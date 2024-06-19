中醫剖析10大產後月經疑問｜惡露持續多少天要就醫?月經一直不來?

產後月經｜【成就達成：懷胎十月，一朝分娩】恭喜你迎來了新生命！回過神來你才突然發現，咦？為什麼生完寶寶，我還是沒有月經呢？月經時而提早、時而延遲，還有很多血塊......這是正常的嗎？你的心裡充滿了各種各樣的問號⋯⋯

文章作者：博愛醫院林集美中醫師



1. 「剛生了寶寶沒多久陰道就出血了，這是月經來了嗎？」

分娩後子宮會通過自體收縮慢慢回復至原本大小，隨之被排出體外的是子宮中殘留血液、分泌物、黏膜、胎盤碎片等等的混合物，也就是「惡露」。一般而言血性惡露會在產後持續1至4天，呈鮮紅色，或伴隨大量血塊，及后轉為非血性惡露，呈淡紅色，漸至淡黃色、白色，外觀如同普通白帶，並逐漸減退。如血性惡露持續多於10天，或非血性惡露持續多於3周，是為產後惡露不絕，需及早求醫。

2. 「生完寶寶多久才會再來月經呢？」

沒有餵哺母乳的媽媽產後月經恢復得比較早，一般六至八週就會出現。如果有餵哺母乳，時間則因人而異。早的話可在產後第四個月出現，有些媽媽則是在整個哺乳期都不會來月經。這是因為哺乳會促進體內泌乳激素分泌，抑制促性腺激素水平，進而延緩排卵和子宮內膜增厚，導致月經延遲出現。少數哺乳的媽媽因為寶寶吸吮不規律、不正常，或者並非單獨母乳餵養，令泌乳素分泌減少，也會使月經提前復潮。

3. 「餵哺母乳可以避孕嗎？」

餵哺母乳無法百分之百避孕。在產後六個月內，月經復潮前，單純以母乳餵養寶寶，保持每四至六小時哺乳一次，稱之為「泌乳無月經法」，避孕效率達98%。

需要注意的是，雖然餵哺母乳會延遲月經復潮，但在月經重新出現之前，排卵功能已經恢復了，這時便有機會受孕；在月經出現以後這種避孕方法也無效了。因此，即便是在哺乳期內，如無懷孕計畫，行房也應注意選擇適當方式避孕。

4. 「我正在餵哺母乳，來月經會影響寶寶嗎？」

餵哺母乳期間來月經，因身體荷爾蒙水平變化，令母乳中的鈣、鎂、鋅等礦物質減少，而鈉、氯等電解質增加。這可能使母乳的味道和質地改變，部分寶寶或會因此表現排斥。

哺乳前可用溫水擦拭乳頭，去除汗液和皮脂，減少母乳的鹹味，並多喝水，多吃富含鈣、鎂、鋅的食物如深綠色蔬菜、牛油果、香蕉、杏仁、南瓜子、牛奶等，改善母乳的成分。

5. 「為什麼我的月經這麼多？」

產後首數次月經量增加是正常的，這是因為身體需排出比往常更大量的子宮內膜和血液。除此以外，過於勞累、精神壓力過大、過食辛辣燥熱都可能導致產後月經量增多。也有部分是由於媽媽的基礎疾病如糖尿病、高血壓或子宮器質性病變如息肉、肌瘤、內膜異位症等造成。

如果產後月經量持續增多，排出巨大血塊，出血時間過長，或伴隨劇烈痛經，便要尋求進一步醫療建議。

6. 「為什麼我的月經這麼少？」

可能是由於產後大出血、營養缺乏、過度疲勞、休息不足、淋雨受寒等原因導致。另外，曾經自然或人工流產導致宮腔黏連，或者本身有貧血、甲狀腺問題，都有機會造成產後月經量少。

7. 「為什麼我的月經不規律？」

產後首數次月經週期不規律，多因荷爾蒙水平未恢復正常水平，因此餵哺母乳的媽媽更大機會遇到這種情況；只要隨後月經週期能逐漸趨於穩定便不需要擔心。另外，產前月經不調史、婦科炎症、子宮器質性病變、甲狀腺問題、藥物影響都能導致產後月經不規律。

8. 「為什麼我的月經一直不來？」

產後內分泌功能尚未完全恢復正常，子宮修復緩慢。長期哺乳、精神壓力過大、過於肥胖、宮腔黏連或者因為產後大出血、休克時間過長導致席漢氏症候群，都可能讓產後月經遲遲不來。如有行房的媽媽們也要注意是否再次懷孕。假如沒有餵哺母乳後三個月都還未有月經，便要問問醫生的意見了。

9. 「產後月經不調應該怎麼辦？」

養成良好生活習慣，避風防寒，尤其要注意腰腹部及下肢的保暖，避免淋雨涉水、游泳、喝凍飲、吃雪糕等，戒掉煙酒，注意休息，儘量不要捱夜。

心態上盡量放鬆，不需太緊張或擔心，知道只要盡力了就好。除了照顧寶寶之外也留些時間給自己喘口氣，做些喜歡的事情，聽些歡快柔和的歌，和朋友見見面、逛逛街轉換心情。

保持適量運動，例如八段錦、低強度的瑜伽、健身操等，以微微出汗為度，也能促進身體機能回復，改善情緒。

身邊的人也要給予關心和支持，主動分擔家務，一齊照顧寶寶，多一點體諒，避免過於苛責，以免媽媽們壓力太大、過度疲勞。

10. 「產後飲食還有什麼要注意嗎？」

首先，千萬不要因為擔心身型而過度節食。要知道懷胎十月過後有些多出來的肉肉，是身體保護媽媽和寶寶的痕跡，正常、自然而且再美麗不過了！

其次，多吃清淡易消化而富營養的食物，選用未經加工及不含添加劑的食材，避免煎炸辛辣、肥膩濃味之品，也要注意不宜一味進補。

因各人體質不同，不妨向註冊中醫師諮詢如何從膳食入手調養好身體。