向孩子坦白感受也不壞！女孩決定最一次埋身喝母乳　媽媽不捨哭泣

小女孩告訴媽媽：「這是我們最後一次的親餵時光了。」媽媽忍不住哭泣，女兒安慰：「沒關係，我們一直在一起，妳記得我撕掉膠布的時候也哭了，現在妳哭了，沒關係。」兩人的對話充滿真誠和親密交流的溫馨。



女兒長大了，欣慰也不惜，會是每位媽媽都會經歷的感受吧！（按圖了解）

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一位母親在社群上分享了和她4歲小女兒在睡前的一段對話，一個動人的時刻。當小女孩準備改變她睡前吃奶習慣，她坐在媽媽的腿上，告訴媽媽：「這是我們最後一次的親餵時光了。」

媽媽問：「你不會再吃了？」「妳準備好了？」

女孩：「是的，因為妳已經沒有奶了。大女孩不會喝奶。」

媽媽忍不住失落而哭泣，小女孩問：「妳為甚麼哭？」

「因為這件事讓我很難過。」媽媽回答道。

小女孩俯身給媽媽一個擁抱，說：「我愛你。」

這對母女來說都是一大步

媽媽含淚回答：「我也愛你，不要誤會我的意思……我的身體已經不適合哺乳了，這讓我感到不舒服。但是一想到你不再喝奶，我就很難過。但我為妳決定好何時該結束而感到驕傲。這就是我一直想要的，我已經準備好了，你知道我的身體已經準備好了，只是在精神上，我只是……這是一大步，這對我們來說是一大步，妳知道的。」

女兒繼續安慰媽媽：「沒關係，我們一直在一起，妳記得我撕掉膠布的時候也哭了，現在妳哭了，沒關係。」兩人的對話充滿真誠和親密交流的溫馨。

向孩子誠實表達情緒

網民回覆這位媽媽，稱讚她很誠實，坦承與女兒討論自己的身體和情緒，這是非常重要的。媽媽說：「我很高興能為她樹立表達情緒的榜樣。或許是因為這樣，我的女兒非常善解人意。」

是人都有情緒，其實父母應該讓孩子看到自己的內心世界，因為擁有和表現出強烈的情緒並不是壞事，重要的是後續的處理方式。像這位媽媽與女兒分享了她的情緒，而令她驚喜的是，小女孩會鼓勵與安撫她。對這對母女來說，這段對話都具有特殊的挑戰性，代表了一個重要的生命轉折。

斷奶，難以言喻的失落

媽媽這段影片的標題寫着「4年3個月20天，嬰兒會長大」，她餵母乳餵了很久一段時間，她本身是國際認證泌乳顧問（IBCLC），為哺乳父母提供指導、教育和轉介服務，是一名訓練有素的哺乳專家。

許多餵母奶的媽媽，為此付出許多時間與心力，也是對身體的嚴格考驗，在哺育過程中，有時疲倦、煎熬，又很珍惜，能和孩子擁有一段親密無間的時光。總是想着，如果不餵母奶，就會輕鬆許多！但到了孩子真正要斷奶的那一刻，卻會有一種難以言喻的失落。妳也有過這樣的心情嗎？悲欣交集。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：4歲小女孩告訴媽媽「這是我最後一次吃妳的奶了」，安慰哭泣媽媽。哺乳媽媽都懂的微妙失落，向一段親密時光告別】