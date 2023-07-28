產後｜惡露分3個階段 一方法縮短排出時間 此狀況應儘早看醫生！

分娩後，產婦需要好好進行產後護理，讓身體慢慢回復至懷孕前的狀況。其中惡露是所有媽媽都必須面對的問題。不管媽媽是順產還是剖腹產，產後都會排出惡露。究竟甚麼是惡露？會持續多久？如何減短惡露的時間？以下分享有關惡露的小知識。



惡露分為三個階段 通常維持兩至六周

根據衛生署家庭健康服務資料顯示，惡露是指寶寶出生後，子宮收縮至未懷孕時的大小時，排出的新陳代謝物。惡露一般分為三個階段，每個階段的顏色有所不同。初時惡露量較多，呈鮮紅色，一般持續一周。及後惡露會逐漸轉成淡紅色，持續約兩周。最後變成白色的分泌物並漸漸減退。惡露乾淨的時間因人而異，通常需時兩至六周。

（PhotoAC）

餵哺母乳可減短排出惡露的時間

餵哺母乳可刺激腦下垂體分泌賀爾蒙，促進子宮收縮，使惡露排出時間縮短。但若僅短暫餵哺母乳的話，停止餵哺母乳後，惡露可能會由淺紅色或白色再轉為鮮紅色，然後逐漸減少變為乾淨。

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惡露護理方法

1. 惡露排出期間，產婦需要注意個人衛生，每天使用溫水清洗外陰位置，並擦乾保持乾爽。

2. 產婦需要勤換衛生棉墊，保持會陰的清潔，亦應該避免使用內置衛生用品，如衛生棉條，以免增加感染的風險。

3. 如果血量明顯增加、有血塊排出、惡露帶惡臭、有發燒、下腹痛的跡象，就要馬上見醫生檢查和處理。