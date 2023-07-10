海洋公園保育遊近距離見小狐獴 水上樂園門票買一送一優惠

小朋友最愛接觸可愛的動物，今個夏天不如帶小朋友到海洋公園全日與一班可愛動物互動，過一個開心暑假！海洋公園推出保育遊，讓小朋友與小狐獴家族和大象龜互動，還可以餵飼企鵝！



最受小朋友歡迎的海洋公園保育遊返嚟啦！今年行程更加獨特有趣，這個保育遊有別於其他鴨仔團，絕對不是「行埋去影張相，下個景點」，學生有充足時間參與小狐獴家族和大象龜幕後之旅、海獅幕後之旅同餵飼企鵝，而且還有Monkey Tree的外籍老師為小朋友上一課充滿教育意義的英語保育課！活動只限3-11歲小朋友參與。4歲或以下之參加者必須由成人陪同。費用已包門票、午餐、所有活動及保險。歡迎家長自行購買門票陪同子女入場。現時報名額外送T-shirt一件！名額有限，先到先得！

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海洋公園保育遊門票：$1600/人

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夏天最適合去玩水！Klook 現時推出獨家早鳥優惠，可率先以優惠價錢預約7至8月香港海洋公園水上樂園門票。另外，Klook 更推出「盛夏入場門票」，門券適用於2023年7至8月全個暑假！01讀者現時更可享專屬優惠，只需購票時輸入優惠碼「KLKOPWWB1G1」即享買一送一門票優惠，買一送一價HK$598兩位，人均只需HK$299！超抵玩！優惠碼將於2023年7月11日晚上9點開售，優惠碼數量有限，先到先得！

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