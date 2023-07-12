暑假好去處｜迪士尼100周年展登錄海港城LCX 8大打卡位率先睇

為迎接盛大的迪士尼100周年，九龍倉旗下商場將於7月14日至9月3日期間舉行香港最大型的迪士尼100周年活動 –《Disney 100: Travel Together with Wharf Malls》，而其中海港城與LCX更有一連串的活動讓各位迪士尼粉絲打卡參與！小編率先帶大家睇影靚相卡位。

>>相片獲Hailey Daily 授權轉載



海港城與LCX以迪士尼海陸空歷險為題，同時帶領大家穿越時空，商場範圍內設有多個打卡位，而且還有多個攤位遊戲，足夠家長小朋友可以玩一整天！

小朋友必到 八大打卡場景！

(一) 25 米長「海上探險號」



米奇從電影《汽船威利號》一炮而紅後，就成為了迪士尼的代表性角色。海運大廈露天廣場放置了身穿經典服飾的米奇和米妮，引領大家登上 25 米長的「海上探險號」，船上以迪士尼 100 周年及米奇為主題，船身就印上在這一百年來出現過的經典角色，包括《愛麗絲夢遊仙境》的愛麗斯、《扮嘢小魔星》的史迪仔、《冰雪奇緣》的艾莎、《星球大戰》的 R2-D2、《玩轉腦朋友》的阿樂等等。另外船上有1米高的銀色米奇紀念雕像，在船尾更有唐老鴨、黛絲、鋼牙與大鼻、布魯圖、高飛等住同大家合照！

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（二）維港海景下的「夢幻熱氣球」



唐老鴨、胡迪、史迪仔和 Elsa 以迪士尼 100 周年限定亮麗鉑金設計造型亮相，在海運觀點迎接大家登上「夢幻熱氣球」的空中之旅！八個熱氣球同樣用上限定的鉑金色，而中間 6 米高的巨型熱氣球就以幾何圖案的拼貼形式展示多齣迪士尼經典作品畫面，首次集齊七大系列的人氣角色！由經典的米奇和白雪公主，到歷久不衰的尤達和辛巴，再到深入民心的 Mo 仔和 IronMan，還有近年大熱的 Duffy 與 LinaBell。

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（三）「穿越時光影視廳」帶你穿梭 90 年代



近 3 米高的「大牛龜」懷舊電視正播放著 11 套初代的迪士尼經典畫面，包括 90 年代中的《木偶奇遇記》、《小飛象》、《小鹿斑比》、《愛麗絲夢遊仙境》、《小飛俠》、《小姐與流氓》、《101 斑點狗》、《小泰山》到後期的《富貴貓》、《獅子王》及《狐狸與獵犬》。旁邊設有一個懷舊電視打卡位，大家可以走入電視框指照。影視廳上方懸掛著一個 3.5 米高的巨型「小木偶」皮諾丘，是一個必到的打卡位！

（四）「迪士尼公主圖書館」過百本公主系列故事書、製作 DIY 書籤



小朋友可以在「迪士尼公主圖書館」與巨型故事書上的公主拍照，包括《灰姑娘》和《睡美人》等，憑「迪士尼 100 旅遊日誌」或「迪士尼粉絲通行證」，即可入場免費閱讀過百本迪士尼公主系列故事書。另外捐款 HK$20即可參與「DIY 迪士尼公主書籤」工作坊，根據指示將多層印章順序蓋在白色書籤上，製作指定公主系列書籤。

（五） Duffy 與好友坐超萌火車



在 LCX 正門設置了一列超萌火車，火車上放滿無數 Duffy 與好友毛公仔玩偶，而一旁的房子更放滿 Duffy 與好友的精品，讓你彷彿置身於一個夢幻世界。

（六）10 倍大故事書中Duffy 與好友捉迷藏



一本 10 倍大的巨型故事書，記載著 Duffy 與好友玩捉迷藏的故事。經過在森林中的一番尋覓，Duffy 與其他好友終於與 Gelatoni 重遇，一眾好友都高興得拍手鼓掌，讓這個故事迎來溫馨結局。

相片獲Hailey Daily 授權轉載

（七）與 Gelatoni 及 StellaLou 一起畫畫跳舞



在夢幻小花園中邂逅正在畫畫的 Gelatoni 和正在跳舞的 StellaLou！在這個小花園中，大家可以參加填色工作坊，用七彩繽紛的顏色筆為 Duffy 與好友的填色紙繪上色彩。顧客即場捐款 HK$40 即可獲得工作坊的名額一次，工作坊期間將可得到一套七張 Duffy 與好友填色紙。

（八）在森林下邂逅Duffy 與好友



從 LCX 小花園一直向前走到海運觀點，，10 米寬的草地將整個春日系列故事場景 1:1 還原在風光明媚的好天氣下，Duffy、ShellieMay、LinaBell、'Olu Mel 和 CookieAnn 就率先出發探路，各自在森林中都遇上趣事！Duffy 在森林中遊走的時候，就意外地拯救到一隻呆萌小黃雀；ShellieMay 就為大家尋找最香最美的花朵作為禮物，幸運地她遇上一整片夢幻絕美的花田；LinaBell 一進入樹林就豎起毛茸茸的尾巴，拿著放大鏡四處探索獨有蝴蝶品種；'Olu Mel 就興奮地帶著 ukulele 蹦蹦跳跳開唱；美食專家 CookieAnn 炮製一系列甜絲絲的小點心招待大家。

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憑「迪士尼100 旅遊日誌」集齊紀念印章獲得限定獎品

迪士尼粉絲可以用$120購買一本「迪士尼100 旅遊日誌」便可以開展遊戲，於海港城與LCX、時代廣場及荷里活廣場三個商場除了在18個打卡點設有紀念印章處，更可參加攤位遊戲及工作坊收集印章，完成指定任務後可免費換領多個限量獎品。特別獎包括：海港城與LCX（迪士尼100郵票型貼紙）、時代廣場（迪士尼100行李箱貼紙）、荷里活廣場（迪士尼100卡片套 ）。另外，在同一本有效「迪士尼100 旅遊日誌」集齊最少兩個商場的指定紀念印章（海港城與LCX /時代廣場/荷里活廣場），即可在上述指定地點免費換領大獎「迪士尼100兩用行李帶連斜孭袋」一份。獎品數量有限，先到先得。

其中海港城正門位置有一隻巨型的米奇船，非常搶眼，內裡除了有米奇、米妮、唐老鴨等經典角色登場外，還設有3個遊戲攤位，在指定時間下完成任務更有機會贏取不同「迪士尼 100 旅遊日誌」的精美配件，如便利貼、萬字夾及限定貼紙！

憑「迪士尼粉絲通行證」專享獨家禮遇

除「迪士尼100 旅遊日誌」，大會更推出獨一無二「迪士尼粉絲通行證」連掛繩，極具收藏價值。「迪士尼粉絲通行證」一共兩套各有6個款式，包含不同迪士尼角色，憑證更可於三個商場的參與商戶專享購物優惠，例如在指定迪士尼限定店購買指定產品可享9折優惠。粉絲在三大商場的指定地點即場以HK$60購買「迪士尼粉絲通行證」臨時證一張，便可以到海港城海運大廈展覽大堂的指定快圖美專櫃挑選喜愛的迪士尼角色卡面、拍攝個人照片及加上姓名，製作個人化「迪士尼粉絲通行證」。

相片獲Hailey Daily 授權轉載

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免費參與「Disney 100 Hunt」換領獨家主題禮品

粉絲們可先到wharfmalls.com.hk 免費登記「Disney 100 Hunt」帳戶，然後在海港城與LCX，以及時代廣場找出打卡位，於遊戲網站集齊指定迪士尼角色貼紙，免費換領「迪士尼100多用途護照套」、「迪士尼100米奇造型扇子」及「迪士尼100行李牌」。在同一帳戶上集齊到各個商場的指定角色貼紙，即可在同一商場的指定換領點免費換領特別獎一份，特別獎包括：迪士尼100多用途護照套（海港城與LCX）及迪士尼100米奇造型扇子（時代廣場）。在同一帳戶上集齊到海港城與LCX，及時代廣場的所有100個迪士尼角色貼紙，即可到海港城海運大廈地下中庭換領大獎「迪士尼100行李牌」一個。

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點擊下圖即睇玩法：

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迪士尼100周年期間限定店

海港城聯同香港玩具品牌URDU開設「URDU百年慶典期間限定店」，首度推出史迪仔及三眼仔招財貓及達摩造型公仔。URDU更推出限量200隻珠光色的史迪仔招財貓作海港城會場獨家發售。時代廣場則會與時裝品牌「KYUBI」聯乘帶來「黑魔法舞會」期間限定主題店，分兩期發售全港獨家限量精品，包括T恤及印水貼紙等。

各位迪士尼fans 記得要到訪其餘兩個商場，時代廣場則以迪士尼經典金句為題打造藝術裝置；荷里活廣場就從音樂出發呈獻夏日大舞台。三個奇妙旅程共有18個打卡點及多個線上線下活動，包括攤位遊戲及工作坊。除了多年來深入民心的迪士尼經典系列和公主系列，還有近年在香港迪士尼樂園度假區大受歡迎的Duffy與好友，大人與小孩都喜愛的Pixar、Marvel、Star Wars等等角色的打卡位都會出現在各個商場，而整個活動所得收益扣除部分成本後將撥捐予「願望成真基金」。