產後調理｜產後分不清惡露和月經? 中醫師教你製作「產後良方」

產後惡露是每位媽媽在分娩後必須面對的自然現象。當孕婦順利分娩後，子宮開始進入修復過程，子宮內其實仍然留有粘液組織、紅血球、白血球、上皮組織、絨毛膜和羊水等，這些殘餘物慢慢脫落，形成了被稱為「惡露」的排出物。讓我們深入了解這個產後恢復過程。

本文作者：劉映彤醫師



產後惡露的3個階段

產後惡露的恢復過程通常可以分為三個階段，每個階段都具有獨特的特徵和變化。讓我們更詳細地了解這三個階段。

正常的產後惡露在分泌量和顏色上會隨著分娩後的不同天數而有所變化。它通常呈現出血腥味，而不帶有任何異味，並且持續的時間大約為4至6周。

血性惡露：在產後3-7天内出現，顔色呈鮮紅色，量較多。惡露夾雜紅血球、上皮細胞，偶有出現胎糞、胎毛等組織液排除。

漿液惡露：在產後3-7天後出現，顔色呈粉紅色，量少，呈血清狀。一般持續10天

白色惡露：在產後2周後出現，顔色呈黃白色，量逐漸減少。惡露中有白血球和其他代謝物。一般情況下，這個階段會持續約3周

然而，如果產婦發現血塊過大、持續出血不止、產後10天後出現膿樣分泌物、惡露帶有異味或臭味，並伴隨發燒和肚子疼痛等症狀，應盡快尋求醫

順產、剖腹產媽媽惡露量不同？

不論是順產媽媽還是剖腹產媽媽，在生產後都會立即產生產後惡露。順產媽媽的惡露是自行排出的，因此惡露的量通常較多。而剖腹產媽媽在手術過程中，醫生會同時清除胎膜和胎盤，所以剖腹產媽媽的惡露相對較少。

產後惡露與月經傻傻分不清？

有些媽媽可能會將產後惡露與月經混淆不清。對於沒有哺乳的婦女來說，由於泌乳激素下降的速度較快，月經通常會在產後6至10周恢復。而對於正在哺乳的婦女來說，泌乳激素的上升會抑制排卵，因此月經復潮會延後，通常在產後4至6個月左右才出現。

如何令惡露排乾淨？

媽媽們可通過以下方式把惡露排出體外：

哺餵母乳：哺餵母乳有助於刺激腦下垂體分泌荷爾蒙，促進子宮收縮，從而加快惡露的排除。如果媽媽們短暫地哺餵母乳，停止哺餵後，惡露的顏色會由淺紅色或白色逐漸轉變為鮮紅色，然後逐漸減少。

切忌過早進補：產後家人常常會送上各種補品，例如薑醋、當歸、冬蟲夏草等，以幫助產婦進補身體。然而，過早進行補身反而可能產生不良效果。媽媽們應該等到惡露排清後再進行補身，同時避免食用生冷、寒涼的食物。

子宮按摩：適度的子宮按摩可以刺激子宮收縮，促進惡露的排除。按摩應該順時針方向進行，每次約5至10分鐘即可。

適當運動：產後一周開始，進行一些輕度活動可以幫助惡露順利排出，例如抬腿運動和盆底肌肉運動等。

「產後良方」生化湯能助排惡露？

生化湯由當歸、川芎、桃仁、炮薑、甘草組成，有活血化瘀，溫經止痛的作用。生化湯有助加强子宮收縮，加快血塊吸收和排出。由於每人體質不同，因此不是每一位產後婦人都適合服用生化湯。生化湯適合體質較虛寒、產後惡露排出不暢、持續出現宮縮腹痛的婦人，但服用前應咨詢注冊中醫師的專業意見。