒看見父親患癌後生活苦悶，希望能找方法讓父親重拾笑容，燃起生存意志與病魔搏鬥。

改裝救護車載父出遊

女兒特意買下了一輛改裝車，車廂的內部結構與救護車相似，後座的乘客座已改裝成長椅和放置醫療用品的空間。他們一家在車內配備了擔架和各種醫療設備，方便照顧行動不便的父親，他們更在正式使用前先自行試用，試試是否夠牢固。

父親感動親吻女兒額頭

車輛改裝完畢後，他們原本打算載父親到他最愛的店舖用餐，但礙於父親不便行動，他們買了麵食和雪糕回到車上，與他一起用餐。雖然無法離開車子到外面走動，但父親仍然很滿足，胃口大開吃得非常滋味，臉上也洋溢著幸福的笑容，他更親吻女兒的額頭表示感謝。女兒見到父親如此高興也很感動：「我希望可以永遠看到他的笑容，我非常愛他。」

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