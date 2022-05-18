中學媒體素養課程內容　培養學生成為守法、具操守的網絡使用者

網絡資源豐富，學生在網上可以獲得知識之外，很多時候也會看到難辨真偽的資訊，甚至輕易就散播了不明來源的訊息。青少年難以避免接觸和使用網絡媒體，而學校和家長則有責任讓他們成為一個守法而有責任感的使用者。兩所中學均在課程之中滲入了「資訊媒體素養」的內容，默默地把良好的網絡道德觀念植根在學生心中。中小學校亦可透過教育局提供「我的行動承諾 – 加強版」撥款，借助新聞團體的專業講解和多元活動豐富學生學習體驗。

（圖片由學校提供）



做一個具誠信、守法的網絡使用者

東華三院李潤田紀念中學校長曾詠珊分享，該校採用全人和正向的教育方針，「資訊媒體素養」以滲透方式放置在不同的學科、成長德育和課外活動之中。「例如英文科，有討論網絡欺凌的課題；生活教育科、電腦科亦有提及網上交友、病毒、勒索軟件等的議題；數學科也有提及網上數據的誤差等等。」曾校長說。

此外，學校設有校本的德育課程，培育學生遵循校訓「勤儉忠信」，中一至中三年級由班主任授課，讓學生成為一個具誠信、守法的網絡使用者。學校又在課外活動中加入STEM的訓練和比賽，把科技資訊的知識活學活用。

曾校長分享，學校成立「價值教育組」，把課程和活動結合正向教育和價值觀，加強學生明辨資訊真偽，並結合「正向教育」及「價值觀教育」，增強同理心和尊重私隠。

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從體驗中學習

東華三院張明添中學方信文校長認為，「資訊媒體素養」分3個層面：一是知識，學校亦需要緊貼科技發展脈搏，與時並進；二是建立學生獨立及批判思維，懂得運用合適的資訊及辨識真偽；三是擁有道德操守。

學校在中一、中二的電腦科致力培育學生資訊處理的能力，能夠辨識可靠資訊，並有責任地使用。課程要求學生製作網頁和動畫，從體驗學習中明白知識產權的重要性，懂得尊重別人，以及加強網上保安、互聯網安全等訊息。另外，在初中的校本課程「生活、歷史與社會科」和高中的「公民與社會發展科」以及「通識科」則透過剪報和廣泛閱讀，讓學生分析媒體的採訪角度，報道對社會及國家的影響等。

「希望學生懂得從權責上去看互聯網資訊，對個人、他人和社會層面上是否合乎法律和道德要求，不要掉以輕心、隨便轉發資訊。」方校長又分享，高年級學生閱讀的範疇會更廣泛，不限於本地，更能分析到媒體對社會和國家的影響。

方校長指，學校正在申請「我的行動承諾」計劃，希望能舉辦更多元化的活動予學生參與，例如KOL體驗、參觀媒體機構等等，讓學生有更深刻的體會。

「我的行動承諾」加強版撥款是教育局針對時下複雜多變的數碼媒體環境而向中小學校提供的資助，以期讓學生學習分辨網上資訊真假等學習目標。學校可借此聯同有公信力的傳媒機構所舉辦的媒體活動：例如資深記者主講的偵查報導講座/工作坊；數據分析團隊舉辦的真假資訊核查 工作坊 / 反網騙工作坊；網媒團隊主講的社交媒體營運講座/工作坊；以上活動可配搭媒體機構參訪或到校舉行，豐富學生學習體驗，加強培訓媒體和資訊素養，了解資訊公信力重要性，從而教導學生慎思明辨。

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