近視｜政府視力檢查合格≠無近視 6大徵狀小朋友或出現視力問題

很多學校都加入科技元素來輔助教學，幼童到幼稚園學習時也會用到平板電腦來看動畫、故事書等等。當踏入小學階段，接觸電子產品機會就更加多，隨時令近視加深，而深近視更會引發部份眼睛問題，包括視網膜脫落，白內障，青光眼，黄班點病變等問題。根據香港衞生署最新資料顯示，本港的6歲學童中，約有18%患有近視；至12歲學童近視比率更急升至約62%。據專家指出，6至14歲是近視加深的高峰期，如發現小朋友經常側頭、瞇眼看東西等情況，宜及早諮詢醫生是否需要做眼睛檢查。不過，政府視力檢查合格不代表小朋友沒有近視，因其檢查並不包括色覺檢查及近視等評估！



政府視力檢查合格不代表沒近視 檢查不包括近視等評估

衞生署家庭健康服務為4至5歲的學前兒童提供由註冊視光師或視覺矯正師進行的「學前兒童視力普查」服務，檢查的項目會包括視力、雙眼協調（包括斜視）若孩子視力較弱，會再作初步的屈光檢查、眼底檢查，但檢查不包括色覺檢查、眼疾（如青光眼、視網膜病變等），甚至近視、遠視或散光度數評估亦不包括。即是小朋友在政府視力檢查合格，但並不能排除沒有遠視、近視、散光等情況，家長有必要帶小朋友在升小學前進行全面的眼科檢查。

6大徵狀或出現視力問題 家長需密切留意

若小朋友持續有以下情況，有可能是視力問題的早期跡象：

1.常瞇眼看東西

2.經常側頭

3.閱讀距離愈來愈近

4.經常眨眼、揉眼

5.經常頭痛

6.看黑板有困難

如果父母雙方也有近視，加上小朋友多接觸電子產品及缺少戶外活動，患有近視的可能性亦較高。滿3歲的兒童已經可以經由註冊視光師或眼科醫生，進行全面的眼科檢查，視光師更建議3歲可進行首次檢查，其後每年至少一次，密切關注眼睛健康。

3歲起為眼睛進行定期檢查 有助及早發現及糾正問題

定期帶孩子檢查眼睛，有助留意孩子用眼情況及視力變化，按視光師建議並改進，有助防止視力惡化；及早檢查眼睛有助找出潛在的眼部疾病，如斜視、青光眼、白內障及視網膜病變等。

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本港學童普遍都有近視問題，Clarity Medical 學童近視控制評估檢查包含屈光度數檢查、色覺檢查、立體感檢查、雙眼協調能力及視力檢查等多項檢查，及早進行檢查可以避免學童錯過矯正視力的最佳時機。



6至14歲為控制近視的黃金期

近視度數會隨年齡增加，一般18至20歲左右才穩定下來，那6至14歲的小朋友正處於成長階段，近視加深速度會更快，因此要好好留意這階段並小心控制近視的情況。 當近視加深，或有機會演變成深近視，增加患上嚴重眼疾的機會。近視600度以上的人患上嚴重眼疾的風險比正常人高，例如視網膜脫落，白內障，青光眼，黄班點病變等。

預防近視小貼士

「三不原則」

1. 不太長：每用眼20分鐘，望向20英呎遠的地方，休息20秒。

2. 不太近：保持良好的閱讀距離，大約30至50厘米

3. 不太暗：避免在一個黑暗環境閱讀

電子奶嘴建議時間

1歲以下：不應接觸電子屏幕

2至5歲(幼稚園生)：＜1小時 (愈少愈好)

小學生：課堂的螢幕時間+少於2小時娛樂的屏幕時間

中學生：避免過長的屏幕時間

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