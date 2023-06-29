太懂怎討好父母？日本感人書包廣告　讓孩子放下壓力擁抱自己內心

每天朝夕相處的孩子，你真的懂他嗎？



在乖巧順從的外表下，孩子真的是懂事聽話，還是藉由父母的認可，來肯定自身的優點？日本一則影片，從小學生選書包，揭露了孩子的真正內心，原來他們跟你想的真的不一樣喔！

一個簡單的小測試，就讓這幾位父母都看到孩子真實且率真的一面！（按圖了解）

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小學生選書包，跟爸媽真的「心有靈犀」！？

日本國民書包品牌《Seiban》， 就邀請了即將上小學的小朋友來店裏選書包，影片一開始，可以發現小朋友紛紛猶疑地走向書包牆，經過思考後終於下定決心，同時間，其實爸媽們正同步在別的地方觀察他們！

對於孩子們挑選的書包，一開始還真的以為親子之間默契百分百，怎麼小孩選的跟爸媽想的「差不多！」

拿了粉紅色書包的小女孩說到，「媽媽一直說粉紅色很可愛，所以我選這個！」

選擇深綠色的小男孩，鏡頭後的爸媽語帶平靜地說，「希望他不要選太亮的！」

還有一個媽媽擔心地說到，「希望她選不容易髒的褐色系，」鏡頭一轉，她的女兒正抱著剛從牆上拿下來的駝色書包！

還有一個孩子怯生生選黑色帶紅邊的書包，幽幽地說，「因為爸爸喜歡黑色，媽媽喜歡紅色！」可以發現這時候爸爸在鏡頭外，微笑欣慰地點頭。

正當父母都很滿意的時候，答案卻出乎意外！原來《Seiban》給小朋友的任務是，「請選擇一款爸媽會喜歡的書包！」這時候可以發現，每個父母聽到後突然都心領神會，表情變得複雜地說到，「原來是這樣啊！」

真正喜歡的書包顏色，讓爸媽大感意外

不過，很快孩子們迎來第二個任務，就是「請選擇自己喜歡的書包！」

指令一下，這時候可以發現，孩子們每個都飛也似，以雀躍的腳步奔向書包牆，原本選了粉紅色的女孩，緊緊抱著天藍色書包；一開始選了駝色的人，眼睛發亮地指著粉紅色，口裡喃喃自語說 ，「好可愛喔！」；還有一個小男孩，毫不猶豫地站在白書包旁，說道「我要這個！」

另一個本來選黑色系書包的小男孩，同樣背起粉紅色書包 ，默默說，「我喜歡粉紅色！」

現場瞬間歡樂不斷，這時候爸媽也發現，孩子喜歡的雖然不如預期，但是只要他們開心就好，因為一想到他們會背起喜歡的書包去上學，就覺得很感動！

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別讓孩子，變成沒有自我的「乖孩子」

相信看完影片，身為父母一定深有所感！

我們常常希望孩子是乖小孩，照著自己的期許一步步前進，殊不知，孩子也可能會藉由父母的肯定與稱讚，而變得聽話、順從，久而久之，他們可能會慢慢忽略自己的想法呢。

要求孩子「乖乖」，在小孩還懵懵懂懂的時候，這些肯定是重要的階段，可以讓他們學會一定的行為規範，而且也可以讓年紀尚小的他們維持生理上的安全。不過，隨著孩子認知與學習以及年紀的成長，可別讓孩子擔心不再被愛，而隱藏內心真正的渴望呢，努力地迎合爸媽的需要 ，他們就會漸漸失去自我！

話說，最後小朋友們都選了一款讓自己閃閃發亮的書包呢，是不是真的很棒！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：日本小學生選書包，背後有洋蔥！別讓孩子為了討好你，而隱藏自己真正的喜好與想法】