早上醒來反要孩子照顧？網紅畫10張圖　比照媽媽形象20年間轉變

世界不停在改變，對比上一代人的育兒觀念，與現今已大有不同！

小時候，媽媽照顧自己無微不至，儘管媽媽也有上班，卻幾乎一肩扛起了所有家務及帶孩子，忙得團團轉仍甘之如飴。



不同世代媽媽的差異

這是傳統婦女奉為圭臬的使命，更是一層枷鎖。幸好，現代的女性更懂得適時放手，即使身為媽媽，也能在兩性平等的基礎下，盡情做自己。

一位漫畫網紅畫出了70後（1970年後出生）與90後（1990年後出生）媽媽的大不同，不禁令人會心一笑，快來看看妳是屬於哪一種媽媽？

你是傳統型的娘親還是新時代的媽子呢？（按圖了解）

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1. 叫起床

記憶很深刻，小時候愛賴床，總是媽媽不厭其煩地一直呼叫，直到我們終於閉着眼睛坐起身。

現代媽媽則是非常隨性，指使孩子做事也信手拈來。以小編家來說，早上叫床的工作是老公的事，也是由老公送兒子去上課，在家工作的媽媽則是睡到自然醒（喂～）。

2. 孩子摔倒了

就像老一代看到金孫跌倒般心疼，以前媽媽看到孩子摔倒、出糗，立馬扶起來秀秀，順便責罵打打地上的石頭。

現代媽媽怎麼能放過這個機會！孩子出糗、委屈哭哭的鏡頭太可愛了，先照在說，當然在沒有危險的狀況下，事後還是會給孩子秀秀的。

3. 接下課

以前的媽媽會提早到，等待着寶貝下課。

現在的媽媽職業婦女多、外務也較多，因工作而遲到很常見，因此大多選擇讓孩子參加課後才藝班或安親班，至於像漫畫中的這位，應該比較像是爸爸會做的事吧？

4. 晚飯時間

以前家庭習慣管得嚴，對孩子掌控也很滿，孩子過了晚飯時間還在外面不回家，奪命連環call很基本。而以前的媽媽下班後，第一件事也是忙着煮晚餐。

現代媽媽自己煮的也不在少數，但也有不少媽媽乾脆放手，點外送或外帶餐點回家，畢竟都已經那麼累了，何苦為難自己？媽媽也有自己的事，很忙的！（但大多數媽媽還是會負責啦）

5. 關於戀愛

以前人重視教育、學業，小編爸媽就告訴我，談戀愛到大學在說，與漫畫中如出一轍。

現在的媽媽越來越開明，除了會照顧孩子的感受，在性平觀念的普及下，不少媽媽也比較能接受同性戀愛了。

如朋友般的相處更自在

其實，以前和現在的父母差異真的很大，看看我們自己的爸媽和自己，觀念就很不一樣。身為女性與母親，也更懂得保有自我、享受Me Time。

和兒子一起玩遊戲的爸爸、和女兒一起追劇的媽媽，現代父母和孩子，像是朋友般的相處方式，家庭關係似乎也更和諧了，大家覺得呢！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：五張圖看出「以前媽媽VS.現在媽媽」的天壤之別，妳是哪一種？】