東華三院郭一葦中學 繼往開來 力爭上游

東華三院郭一葦中學為東華三院轄下的第十四所中學，位於新界元朗天水圍，毗鄰為西鐵車站，佔地約 7000 平方米，於一九九五年九月開課，為學生奠定良好的學習基礎，鞏固品德情意的態度，為升讀大學、專上學院及將來就業作好準備。

學校秉承東華三院一貫的辦學精神，為社會提供完善及多元化的教育服務，作育英才，使學生成長後能盡展所長，回饋社會。學校提供優良的學習環境，使學生能發揮個人潛能，日後成為具備知識技能、有獨立思考能力、勇於承擔責任和關注社會事務的良好公民。另外，學校著重培育學生建立正確的價值觀和積極的人生觀，以校訓「勤、儉、忠、信」為進德修業的依歸，勉勵他們拓展豐盛而有意義的人生。

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面對教育改革不同的變化，學校老師自強不息，以培育學生，春風化雨為己任，成效亦獲得區內家長認同。為了更全面栽培學生以達至全人教育的目標，學校提供各類的精英及領袖培訓課程，培養學生「自重」、「自強」的生活態度，以及學習「追求卓越」的能力和責任感，建立進取心，懂得關心自己、關懷別人，對公共事務願意作出承擔及建立正確價值觀。除此之外，學校更銳意建立英語校園的文化，透過不同的英語活動，例如每天上學時校長、副校長及老師均會在校門以英語問安，並利用英語字詞卡讓學生學習英語。學校亦設有「英語星期五」，將英語學習融入日常生活。

學校相信要成功掌握語文，必須在適當的環境下培育，所以學校與蘇格蘭及新加坡的中學結為姊妹學校，即使面對疫情，亦經常進行網上交流，務求學生能夠具備國際視野，將來更加容易融入地球村的全球化生活。

承接二十五周年銀禧校慶主題「感‧夢‧創未來」，學校於疫情之下仍然堅持不懈，於2022-23學年9月恢復全日面授課，一眾莘莘學子重拾豐盛的校園生活，在學業及課外活動等不同範疇發揮所長，盡顯耀眼光芒，成就屬於自己的未來。