深圳灣遊｜海風運動公園玩沙睇花夠寫意！地鐵直達帶孩子放電最啱
深圳又到賞花季節了！最近手機裏經常被各種花景刷屏，又到了帶小朋友們去踏青賞花的時候！趁着這個周末趕緊出來享受春日踏青吧！
小編今天就推薦一個市內小眾遛娃好地方，玩沙、看海、打卡風車塔、賞紫風鈴……步行5分鐘即可到達兒童郊野樂園、深圳灣海風運動公園！並且無需門票！地鐵、公交直達，輕輕鬆鬆來一場踏春之旅！
深圳灣海風運動公園確是個適合短遊深圳時的好景點！（按圖了解）
全長1100米，南山「風車小鎮」
-賞紫花風鈴木-
俗話説月月有花開，季季景不同。來到深圳灣中心河公園，絕對繞不開紫風鈴。
沿着後海中心河岸慢慢散步，可以邂逅一片粉紅繁花。藍天下，花團簇蔟交織，微風陣陣，裹着花瓣輕輕飄落。
去年錯過最好的花期的小夥伴，今年一定要早早出發去賞花！非常壯觀好看！
提起南山後海，大家會第一個想到深圳灣公園這個「老網紅」，但是這裏也有一個與深圳灣公園和濱海休閒帶無縫相連的小眾公園。
全長1100米的中心河公園有一個巨型沙池，設有一座標誌性景觀風車塔，來到這裏像是誤入了深圳「小塞納河畔」。
沿着中心河的河道散步或慢跑，也能欣賞到河岸美景，享受悠閒愜意的「慢時光」，散步至出海口還能吹到海風！
白色的風車在藍天白雲下隨着風的吹動在慢慢地轉動，讓你一秒就穿越到了荷蘭風情小鎮。
風車塔的真實身份其實是一座發電風車，到了晚上還會發光，跟白天相比景色也毫無遜色。
-陽光沙灘-
陽光沙灘上最搶眼的莫過於這個沙灘排球場地，孩子們在這裏盡情地揮灑汗水。
孩子們埋着頭，一會兒用沙子壘起個城堡，一會用玩沙工具進行挖掘搬運，沉浸在自己的創造世界中。
藏在市中心的「兒童郊野公園」
穿過橋底隧道，就能看到通往充滿着遊樂設施的兒童天堂了。
以「蔚藍」為主題的兒童公園，打眼一看就感受到設計給我們帶來的便利措施，比如：到處分散的休息座椅，給家長們準備的「遛娃設備」也很齊全。
這小小的一方遊戲天地，讓小寶貝們可以探索無限的驚喜。
家長們同樣在這個兒童天堂裏找到了屬於自己的樂趣，陪伴孩子玩起蹺蹺板，與孩子一起沉浸在藝術創作的天堂裏......
除此之外，還有蹺蹺板、適合低齡幼兒的小畫板、平衡木......齊全的遊樂設施搭建出了一個兒童天堂，連小編這種大人見了也不免心生羨慕。
「五人旋轉碗」絕對是人氣爆棚的秘密基地，小朋友們一個接着一個爬上去，等待着碗的「發動」，整個場地充滿着歡聲笑語。
木製攀爬橋也是小朋友們喜歡的場所之一，小朋友們在其中上躥下跳，攀爬、降落，每一次循環對他們來説都是一次挑戰。
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深圳灣觀海棧道
觀景方面，深圳灣公園的景色一向很好，不僅可以看到深港公路大橋，並且有了濱海棧道的加持，遊覽起來更加舒心。
若要拍照打卡，除了深港公路大橋，與深圳灣觀海棧道同框，也是極為不錯的選擇，湛藍的大海配上晴朗的陽光，也十分出片。
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千盼萬盼，終於等到春天的來臨。隨着氣温升高，終於可以脱掉又厚又重的棉衣，擺脱連綿不斷的雨天，盡情撒歡！
不如就從這裏開始第一次的春天賞花之旅吧！
後海中心河公園
｜地址｜
①南山區後海中心河公園
②兒童公園在中心河對面
（穿過橋底隧道即可抵達）
｜費用｜
免費
｜交通路線｜
①地鐵：2號線 灣廈a出口
導航前往後海中心河
步行10分鐘即可抵達
②駕車：可以預約深圳灣公園8號停車場
｜小建議｜
．天氣炎熱建議做好防曬，最好打傘～
．天氣逐漸炎熱，記得做好防蚊蟲叮咬措施
．請廣大市民朋友做好個人防護
．繼續保持科學佩戴口罩
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