親子珠海遊｜嶺南大地百草園　玩水、5D電影、餵草泥馬一日玩不完

暑期進行ing，家中「神獸歸位」，不少辣媽寶爸們正煩惱着如何帶娃出行。想讓寶寶玩得盡興，又希望寶寶能邊玩邊學，當然還得避開40℃的熱浪考驗……Don't worry！遛娃好去處，我們幫你搞定！



嶺南大地百草園，一站式玩吃住

嶺南大地百草園，是粵港澳大灣區田園綜合體試點創建項目。園區佔地足足400多畝，除了玩，還包含賞、遊、吃、住等一系列新奇好玩的項目，寶寶放肆嗨玩的同時，還能探索世界新花樣～這個暑假，遛娃出行選它準沒錯！

·一票在手，暢玩一夏 ·

探秘尋寶、VR互動、5D電影、餵養萌寵、清涼水戰、嗨玩遊樂園……在這裏，大人萌寶都能過足癮！

OK，話不多說，這就來給大家圈重點！

第一站：神農秘境

化身小小探險家，勇闖秘境

第二站：酷玩瓦舍

5D電影，突破感官次元壁

FUN肆電玩，集結超能玩家

與萌娃組建戰隊，打怪通關，N款遊戲，承包一整天的快樂。（珠海攻略通授權使用）

第三站：DIY手工坊

手工香囊，探索奇妙藥學

敲敲打打，拓印植物



Part 3：做回「野孩子」盡情撒野

鄉野田間，撒歡玩耍，暑假這樣過才有意思嘛！

在嶺南大地百草園，「野孩子們」都玩啥？

萌寵樂園

滴～打卡一日飼養員體驗！

温棚採摘

大手拉小手，田裏走一走~

八月份正是甜瓜收穫的好時節！辣媽寶爸們可以帶上寶貝，一起來摘摘甜瓜~温棚擋住了毒辣辣的紫外線攻擊，親近田園的同時，也不怕汗如雨下啦~

無動力樂園

掉落蟲蟲部落，釋放愛玩天性

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清涼水戰

跳進水池，抵抗40℃的熱浪

Part 4：在舒心食宿中放鬆身心

《食》：「藥食同源，地道農家味」



百草園餐廳堅持藥食同源，精選地道農家食材，寶寶吃得營養，爸媽也更放心啦~清蒸白蕉鱸魚，鮮到掉眉毛！啫啫排骨煲肉汁細嫩，啫後香濃可口，連骨頭都吸足了味~來斗門，必須嚐嚐這道燜蓮藕，入口細膩綿密，別有一番滋味~鹿松菇炒五花肉深受小朋友的喜愛，一次幹掉兩碗飯不在話下！

《宿》：「愜意田園居，獨享一方自然天地」



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看到這，辣媽寶爸們是不是已經蠢蠢欲動了呢？那就快快提上日程，帶上孩子來嶺南大地解鎖暑期遛娃新姿勢叭~

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