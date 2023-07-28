室內遊樂場Sooper Yooｘ藍精靈超大攀爬迷宮 送01讀者免費門票

夏天又熱又常下雨，但又想帶小朋友去玩放放電？室內遊樂場絕對是一個好選擇！最近室內遊樂場Sooper Yoo與卡通卡通人物藍精靈（THE SMURFS）推出「藍精靈的夢幻世界」，小朋友透過遊戲完成多個刺激任務！現時01讀者更有專屬優惠，更有機會贏取免費門票！優惠詳情請留意下文！



Sooper Yoo 首次與人氣卡通人物藍精靈 （THE SMURFS）聯手呈獻藍精靈的夢幻世界，與小朋友歡度今個夏日！原來有7隻藍精靈突然從藍精靈村消失了。他們是被加達捉住了嗎？他們會有危險嗎？非常擔心的精靈爸爸想請藍精靈偵探們幫幫忙，家長同小朋友一起化身藍精靈偵探並完成所有任務，協助精靈爸爸尋回七隻消失的藍精靈。小朋友在7個遊戲區中分別找到一隻消失的藍精靈，然後在偵探任務卡上集齊7個蓋印，便可以過關！

Sooper Yoo 通過不同刺激身心的遊戲，幫助小朋友的腦筋和大小肌肉得到全面啓發！在這裡，Sooper Yoo 除了有新奇刺激的大型攀爬障礙迷宮，還有讓小朋友與科技互動的運動比賽，無論是通過高速光線測試小朋友的反應能力，又或是與虛擬動物賽跑，每個挑戰都想小朋友激發創意和創造力。

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所有參加者的小朋友將會獲得限量藍精靈偵探套裝*：一頂藍精靈帽、一支偵探電筒和一張偵探任務卡。另外參加者還可以參加藍精靈額外付費工作坊，藍精靈畫家將會教偵探們製作一個屬於自己、獨一無二的手提袋。你更可以把今次的經歷畫到袋上帶回家！畫家更會替你們貼上紋身貼紙，一起來成為真正的藍精靈偵探吧！

01讀者專享三重優惠！【Klook X HK01 - Sooper Yoo X Smurf 推廣優惠 】

第一重優惠：玩fb遊戲贏免費門票(名額10位)



由2023年8月1日至2023年8月6日期間，於01親子facebook參加遊戲即有機會贏取指定The Smurfs with Sooper Yoo Summer Party門票套餐一份。讀者先讚好01親子fb及IG，然後在遊戲帖文下方留言回答問題「你最想成為哪一隻藍精靈？為甚麼？」，並將遊戲帖文分享至自己fb帖文，10位答案最具創意的參加者，可獲01親子揀選獲取獎品。免費門票需要在2023年9月9日前使用。

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第二重優惠：輸入優惠碼即減$30



由2023年8月1日至2023年9月9日期間，預訂The Smurfs with Sooper Yoo Summer Party套票並於付款頁面，輸入指定專屬優惠碼「KLOOK30SYS」，即可享HK$30即時優惠。每名用戶僅可使用此優惠碼乙次至額滿為止。優惠數量有限，額滿即止！

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8月1日Klook 將推出The Smurfs with Sooper Yoo Summer Party套票買一送一優惠！而且可以同時使用上述輸入優惠碼即減$30的優惠！

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The Smurfs with Sooper Yoo Summer Party

地址：香港堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓（港鐵香港大學站C2出口）

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