濕疹｜夏天汗水多易令患處惡化　補充6大營養素有助穩定免疫系統

夏季潮濕悶熱，皮膚較敏感或過敏體質的人就容易濕疹上身，濕疹發作時不僅搔癢難耐，皮膚紅腫、粗糙、脫屑等狀況也讓人困擾，有時吃藥、擦藥也不見效。



其實除了藥物治療之外，透過生活習慣的調整、避吃過敏食物、補充6大營養素，都能降低濕疹發作的機率，乾爽度過潮濕悶熱與季節轉換的時節。

濕疹人士，不妨多補充以下的營養素，對護理皮膚有一定好處的！（按圖了解）

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所謂「濕疹」，泛指皮膚發炎的疾病，舉凡異位性皮膚炎、汗皰疹、痱子等，都屬於濕疹的大家族。而造成濕疹的原因很多，可能是接觸到過敏原或刺激物、免疫失衡，也可能是遺傳體質、或是氣候因素，而且不只潮濕悶熱的夏天容易出現，在天氣乾冷時因皮膚油脂分泌減少，也可能導致皮膚乾燥而發癢，出現濕疹變化。

濕疹容易在同個部位一再復發，基本上不會完全消失，因此還博得「垃圾病」的稱號。其實患有濕疹也別絕望，只要從生活習慣與飲食中着手，補充相關營養素，就有機會降低濕疹復發的可能性。

來自台灣的COFIT營養師蔡宗真指出，夏天容易出汗，而汗水會讓濕疹惡化，因此在容易出汗的季節可隨身攜帶面紙，減少患部受到汗水刺激，保持乾爽，是維持肌膚健康的不二法門。

平日可避免食用刺激性的食物，像是咖啡因、酒精、高油、重鹹的辛辣食物；並多攝取天然蔬果，來穩定免疫系統，減緩濕疹病況。而當濕疹已經出現時，由於皮膚角質細胞缺水，會讓肌膚增厚、粗糙、起屑，因此在睡前適度擦乳液，可以幫助皮膚的角質細胞恢復健康，進而改善濕疹。

蔡宗真也提出了6種可以改善濕疹的營養素，提供給常受濕疹所苦的民眾參考：

1. 魚油

魚油富含omega-3脂肪酸，可幫助降低發炎因子濃度，減少濕疹發作的機會。

2. 維他命D

可以幫助免疫調解，提升保護力，進而改善濕疹狀況。

3. 維他命E

有助減緩濕疹搔癢，幫助維護皮膚健康。

4. 鋅

鋅是皮膚代謝不可或缺的營養素，有研究發現，容易有皮膚病灶的患者，體內鋅的濃度都偏低，缺乏鋅也會延緩傷口的癒合。

5. 益生菌

腸道是人體最大的免疫器官，益生菌有助降低發炎反應跟免疫調節，能調整體質、改善過敏。

6. 植化素

天然植化素具有強大抗氧化力，是降低發炎跟抗組織胺的好幫手，多攝取深綠色蔬菜、水果、綠茶等含有植化素的食物，對於減輕身體發炎反應都有幫助。

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