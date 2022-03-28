兄弟相差4年、個性不同　媽媽處理衝突：我會先護著哥哥

父母都希望手足之情能夠在家庭中培養得好，家長的煩惱就少了很多，可是手足的感情培養需要很多的藝術，朝夕相對磨擦不時會有，但分離太久感情亦很容易生疏。



我們家的兩兄弟年齡相差四年，兩歲和六歲看似玩樂的興趣不一樣，學習的需求不一樣，但是兩個人的感情依然很好。怎樣看得出來？他們會想念對方，爭吵過後很快原諒對方，也視對方為其中一個最好的朋友。吵架還是會吵，而且還是很頻繁的，這是孩子的樂趣，也是他們生活的一部份，最重要是父母欣然接受這一份樂趣，適時放手，在必要時才介入。

通常家中有一個孩子以上的家庭也知道，兄弟姊妹的性格大多不一樣，這就是我們成長中需要學會跟不同人相處的藝術，因此在風平浪靜的時候，我我經常也會帶他們去認識自己和手足之間不一樣的性格，特別是長大了能夠理解世界更多的哥哥，原來弟弟有這些缺點，但是弟弟有自己沒有的專長和值得欣賞的優點，原來弟弟和自己年齡不一樣，有些盲點他還沒辦法理解，但當衝突發生時，如果哥哥已經情緒失控，我還是會先護着哥哥，作狀教訓弟弟，讓哥哥感到被同理，稍為回復冷靜，然後再處理弟弟的需要。

在處理兩兄弟的衝突時，媽媽會選擇先理解哥哥，再回應弟弟的需要。（陳皮下廚專頁圖片)

最經常發生的，就是玩具、零食或喜愛的食物上的衝突。

一次，我開着車，後面兩個孩子坐在安全座椅上，哥哥發現自己背囊還有兩個蜜柑沒有吃完，開心地拿出來要吃。弟弟看到了，自己的已經吃完沒有，醒目地非常客氣跟哥哥說：「哥哥，可唔可以分享俾（畀）我？」吃貨哥哥第一反應當然是不願意，遲疑了一下，然後跟他說，「我諗吓先。」弟弟耐性比較低，立刻就說「哥哥可唔可以呀。媽媽，你講嘢，你叫哥哥啦。」聰明的兩歲弟弟還懂得爭取勢力支持，呵。

本來我不打算開口，被逼著回應，就只得說「嗯，哥哥，原來你有兩個，都幾多喎，你考慮吓要不要分享，弟弟這次好像很有禮貌地問你。」

哥哥畢竟還是很愛錫手足，就說，「好吧，弟弟你不懂剝蜜柑皮，哥哥幫你，先給你一半……呀！不要鯁親！要一顆一顆小小的吃。」誰知道，挑吃腌尖的弟弟，本來興高采烈拿着蜜柑，放進口裏發現蜜柑有些幼幼的白色蜜柑絲粘著，雖然是可以食用，他竟然吐了出來，蜜柑掉在地上。

哥哥看到，好傷心地大哭。

「媽媽，弟弟浪費了蜜柑，蜜柑沒有了，跌了在地上，我好想食，嗚……」

因為一個蜜柑而引起衝突了。(photo-ac)

我在開車，無暇停車去處理，只好邊開車邊安慰着哥哥，「你一定很想吃，但是很愛錫細佬，才捨得分享給他，所以他浪費了你很傷心吧。」「弟弟，你這次真的不對，是你自己說要吃，但是都哥哥願意給你的時候你又不喜歡掉在地上，哥哥很傷心，你要跟哥哥道歉。」

當然弟弟不會在這個時候道歉，但是哥哥的情緒抒發了，比較快能夠冷靜下來，回到家弟弟才願意道歉，哥哥亦很快原諒了他。

哥哥一向也知道弟弟進食習慣很差，和自己不一樣，可是在某些節眼位還是會生氣，就等於我們大人也一樣，我們都需要同理心，可是這些衝突就是為兄弟手足的情感戶口進帳，彼此更加了解，也更加能夠包容對方的缺點，這樣才能一家人共同成長。