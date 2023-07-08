深圳坪山兒童公園　滑索、彈床玩樂設施多花款　孩子放電冇難度

坪山兒童公園就在碧嶺街道沙湖社區，佔地面積約5.7萬平方米，南靠馬巒山風景區。 這是第一個區級專類兒童公園，是一個可供兒童遊玩、休憩、攀爬的林下親子遊樂空間。 是一個難得的野趣公園！



深圳坪山兒童公園環境：（按圖了解）

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漫步棧道 賞山林風光

要說風景最好的肯定是這座的木質空中棧道曲折，順着坡勢而建，貫穿整個坪山兒童公園。 遊客可以沿着平緩的階梯，步行到棧道之中，將公園絕美景觀盡收眼底。 深入走進棧道的小路，看樹枝在風中輕輕顫動，棧道上遊客散步慢悠悠經過，安靜美好。

趣味多多自然遊樂場

奇妙滑行自然滑索



最受歡迎的莫過於滑索去了，孩子們緊抓着黑線，它是遊樂設施中最大的亮點。 孩子們需要自助扣好滑輪，咻地一聲跨越沙池，從索道的一端飛向另一端，簡直太快樂了，看得我們都羨慕不已。

趣味爬網活力蹦牀



空中蹦牀也同樣受孩子們的喜愛，來了玩上半天不成問題。不同於一般的蹦牀，它是一大片彈力十足的蹦網，懸在空中，遊客經過還能看到孩子們在上面蹦個不停，不得不驚呼神奇。 小朋友無需穿戴裝備，可以盡興撒歡。（僅限孩子們玩耍哦，大人可不能貪玩呢）

依地形而建的沙漠爬梯



穿過一小片綠叢，彩色的遊樂設施點綴其中。有滑梯、平衡坡、花樣攀爬坡……場地不大，花樣很多。 滑梯各有不同，小朋友們一路尖叫滑向地面，玩到天黑也不願回家。

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活力城堡爬行玩沙



遠遠就能看到一個紅色的城堡，走進視野中先出現一個筆直高大的遊樂設施，用結實的紅色攀索繩連接而成，只有勇敢的孩子才敢一試。 不用嘆氣，這裏還有一大片沙池，帶上挖沙小玩具，幼童也能玩個不停哦。

枝林秘境幼兒活動



玩得花樣有很多，孩子們可以在交錯排布的圓木樁間S形穿梭通過，還可以玩上一次兒童經典項目蹺蹺板。

青草室內兒童書房



將兒童書房開到綠色森林裏，在這裏看久了書還能看看山林。 從公園正門處進入，直行到底，順着指示牌，就可以在山林中找到它的身影。 充斥着整個書房的兒童空間設計，讓每一個身處其中的遊客，都感覺到滿滿的童趣感。 在戶外玩累了就可以來書房裏看看喲～

地址｜坪山兒童公園

開放時間｜07:00-21:00

自駕｜導航 坪山兒童公園 即可 免費停車位不多，建議綠色出行

注意｜記得帶備用衣服和舒服的鞋子，同時注意防蚊防蟻



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