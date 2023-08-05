搭車搭飛機最憎與小孩同坐？別嫌父母不懂教　有些事旁人也可幫忙

疫情憋了三年，今年暑假異常火爆，大家都卯足了勁兒報復性出遊。隨着出遊人數增多，網上也接連爆出因孩子吵鬧而引發周圍人與家長衝突的事件。説實話，關於幼兒在公共場合哭鬧而引發矛盾的事，屢見不鮮。



（微博截圖）

很多人一提到這個話題，都有話要説，有槽要吐。不知道從甚麼時候開始，討厭小孩竟然成了一股風氣。前段時間，韓國多場所設置「NO KIDS」（禁止兒童入內）。後有8個月大的孩子在高鐵上發出聲音，被請到售貨車廂。

（CC爸媽提供）

更不要説短視頻平台，關於熊孩子的吐糟根本就沒斷過，「無兒童餐廳」、「無兒童車廂」時不時也會被提起。

雖然也能看到一些為孩子説話的評論：

．「無差別討厭小孩是一種歧視」

．「應該對兒童多包容」

．「但這畢竟是少數」



大部分高讚的評論，都在聲討吵鬧的孩子和父母。

（CC爸媽提供）

（CC爸媽提供）

這種發言，看得人背脊發涼。為甚麼人們會越來越討厭小孩？

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Vol.1

現代社會節奏快，所有事情都講究一個效率。在緊張的社會氛圍下，每個人的神經都是時刻緊繃的。

一方面，人們權利意識不斷增強，關注個人權利，出門在外不想被陌生人打擾已變成常態。

一方面，家長想帶孩子出門看看、拓寬眼界，帶娃出門越來越普遍。但社會人群的包容性越來越低，讓幼童父母們帶孩子出門變得如履薄冰，生怕一個不夠盡責就成為了網曝中心的怪獸家長。

也許厭惡熊孩子的人根本就不能理解，好好的一個孩子為甚麼就不能安靜地坐在座位上？為甚麼父母就管教不了自己的小孩，沒法讓一個哭鬧的孩子立刻停下來？

嗯，怎麼説呢？

沒生孩子之前，理解不了；生了孩子之後，解釋不清。已育和未育，完全是2個物種。兩者之間好像出現了一道天塹。而矛盾的根源，其實就在於身份不同導致的認知不同。

年輕人會説「不聽話，就別帶出門嚯嚯別人呀？」，而為父母者會説「等你有了孩子就知道了。」誰又完全有錯呢？誰不希望出門能獲得一個更高質量的旅途空間呀。就算旁邊是我親生的，要是他倆一直哭鬧，我也吃不消，更何況，毫無關係的普通人了。

但説實話，當媽的都知道，帶着年幼的孩子一起搭乘公共交通工具是一件特別不可控的事情。很多時候，即使你做了萬全準備，可能依舊沒辦法。就像年輕人想安靜舒適的出行，媽媽們也沒有不想體面面帶娃出門的。

對孩子的包容，只有自己當了父母之後才能懂，這大概是唯一的答案。

這個基本矛盾，幾乎是不可調和的。

所以大部分時候，真相就是相互忍讓——父母努力去控制孩子減少些打擾，其他乘客睜一隻眼閉一隻眼，忍耐一會兒。

其實説起來，也不是多大個事兒。高鐵、餐廳、飛機，本身就是出行必經的公共場合，而不是圖書館那種對人群和喧鬧程度極高的私密場所。所有人在公共場所，本就是互相包容。

就像沒人説因為自己不想吸二手煙，就讓男人都禁止入內（只因男性抽煙者居多）；也沒人因為自己不想誤踩狗屎，就讓全小區的狗都去死；沒人因為自己討厭噪音，就禁止所有施工停止；更沒人因為討厭香菜，就討厭所有種香菜的人啊。

抱怨一二、也就過去了。

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Vol.2

但是，這幾年的「抱怨」，卻變了味了。

你可以不喜歡小孩，也可以討厭有的孩子，但不喜歡不代表讓他們都消失吧。

當公共場合整治熊孩子的帖子成了當代互聯網爽文，高鐵+孩子+不管教的父母，隨手一發就能觸發流量，這種流量密碼，讓越來越多的人加入到這場聲討狂歡中。

社交媒體不斷把這種矛盾放大，每天一個恐娃小技巧，讓哪怕不討厭孩子的人，也會對孩子這種生物「望而生畏」。這就導致，大家對孩子的容忍度越來越低，小孩成了比公共場合抽煙、開外放、脱鞋的人更可怕的存在。好像孩子哭了、喊了就是錯誤。好像父母帶着幼童出現在公共場合就成了原罪。

有很多網友都表示，乘坐高鐵時經常聽到廣播裏提示，孩子哭鬧請帶到車廂連接處哄，以免打擾到其他乘客休息。所以，每次坐高鐵，車廂連接處，都是抱着孩子哄的中年父母。他們有座位不敢回，生怕被嫌棄。當然，我本身也是其中之一。

特別怕孩子吵鬧，幾個小時的車程，使出渾身解數安撫孩子，一旦有一星半點即將控制不住的苗頭，立馬帶離原座位。但有時候想想也憋屈。千兒八百買個「站」票，不僅不敢半聲抱怨，還得一路提心吊膽生怕遭人嫌。生而為媽，怎麼就這麼不配呢？

這種無視年齡和個體差異的「一視同仁」，又何嘗不是一種赤裸裸的歧視呢？按照成年人的標準去要求孩子，這本身就是不公平的。

只有真做了家長，只有親身經歷的人才會明白，不是所有的孩子都是熊孩子，那些哄不好孩子的家長，也不見得就是熊家長。相反，我見過的大部分家長都識時務的過分，他們會在孩子第一聲尖叫後立馬制止，會在孩子踢凳子之後立馬道歉，會在孩子控制不住大笑和哭鬧時第一時間胡蘿蔔加大棒。

有時候看着這些孩子也蠻可憐，人家是殺人了還是放火了，要被父母怒視要被其他乘客嫌棄？他們，不過就是也需要出個門而已。

從本質上來説，很多孩子，尤其是4歲以下的幼兒在公共場合的很多行為，都是生理表現，而非道德問題。有網友可能説，「孩子小就不要帶出門」、「有孩子就不要選擇公共交通，出門選私家車」，話外音就是小孩子就不該出現在公共交通。

但公共場合之所以具有公共性，就是在其對所有人平等開放，我們不能因為孩子處於弱勢群體，就剝奪、擠佔他們的需求和權利。對成年人的平等， 如果是以犧牲孩子的需求為條件，這又是哪種意義上的平等呢？我們可以批評某一種違反公序良俗的行為，但不能因此去拒絕整個群體。

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Vol.3

當然了，不是説，小孩子就管不得，説不得。我反而認為，孩子誰都可以管，誰都可以説。他們屬於父母，更屬於整個社會。

有次坐高鐵，有個孩子3歲左右，跟弟弟差不多，總是玩前面的小桌板，擰一下，桌板掉下來，震得前面的座位顫幾下；他又用力往上一抬，合起來擰一下，又震得前面的座位顫幾下。

又放下、又合起來。

前兩次，媽媽每次都提醒「輕點！打擾到前座了」。

記吃不記打的第三次，孩子又忘了，然後媽媽厲聲低喝「最後一次警告！你再這麼做，就把你帶離座位！」

我都要替這位媽媽頭大了，孩子確實不可能提醒完就永不再犯，換位思考，如果是DD，我大概也就是做到這樣了。

就在這個時候，前座那位女士，站起來走到那孩子面前蹲下：

「你是不是不想被帶去車廂連接處呀？你看桌板放下來的時候，你用另一隻手輕輕扶住了，直到它平了，就好啦；當你想收起來的時候，也用另一隻小手一直扶住了，直到它貼上座椅，你試一次？」

那孩子照做了一次，全程輕輕的，那位女士説，「你做的很好呀，真是個好孩子」。那孩子開心地笑了，那媽媽感激地笑了，我也忍不住笑了。換做以前我只會忍，因為理解，所以忍耐。但是那次之後，除了忍，我也學會了伸出援手。

因為我突然想起，小時候我很多毛病的改正都來自周圍人、陌生人的提點。

小時候有次被我爸帶着去一個較高級的餐廳吃飯，大人們急着高聲寒暄，孩子們急着悶頭乾飯。我眼睛盯着一盤番茄燉牛腩轉了一圈又一圈，每次轉過來，就趕緊用筷子翻過來、又翻過去地扒拉塊牛肉吃。

然後，身邊有個阿姨輕聲説「你喜歡吃牛肉是嗎？我直接幫你盛一碗吧，肉都在下面，你用筷子翻，不好找。」

我頓時有點臉紅，因為突然想起平時父母説過「筷子不能亂翻菜」，但我從前沒吃過那菜，人小嘴饞，早就甩到腦後了。

這時，一小碗牛肉就盛好端到了我面前。

那位阿姨繼續説「遇到下一盤喜歡的菜，你也可以像這樣，一次性多盛些放盤子裏哦」。

這個餐桌禮儀，我銘記至今，每每想起那個阿姨，也是一股暖意。孩子不懂事，他們需要的不是被全社會嫌棄，而是被全社會寬容和引導。很多人長大了，就忘了自己小時候也曾對大人粗暴地「別哭了，煩不煩！」而感到害怕和憤怒。

在「憑甚麼我要慣着你的孩子？」的評論下看到過一句回覆，我覺得也蠻有借鑑意義的：

因為你小時就是這樣，當時周圍的人都在包容你，現在你成年就應該償還。

孩子不是累贅，是未來。

他們不僅屬於某一個家庭，也屬於整個社會。

他們極具模仿性，會模仿父母，也會模仿周圍人。

如果父母焦慮的只想粗暴地鎮壓「閉嘴！小聲點」、「你玩那個幹嘛！」、「我管不了，你弄死他吧」，周圍的人也暴躁的只剩嫌棄「孩子真煩、小孩子就不該出門」……暴戾的大人只會衍生出更多暴躁的小孩。而一個經常被暴力對待的孩子，又如何學會理智和文明。

消除熊孩子的方法，除了父母的管教，還需要周圍的寬容。温柔也是需要擴散和傳遞的，大部分的孩子你以尊重的態度對他，他也會回以你配合。

家長確實需要管好自己的小孩，對他人造成的打擾要及時表達歉意，但兒童年齡不同，我們大家也要有不同的寬容度。不要説，我又不生小孩，憑什麼讓着他。因為這些小孩，不僅是小孩，還是未來的勞動者，你養老金的提供者，未來我們老了之後的服務者。

如果我們現在嫌棄「小孩子就不該出門」，若干年後，會不會也被嫌棄「人老了還出門添甚麼亂？」

現在友好對待他們，就是友好對待將來的自己。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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