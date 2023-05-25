孩子走失　高喊他名字更不安全？網紅建議應大叫「這些資訊」才是

隨着出遊次數遽增，但是父母很可能在人多的轉身，就失去孩子的蹤影，這時該怎麼辦。



與孩子一起出遊的同時，相信爸媽最害怕的就是孩子走丟了。

不只是人潮洶湧的機場或是旅館大廳，甚至是遊樂園、美術館，爸媽要與哭鬧不止的寶寶戰鬥外，正值活潑好動的大寶可能在妳一轉身就走丟了，這可怎麼辦才好！

美國一位三孩寶網紅媽媽Jess Martini就曾經在TikTok上分享了她的育兒經驗，讓不少人受用不已 ， 尤其是遇到孩子走失的情況，她用三招「邊找、邊大聲說外貌（look loud）」的好方法，讓她快速找到孩子。

+ 15

用這3招，邊呼喊邊尋求幫助

影片中，她告訴新手爸媽或是多寶父母，當孩子走丟時，第一時間應當大聲向周邊呼喊，尋求幫助。

第1招：大聲向周邊呼喊求救

Jess說道，這樣做可以引起身旁人的注意，如果孩子是因為被路邊花花草草吸引而離開父母身邊，這時候可以大聲呼喊，有可能會讓孩子自己主動找回父母身邊；比較糟糕的情況是，如果小孩是被人帶走，父母持續呼喊下，可能會讓壞人驚慌逃離。

第2招：向身邊人描述孩子的特徵

其次，大多數人在發現孩子走丟後，第一反應就是呼喊他們的名字。

但是 ， 如果是在人潮洶湧的遊樂場或是公共場所，這樣做可能並沒有多大用處。她解釋說，最好的辦法應該向身邊的人簡單扼要描述孩子的主要特徵，比如他多大年紀、身穿甚麼衣服、個頭多高等等。

以防萬一 ， 最好的方法就是每次出門前，用手機拍下孩子的照片，這樣發生意外時，可以快速讓旁人幫忙尋找。

第3招：教孩子，要停留在原地不動

為了提防這樣的事件發生，在日常生活中，要有意識地告訴孩子，一旦找不到爸爸媽媽，一定要停留在原地不動，等待父母來找自己；如果是在公共場所，要主動向保安與服務人員尋求幫助。

相關文章：7成家長試過走失小朋友 2至4歲最易出事 走失原因第一位竟然係⋯

+ 6

另一個媽媽，依照方法順利找到三歲女兒

這樣的方法引發網友熱烈回應 ， 一位媽媽Krista Piper也分享發文說到：「我家三歲小女兒莉莉，之前也在兒童遊樂場走丟了，我就是用這個方法快速找到她，我也要感謝另一位媽媽幫我找到她，這比我自己做要快多了。」

她繼續解釋說，她和孩子所在的遊樂場佔地「很大」，基本上有一整個科學博物館那麼大，當時她正在和另一位媽媽聊天，「突然之間，我看不見我家三歲孩子在哪裏」。

Piper開始瘋狂找女兒莉莉時，腦子裏閃過一個念頭，她想起自己在TikTok看過Jess Martini的「大聲說外貌」方法， 她完全不加思索，沒有再大喊自己孩子的名字，而是大聲描述出孩子的穿着。

「我做的就是，我不再喊名字，而是大喊『小女孩、粉紅色上衣、粉紅色米妮老鼠上衣』很快地，我聽到身後有其他媽媽，也幫忙我重複這句話。」

最後，另一位媽媽辨識出符合這個描述的小孩，並大聲說 ， 她找到了我的女兒，經過這次驚心動魄的經驗，她也強調，「不管是你家小孩，或貓狗走散了，請邊找邊大聲描述出他們的外貌就對了。」

Jess Martini日前也在TikTok感謝 Krista Piper分享經驗給所有爸媽 ， 因為出門在外 ，真的太重要了 。

有點尷尬可笑，但值得記在心裏

Jess在短片中其實也提到，這個方法的最大好處，是身邊所有人都會跟着你的描述，將注意力放在符合這描述的小孩身上；若真的孩子是被帶走，相信壞人也很可能會直接「放手」。

也許這種方法聽起來有點尷尬可笑， 或是因為國情因應的方式有所調整 ， 但是做父母寧可用不到，也要謹記在心。

【延伸閱讀，更多照顧兒童建議】

孩子穿淺藍色泳衣最危險！不幸溺水救生員難看見 這種顏色最推崇

+ 14

男童突衝出馬路 媽媽捉也捉不住 急用一招保孩子安全再抱返路邊

+ 11

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子走丟怎麼辦！網紅媽媽親身教授三招，聽起來有點尷尬可笑，但是值得爸媽謹記在心】