管教｜家長允許孩子4件事 孩子可學會承認錯誤、包容及尊重他人

管教孩子並不容易，育有兩子的前幼師Nana媽媽分享了一次孩子們發生衝突的經過，並提醒自己給孩子的4個允許，讓孩子學會承認錯誤、包容別人、尊重他人等。

資料授權：Nana媽媽筆記本



孩子衝突爭執 主動寫道歉信予媽媽

那天早上，兩個孩子大打出手，情急之下我衝出來教訓一番，情況意料之內：「兩兄弟都公有公理，婆有婆說。」

我堅持兩兄弟要相親相愛，為免自己動怒大罵，決定先「忽視」他們，讓他們自己好好衡量後果，巧合我晚上也有工作坊活動，就讓大家「過冷河」吧。

幸好，他們知道我的底線，主動寫道歉信，並貼左櫃上，哥哥更貼上了便條：「如原諒我，請簽名！」我卻因晚了回家而沒有見到。原來他半夜起來檢查不見我的簽名，他躲在被子流淚了。

謝謝你十分關顧彼此的感受。媽媽也忽略了你這個年齡愛面子、自尊心強，你在信上寫到「用口說真的無法說出」。面對踏入青春期的孩子，媽媽也要放下權威。

家長可給孩子的4個允許

1.允許孩子 「駁嘴」

那是因為他有「主見」，願意表達，在有情緒的時候不要介意「沒禮貌」，當下是情緒主導行為，身教重要！

建議：可對孩子說：「我聽到你的想法，但我有個建議，接不接受由你來決定，後果也自己負責。」（不要命令威脅孩子服從規則），大家先冷靜下來再溝通。

2.允許孩子「犯錯」

犯錯中能讓孩子成長，犯錯不緊要，吸取經驗更重要，勇於承認錯誤，知錯能改最重要。

建議：問孩子下次怎樣可以做得更好。相信他可以做到，真心的道歉是需要勇氣。

3.允許孩子「發脾氣」

對誰發脾氣代表對誰最信任和有安全感，表達最真實的自己但同時教導孩子認識情緒。

建議：接納孩子的情緒，將來他也成為可包容別人的人。教導孩子用言語表達，也可以用文字表達感受。

4.允許孩子學會「拒絕」

孩子將來不會成為沒有底線的「順得人」，也學懂保護自己，以免受委屈，有時候媽媽也會誤解孩子的，成人也需要放下權威。

建議：讓小朋友知道尊重別人也要愛護自己，明白事理。並沒有哥哥一定要忍讓弟弟的道理。

最後，「對不起」、「謝謝你」、「我愛你」都是孩子必須要學會及善用的溝通言語表達。

《本文獲Nana媽媽筆記本授權轉載》

作者介紹：前幼師Nana媽媽，育有兩名9歲及6歳半兒子，曾經為照顧家庭而面臨情緒崩潰。面對抑鬱症的考驗，最後藉著信仰，使她疏理情緒以及調節心態，並開始網上撰寫育兒心得，望能與同路人互相支持。