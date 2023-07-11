親子好去處｜挪亞方舟職業體驗/ B.Duck巨型充氣城堡/室内遊樂場

暑假期間，家長都會為子女搜羅不同暑期活動，讓他們盡情放電。今個暑假繼續有多個親子好去處，挪亞方舟提供機會讓小朋友進行有趣職業體驗；喜歡室内活動的可以到又一城跟B.Duck打卡，或到荃灣室内樂園及Playhouse遊玩。



香港挪亞方舟「童萌特工大作戰」

香港挪亞方舟在今個暑假推出「童萌特工大作戰」，讓小朋友變身成夏日萌爆小特工。屆時，各位參加者可按個人興趣，自選「入職」多項奇趣職業 ─ 消防員、建築師、飛機師、甜點職人以及城市夢想家，透過仿如親歷其境的場景以及互動任務，並穿上相關行業的主題服飾，初嘗多項職業的不同滋味及挑戰，例如體驗挖掘機操作的建築師、手執模擬駕駛器翱翔天際的飛機師、勇闖煙霧體驗區奮力救人的消防員、匠心巧製精緻和風甜點的小職人，以及共同設計科幻感滿滿的節能汽車、直升機及機械人的未來城市夢想家。

小朋友更可藉著體驗這五大特訓活動，第一身角度了解不同職業的日常工作與使命，所需具備的性格與才能，從而探索個人志向及潛能，考驗臨場應變及解難能力，提升自信；更可激發智慧小宇宙，投入一個邊玩邊學的睿智假期！

初嚐五大奇趣職業 激發臨場應變及解難能力

1. 智趣建築師大本營

建築師除了懂得畫則,還要認識建築相關的機械及原理。小學員會穿上安全帽及反光背心等建築主題服飾，置身於建築工地場景，學習挖掘機的操作，模擬挖動地盤上的建築材料，機會難得。他們亦會探索基建結構力學，親手拼砌木作組件，以了解古時傳統的榫卯建造窮門，融會貫通，可培養小朋友的邏輯思維及手眼協調力。（所需遊戲代幣：6個）

2. 英勇消防體驗營

消防員需具備過人的勇氣及堅毅不屈的精神,是許多小朋友的夢寐以求的職業。童萌小特工齊來走進「防火精英小園地」變身小小消防員，通過各式互動體驗，了解消防員的日常工作及裝備,並以第一身領會防火知識。小朋友更要勇闖模擬火警現場的煙霧體驗區，發揮無比勇氣及團體精神，拯救身處其中的市民逃出生天，再合力射水撲滅模擬火種。藉此提升小朋友的危機處理意識與團隊合作精神，喚醒逆境智商。完成救火任務後，一眾消防小勇士可在消防車旁打卡，標誌成長新里程。（所需遊戲代幣：8個）

3. 飛凡小機師訓練營

渴望做飛機師的小朋友可以夢想成真，一嚐翱翔天際的體驗！小朋友首先穿上帥氣有型的飛機師制服，參加飛行學堂，學習航空知識；再昂首闊步走進駕駛艙場景，手執模擬駕駛器，體驗飛行的樂趣。此訓練營有助提升小朋友的專注力、解難能力及團隊合作精神。（所需遊戲代幣：8個）

4. 和風甜點小職人

「職人」是日語中對掌握精湛手工技藝人士的尊稱，並講求力臻完美與堅韌不拔的敬業精神。小朋友穿上一身洋溢東瀛風格的小廚師衣飾，變身小職人，發揮心思與手藝，一絲不苟地,融入宇治原產的抹茶為主要材料，親手巧製精緻美味的和風甜點。小朋友既可與家人齊齊分享甜蜜滋味，亦可學習認真細心、精益求精的處事態度。（所需遊戲代幣：6個）

5. 未來城市夢想家

面對繁忙的大都會,交通擠塞與環境污染問題日益嚴重，作為未來城市的主人翁，小朋友要敢於夢想，部署更具環保概念的解決方案。在互動光影展館裡，小朋友變身城市夢想家，發揮創意小宇宙，拿起畫筆，在特製畫紙上繪製出極具前瞻性的節能汽車、直升機及機械人，為心目中的未來城市，添上嶄新設計元素。並糅合科技，將獨一無二的畫作，瞬間轉化成科幻感十足的立體影像等，並躍然呈現在巨型數碼屏幕上來回穿梭，建構出一個驚喜無限的美麗城市。活動不但可引發小朋友天馬行空的創造力，更可提升他們對城市可持續發展的概念。

+ 1

香港挪亞方舟「童萌特工大作戰」

日期：2023年7月22日至8月27日 （逢星期六及日）

時間：上午10時至下午6時

地點：香港新界馬灣珀欣路33號

查詢電話：3411 8888

入場費：成人$198；小童及長者 （特惠門票）$158（活動期間設有買2送1門票優惠，其中兩位入場人士須購買成人正價門票，即可獲贈乙張成人或特惠門票。）

遊戲代幣使用：每購買兩張門票將獲贈 10 個遊戲代幣（總價值港幣 100 元），並可使用指定數量之遊戲代幣，以選擇參加上述部份活動。若入場人士所持之遊戲代幣不足以參加個別活動，可向活動場地之職員購買額外的遊戲代幣以補差額，遊戲代幣售價為港幣 20 元兩個；部份活動另需收費/需使用遊戲代幣/需特定參加條件。

【01空間優惠】Happy Theory Playhouse（需預約）駐場註冊幼稚園老師 | 心理學元素

Happy Theory Playhouse位於荃灣，佔地3000呎，場內有七大玩樂區域，具多項刺激體能和智力的設備，包括需要運用到大小肌肉的透明爬行隧道、繩網陣．迷你攀爬牆和跳彈床等。整個過程都有駐場導師包括註冊幼稚園老師、持認可幼兒教育學歷證明及資格的導師，於場內教導家長及小朋友有效地玩樂。Happy Theory刻意在不同設施加入心理學元素，讓小朋友及家長一同遊玩，強化親子關係。

+ 1

日期：即日起至2023年12月31日

時間：上午10時30分至下午8時（遊樂場設有特定開放時段，需3天前與遊樂場預約。）

地址：荃灣海之戀商場3樓3014至3015號舖

01空間優惠價：

星期一至五（非公眾假期）



一位小童及一位成人（1小時30分鐘）：HK$200（原價: HK$260）

星期六、日或公眾假期



一位小童及一位成人（2小時）：HK$260（原價: HK$320）

*小童：6 個月至 8 歲；成人 18 歲或以上

👉🏻👉🏻👉🏻立即預約

【01空間優惠】荃灣Triangle Plus 室內歷險攀爬樂園 | 專業教練駐守 | 歐盟標準認證

佔地30,000呎的親子歷險攀爬樂園 - Triangle Plus ，樂園由六大極具挑戰性及多元化的設施所組成，場內更設有3間派對房間及「Triangle Cafe」餐飲區，帶來獨一無二的親子歷險體驗！小朋友在專業攀岩教練團隊的帶領下，從玩樂中學習新技能，感受最原始的快樂。1998年於保加利亞創立的Walltopia，為攀岩業內首屈一指的室內攀岩運動品牌，是目前世界上最具影響力的攀岩牆供應商。

Triangle Plus 由Walltopia提供各種設備，所使用產品及物料，均取得歐盟標準認證，在安全性上毋庸置疑。場內更設有專業教練駐守並提供指導，為親子提供安全可靠的訓練及玩樂環境。

+ 5

日期：即日起至2023年12月31日

開放時間：

周一至四：上午11時至下午8時

周五：中午12時至下午9時

周六、周日及公眾假期： 上午10時至下午9時

*每節體驗時間2小時45分鐘，10/7/2023-31/8/2023暑假期間為假日收費

門票及收費：

星期一至五（非公眾假期）



[獨家] 二人票連$20現金券：HK$496（原價: HK$516）

一人票：HK$248；親子票（一位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$378；親子票（兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$626；10次共享套票：$1,998

星期六、日或公眾假期 (*10/7/2023-31/8/2023暑假期間為假日收費)



[獨家] 二人票連 $20 現金券：HK$596（原價: HK$616）

一人票： HK$298；親子票（一位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$448；親子票（兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$746

👉🏻👉🏻👉🏻立即參與

又一城 B.Duck主題「Gummy夏日遊樂園」

暑假將至，又一城將聯同超人氣B.Duck，推出全港首個以B.Duck Gummy為主題的「又一城 x B.Duck Gummy夏日遊樂園」，除了設有巨型充氣城堡B.Duck Playful Land、高3.5米巨型滑梯以及障礙賽跑道外，場內的期間限定店亦將售賣超過200多款B.Duck商品，而當中更有20多款全新限定商品於又一城獨家優先發售！佔地約1,500呎的巨型充氣城堡B.Duck Playful Land以B.Duck經典的黃色和橙色為主色調，極為搶眼。可愛趣緻的B.Duck Gummy更包圍著整個充氣城堡，既鮮豔又奪目，光看已令人興奮不已！B.Duck與好友們Moses、Mocha、Cream、Buzz、Beeze、Feby和Froggy 為一眾小朋友們設置了一系列障礙物，讓孩童們能盡情投入B.Duck的世界，同時更可挑戰3.5米高巨型滑梯！

+ 2

B.Duck Playful Land 詳情*

票價：星期一至五：HK$68／星期六至日：HK$88 （門票包括B.Duck精美禮品一份）

每節時段：15分鐘

購票位置：LG2層B.Duck Gummy期間限定店購買即日門票或到KKday預訂門票

* 只限12歲及身高150cm或以下之小童參加。身高低於120cm之小童須由1名18歲或以上之家長陪同。所有陪同入場之家長均須以半價購買門票，而半價門票不可獨立使用及不包括B.Duck禮品。

B.Duck 夏日抱抱見面會

日期：2023 年 7月 16日

時間：下午12時半至下午3時（驚喜出現）

地點：九龍塘又一城LG2層

上水廣場「雲朵‧夢幻遊」

今個初夏，上水廣場特別呈獻「雲朵‧夢幻遊」，於5樓晴空花園打造一個放空及超治癒的寫意空間，以軟綿綿的雲朵為主題，帶你飛上白濛濛的空中夢幻國度盡情暢玩。商場首次聯乘全新進駐人氣打卡Café 「Merci Cafe by Déesses Bakery」，推出以雲朵為主題的夏日消暑美食「雲朵梳打」及「雲海牛角酥」，為上水廣場獨家期間限定，絕對不容錯過。

+ 4

上水廣場 - 雲朵‧夢幻遊

日期：2023年7月8至31日

地點：上水廣場 （龍琛路39號）

時間：上午10時至下午10時