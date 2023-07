專訪｜「蝦餃仔」愛看周星馳電影 陳慧琳：電影能提升孩子幻想力

陳慧琳(Kelly)為第七屆香港兒童國際電影節擔任電影節大使,身為兩孩之母的Kelly表示自己和孩子都很喜歡看電影,在孩子小時候也會經常帶他們到戲院看電影。她更指兒子很喜歡看周星馳的電影,大仔「蝦餃仔」劉昇看過《少林足球》後,更要爸爸和弟弟模仿電影打功夫,然後用iPad拍攝廣告,Kelly笑言自己要幫忙參與錄旁白,但仍願意配合孩子愛好。



陳慧琳(Kelly)擔任香港兒童國際電影節的電影節大使,在發布會上,她指自己和孩子都很喜歡看電影,在兒子小時候會經常帶他們去戲院看電影,主要看小孩喜歡的動畫為主,現在他們長大了亦會自己進戲院看電影。

陳慧琳(Kelly)擔任第七屆香港兒童國際電影節大使。(蘇煒然攝)

兒子喜歡周星馳電影 大仔愛攝影要家庭成員配合拍攝

與兒子一起看電影時,Kelly會根據孩子的興趣選擇電影。「如果只有家長想看,但孩子沒有興趣,他們便會吸收不到(電影傳達的訊息)。」問及兒子最喜歡的電影,Kelly表示他們最近喜歡《Marvel》系列的電影,也很喜愛周星馳的電影,如《少林足球》、《食神》等。「只要是周星馳的電影,他們就會乖乖的坐著由頭看到尾。」Kelly更指大仔劉昇最近很喜歡拍攝:「(劉昇)看完《少林足球》後,叫爸爸和弟弟打功夫搶一樣產品,然後他拿iPad拍廣告,還要我幫忙錄VO(旁白)。」她笑言每天下班後還要配合演出和錄製VO。

電影對孩子益處多 推介加拿大動畫《多莉亞與阿勒頗公主》

Kelly認為電影可以帶領孩子進入另外一個世界,提升幻想力,也能從中學習不同的語言,和學習如何編寫電影人物對白,培養對藝術的興趣。不過,她表示在看電影時不會過於說教,亦不會期望孩子透過電影學懂甚麼:「看電影應該是一種輕鬆、享受的活動。大部分兒童電影都傳達正向價值觀,只要孩子有興趣,就能吸引到他們的注意力,看完後便能自然而然地吸收到電影所傳達的訊息。就像這次香港兒童國際電影節中的電影《多莉亞與阿勒頗公主》,除了傳達戰爭的禍害,同時透過卡通的手法帶領小朋友進入一個奇幻的世界。」

電影節日期:2023 年 7 月 29 日至 8 月 6 日

電影節將放映11部全新和經典電影,以迎合和照顧不同年齡層觀眾的觀影習慣,並幫助家長和孩子選擇適合他們的電影。活動包括三個系列:「我的第一部電影」系列適合未曾到過電影院的2-5歲兒童觀看。影片放映期間,場館內的燈光和聲音將調整得柔和,讓小朋友更容易適應,並讓他們從大銀幕上輕鬆感受有趣的故事;

「親子電影共賞」系列適合6-11歲的兒童在父母的陪伴下觀看,並進行討論,旨在加強家長與子女之間的溝通,並分享、討論和學習;「朋友仔去睇戲」系列適合12-16歲的青少年和朋友一起觀看,除了享受歡樂時光,更鼓勵他們擴展思維空間,深入欣賞電影情節、結構和製作技巧。

「我的第一部電影 2-5歲」系列包括改編自德國插畫家羅陶蘇珊娜伯納暢銷童書系列動畫《壽星兔歷險記》(Best Birthday Ever)、中國卡通動畫《龜兔再跑 2023》(Tale of the Rally 2023)及日本卡通動畫《麵包超人大電影:露寶莉與窩心的禮物》(Anpanman: Roboly and the Warming Present);

「親子電影共賞 6-11歲」系列有經典美國動畫《獅子王 (1994)》(Lion King (1994))、香港救助兒童會呈獻的香港本土劇情片《留聲》(Sound of Silence);另外亦有全新丹麥卡通動畫《艾倫的電波冒險》(Little Allan – The Human Antenna)、開幕電影榮獲德國柏林影展新生代兒童片單元最佳電影提名《超能家族》(Just Super)、上屆墨西哥愛麗兒大獎最佳動畫長片《救蛋奇兵》(Little Eggs: An African Adventure)、大使之選加拿大動畫《多莉亞與阿勒頗公主》(Dounia and the Princess of Aleppo);

「朋友仔去睇戲 12-16歲」系列則有新鮮出爐榮獲德國柏林影展新生代兒童片單元最佳電影提名挪威兒童電影《狂舞小天後》(Dancing Queen) 和閉幕電影 改編自澳洲作家提姆溫頓同名小說電影《夢迴藍海》(Blueback)。

第7屆香港兒童國際電影節門票現已公開發售,公眾可於高先電影院、PREMIERE ELEMENTS 戲院票房、網站 購買。FWD MAX會員亦可於6月27日上午11時起到FWD MAX生活體驗平台(fwdmax.fwd.com.hk)換領戲票。

票價:成人 – $100、學生/小童/長者 – $80

詳情請參閱:www.KIFF.asia

萬眾期待 連串工作坊搶先發佈

日期:2023 年 7 月 29 日 至 8月27日

開始報名日期:2023 年 6 月 26 日下午 2 時

費用:$250 (費用已包括一張成人及一張小童戲飛 及工作坊所需物料)

詳情:www.kiff.asia/7th-kiff-workshop

報名:www.POPTICKET.kids

回顧歷屆香港兒童國際電影節深受各界支持和喜愛,並且成功地為孩子們帶來了一場又一場豐富多彩的電影節饗宴。今年香港兒童國際電影節再接再厲,除了一如往年的精彩放映會,更特別新增形式多樣的嘉年華以及三大特色工作坊,務求為大眾打造一個難忘的暑假時光。

三大特色工作坊當中由「加油音樂」呈獻的音樂 電影欣賞工作坊,讓孩子與家長發揮想像力,學習為喜愛的電影配樂,並一同唱出喜愛的電影主題曲。由社企「再生玩具店」工作坊讓孩子們發揮創意,透過共享與創造的愉悅,讓孩子們展示玩具所蘊含的獨特價值。最後還有每年電影節最受歡迎的 “Behind the Cine” 工作坊,讓小朋友化身「影院小職員」,由專人的陪同及指導下,認識到電影院運作的大小之餘,亦可一同深入電影院的神袐「重地」。