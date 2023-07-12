碧咸細女「哈七」12歲生日！快比媽媽還高　但「2件事」仍不許做

就在日前碧咸全家才為小女兒「哈七」Harper舉辦12歲生日，看着這個無憂無慮的小少女，果然是在滿滿愛中長大，充滿光芒啊！



眾所皆知前英國球星碧咸，是個不折不扣的「女兒傻瓜」，不只如此，身為小女兒的Harper，從小到大更是備受哥哥們與家人的疼愛！

「哈七」Harper Beckham不經不覺已經12歲了！（按圖了解）

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迎向青春期的Harper

當年的小嬰兒，已經長成美少女！

就在日前，小Harper迎來她的12歲生日，碧咸漢與妻子維多利亞在Harrods百貨裏的Prada Caffè，為Harper舉辦了生日派對。

不難發現全家人的好感情，那個讓爸爸、哥哥們抱在懷中的小女孩，不知不覺中已經長成美少女，除了爸媽，身為「妹控」的二哥Romeo 與三哥Cruz都沒有缺席來幫小妹慶生。而Harper也在碧咸的懷中笑得開心極了，臉上開心與滿足的神情，都能讓人感染她的幸福與快樂啊！

Victoria就曾經透露女兒Harper，雖然年紀小小卻是個上妝高手，她就曾經曬出她純熟的化妝技巧，可以說是完全遺傳了媽媽的審美觀。不過，身為一個母親，Victoria卻直接表明，不會讓女兒「化妝出門」，而她的這個做法，也獲得廣大媽媽們的讚許。

原因就是，雖然Harper有能力化好妝，但媽媽Victoria對「素顏」有所堅持，表示不會讓女兒化妝出門，不只是保護她，更是不想要她從小就受「外貌」給影響。最重要的一點是，以Harper的年紀來說，化妝品裏頭的成分恐怕對她的成長還是有所影響，希望女兒別太過注重外表，要把注意力放到身邊的人事物上。

其實媽媽也是會心軟，Victoria還是補充說了，有時候放學後或是當女兒在學校測驗表現得很好時，她也會帶着著Harper到美妝賣場閒逛，母女倆一起度過愉快的午後呢。

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媽媽維多利亞也堅持，不能使用社群媒體

身為碧咸家的小寶貝，媽媽對於她的保護還不僅於此！

除了不能化妝出門，再來就是不能擁有社群媒體，雖然父母與與哥哥們都是網絡紅人，媽媽Victoria就說，現在的網絡可以說「非常殘忍」，不管做甚麼事，都有可能被放大檢視，不只女孩變胖會被嘲笑，即使女孩變瘦，也有可能被嫌棄。

家人們都希望正值成長期的Harper，能在朋友、家人的愛護下長大，不想讓她因為外貌，而在網絡上被惡意討論，才堅決不讓Harper擁有社交媒體帳號。

果然是碧咸家的掌上明珠啊，難怪每每看到Harper，都覺得她依然是個天真爛漫的小女孩，真的好幸福啊！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：貝克漢女兒Harper12歲了，儘管從小備受全家呵護寵愛，媽媽維多利亞對哈珀教養依然堅持這2件事】