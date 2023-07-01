一坐下來寶寶就喊？這爸爸自創神奇絕招　讓女兒即刻乖豬不扭偈

寶寶喜歡大人抱着走，但大人總會累。一位十分幽默的爸爸發現了一個超神奇的辦法，能讓女兒不哭，實用又搞笑！



照顧嬰兒的第一條規則是，當你抱着嬰兒時，一定要站起來或四處走動。難道你從來沒想過坐下來？很多家長都有這樣的遭遇，寶寶喜歡你抱着他到處走動，而當你感覺累了，想坐下來休息一下，一坐，他就哇哇大哭！

這時候你會怎麼辦呢？為了安撫他，你只好起來繼續走動？但一邊抱一邊走，實在太累了，這時候該怎麼辦呢？

一位十分幽默的爸爸奧斯汀．蓋特（Austin Geter），發現了一個超神奇的辦法，他將安撫女兒的整個過程拍攝下來，放在網絡上，網民看了不禁稱讚，但又覺得十分搞笑！

好一招「先聲奪人」，有這樣搞笑的爸爸，小女孩你也輸得心服口服吧！（按圖了解）

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搶先做這件事！

影片一開始，他先坐下，果然女兒馬上就開始哭了。然後他說明：「只要我比她早一點哭出來，她就不會哭了。」接着開始示範這個「神奇」的、阻止女兒哭的辦法。

果然！每次只要爸爸先哭出來，就會看到女兒以一種驚訝又不解的表情看着爸爸。爸爸每次哭出來說的那些話，讓人想笑：

．「對！我也痛恨椅子！」

．「我真的超不想繼續坐在這張椅子上了！」

．「這真是張可怕的椅子！」

．「真的！每次我做在這張椅子上面，我都會開始生氣！」

．「這張椅子真的太糟糕了！」



每次爸爸一哭，女兒就停止，等爸爸說完，她要開始哭，爸爸又開始邊說邊哭。女兒每次都準備好要哭了，卻又被爸爸吸引，止住哭泣，盯着爸爸看，那表情彷彿是在說：

．「咦？不是我要哭的嗎？你在幹嘛？」

．「你何時才要哭完，換我？」

．「你可以讓我做我該做的事嗎！」

．「你到底要打斷我幾次？」



真的讓人看着看着就笑出來！女兒看着爸爸，似乎暫時忘記自己要哭的這件事，實在太可愛了！網民熱情回覆，其中一位說：「她對你大膽打斷她並搶走她的聚光燈，感到非常震驚！」

日本研究，寶寶最愛被抱着走！

寶寶喜歡大人抱着走，這不是沒有依據的！日本機構「理化研究所」研究發現，「抱走哄」的方式存在於許多哺乳動物上。許多哺乳動物如貓咪、狗、老虎、獵豹，都會叼着自己的孩子、或背着孩子走來走去，這種運送反應會有效降低緩和孩子的心跳，達到安撫的效果。

研究團隊更近一步測試不同的安撫方式，是否會帶來不同效果。他們邀請母親用四種方式安撫嬰兒：

1. 抱着走路（有抱有動）

2. 坐着抱（有抱沒動）

3. 放在推床上搖動（沒抱有動）

4. 放在靜止的床上（沒抱沒動）



而在觀察寶寶入睡、以及驚醒或哭泣，還有心跳變化時，結果發現抱着寶寶走路（有抱有動）的安撫方式，寶寶最能夠獲得安撫。

如果真的抱不動了，不妨學學奧斯汀的方法！你先哭給寶寶看。一起來看看完整影片！

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