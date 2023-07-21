親子好去處｜太古城中心多感官探索動物世界/有機菠蘿園親親羊駝

家長在悠長暑假快要想不到帶小朋友去哪裏玩？如小朋友對動物感興趣，可到太古城中心欣賞動物世界的場景，透過多感官體驗互動遊戲，或到有機菠蘿園親親羊駝。喜歡室内活動的可到Yum Me Play 兒童運動體驗館體驗非主流運動；PMQ元創方及中環街市則有不同工作坊讓小朋友盡情發揮創意，培養團隊精神。



太古城中心「小歷奇大妙趣」

暑假將至，太古城中心將帶各位小朋友走出書本，進入仿照真實的動物世界的場景，透過各感官體驗互動遊戲，探索動物的奇趣妙聞，寓學習於娛樂！小小歷險家你準備好嗎？

地大物博的「小歷奇大妙趣」橫跨壯麗森林原野、深入海洋世界，園中4大主題為核心，包括動物總動員、冰極海洋、森林原野及趣知共享，劃分10大區域，當中有「放大鏡探索室」辨別動物斑紋及叫聲、「小知識大圖冊」揭開動物冷知識、「寶貝小企鵝」化身企鵝父母做任務、「海獺吃吃睡」體驗海獺的日常、「長頸look-look」探視長頸鹿視角、「吼！老虎在哪兒？」尋找喜歡藏身於叢林的老虎和「奇趣動物共享角」讓小小探險家分享各種冷知識奇聞等精選的大型裝置，將各種野生動物在生理構造、心理認知及生活習性等方面的新奇冷知識逐一揭秘，各位潮爸潮媽快帶着好奇寶寶走入樂園冒險，開心打卡兼玩互動遊戲。

「小歷奇大妙趣」10大園區推介

「放大鏡探索室」：動物們出「洞」了！遠方傳來5種不同動物的叫聲，走進巨型放大鏡一探究竟，近距離觀察動物斑紋及細聽牠們的叫聲，猜猜這是哪種動物？

「小知識大圖冊」：冷知識大發現，蜜蜂如何溝通？樹懶竟然不慢？大象竟然會落荒而逃？一同揭開巨大圖冊，發掘動物們不為人知的最WOW習性，你還能跟動物們比高矮，打卡留念呢！

「寶貝小企鵝」：小企鵝年紀太小走不動，需要你伸出援手！一於投入新奇刺激的互動及體感遊戲，由你兼任企鵝父母，學習企鵝爸爸用腳「運B」，模仿企鵝媽媽下海避鯊捉魚，挑戰照顧企鵝BB的艱巨重任！

「海獺吃吃睡」：海獺肚餓了！加入海獺大家庭，齊齊收集貝殼、學用石頭破殼覓食，然後穿過海洋區手牽手睡午覺，小心別被海浪沖散啊！

「長頸look-look」：長頸鹿向來「高」不可攀，物理意義上的「目中無人」，是怎樣看東西、怎樣找食物的呢？來化身長頸鹿，單眼看世界、尋找隱藏在森林深處的神秘細節！

「長頸鹿舔舔脷」：看見美食的時候總是會舔舔脷？原來長頸鹿也是一樣！長頸鹿的舌頭更比人類長5倍，方便採摘食物！一起參與「舔舔脷」挑戰，看看誰能為長頸鹿採摘到又高又遠的嫩葉吧！

「吼！老虎在哪兒？」：獵食能手老虎是躲貓貓專家，大家在草叢裏找到牠嗎？如聰敏的你找到後，會否察覺老虎的眼神與眾不同呢？原來這位「藏身高手」跟貓一樣，瞳孔會根據天色而有奇妙的轉變，十分神奇！

「鴕鳥舞蹈班」：長腿鴕鳥跳起舞來真好看，脖子狂扭，翅膀瘋拍，原來一切都是為了找女友！一起轉動手把，向動物界的「舞林高手」拜師學藝！

「看看『便』知道」：動物「便」不同！不用害羞，快來森林茅廁探索不同動物的便便，就得知大象的便便竟然重達100公斤，小朋友們還可趁機一起坐着（掩鼻）合照呢！

「小知識共享角」：大家在歷奇區內用冷知識角度重新認識了一眾野生動物，何不跟其他小小探險家們共享資訊，寫下新學到的有趣知識，投進箱子裏，更有機會貼堂呢！

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太古城中心「小歷奇大妙趣」詳情

日期：2023年7月18日至9月3日

時間：星期一至五中午12時至下午9時， 星期六、日及公眾假期上午11時至下午9時

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

【01空間優惠】Yum Me Play 兒童運動體驗館

「運動體驗館」，一個為 3 - 12歲小朋友而設，以科技帶動的運動主題體驗，是印證品牌承諾、致力培養未來領袖 6 種核心技能的重點活動。

啟發自 18 洞高爾夫球場的設計，「運動體驗館」加插了 18 項關卡挑戰，引導小朋友打開既有思維，盡情探索運動行業中無窮無盡的可能性。完成所有關卡後，小朋友將會獲得證書乙張，更可享受VirCube免費體驗，走進這個 Yum Me Play 獨家、沈浸式 XR 延展實景的嶄新系統，進一步鞏固學習成果。

小朋友可以試玩8種非主流運動，例如射擊、水球、獨木舟和滑雪等。與此同時，他們亦會接觸與運動相關的科技和職業，透徹了解這個價值數十億美元的行業。

日期：即日起至2023年12月31日

時間：上午10時至下午7時半

地點：沙田新城市廣場一期 Play Park LB07 （Yum Me Play）

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門票優惠



星期一至五

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)：HK$182﹝原價：HK$198﹞

額外成人：HK$92﹝原價：HK$100﹞

額外小童：HK$126﹝原價：HK$138﹞

星期六、日及公眾假期

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)：HK$254﹝原價：HK$268﹞

額外成人：HK$114﹝原價：HK$120﹞

額外小童：HK$170﹝原價：HK$178﹞

*體驗館會季節性轉主題，主題內容會根據主辦方資料作更新，JSA主題會至 7 月 31 日

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【01空間優惠】有機菠蘿園親親羊駝

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝 ! 還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗。園內還增設免費兒童遊樂設施, 如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....

日期：即日起至2023年12月31日

地點：新界元朗錦田錦河路四排石村 有機薈低碳農莊—菠蘿園

交通：港鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘

01空間優惠價：

一位 (大小同價)：$180 (原價: $320)

兩位 (大小同價)：$340 (原價: $640)

套票每位包括以下內容：

1. 入場通行證一張

2. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

3. 親親羊駝（20分鐘）

4. 羊駝飼料一份

5. 農莊紀念品一份

6. 免費兒童遊樂設施（網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....）

門票有效期到：2023年12月31日（請注意購買適當時段票類及前往活動場地前建議先向場地查詢有關開放事項）

>>>立即參與 <<<

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置富 Malls X Messy Desk 『置』Happy 遊香港

置富Malls以置Happy 遊香港為主題，發放“Happy”走入社區的訊息，積極為大家製造安多酚，送來連串驚喜。置富Malls找來作品遍布世界各地的香港插畫藝術家Messy Desk （原名李美欣），聯乘合作設計置富Malls旗下4大商場打卡場景，以【置富 Malls X Messy Desk 『置』Happy 遊香港】為主題，繪出置富 Malls社區面貌，4大裝置包括：馬鞍山廣場彩虹蛋糕「置」Happy小鎮、天水圍+WOO嘉湖「置」Happy生態樂園、紅磡置富都會星閃閃「置」Happy樂團，置富第一城「置」Happy運動之城，活動更特別設計Messy Desk快樂伴隨便攜袋，讓大家盛載滿滿快樂。

置富 Malls X Messy Desk 『置』Happy 遊香港

日期：即日起

地點：馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會、置富第一城

PMQ Seed 「Kids Connect 童友引力」

暑假期間，PMQ Seed策劃了小小夏令營 「百條小橋大工程」，由導師團隊奇極創作室（CreativeKids） 帶領，與一眾家長及小孩一同透過互動體驗，從簡單歷史中學習，認識不同種類及結構的大橋小橋，並動手學習基本繪畫及製作紙模型，與家長和孩子認識可持續理念，攜手建構獨一無二的作品。在創作過程中，讓孩子學習同理他人、溝通及團隊合作等概念。活動成品將於8月20日在 PMQ元創方展出，讓大眾可以欣賞集眾人之力建成的「超級大橋」。

PMQ Seed 小小夏令營

PMQ Seed「小小夏令營」活動詳情

日期：8月12日至8月20日（每天設一班，共九班）

時間：上午9時至下午1時

地點：PMQ元創方（中環鴨巴甸街35號）A座二樓QUBE

人數：每班12組親子 （每組為1位家長與1位小朋友）（網上報名先到先得）

參加對象：6至8歲小朋友及其家長

中環街市「小小夢想家實踐計劃」

為了成就小朋友腦海中最純真的夢想，中環街市將於中環街市一樓活動場地舉辦「Dream Market」週末市集，邀請全港中小學及幼稚園學生初嘗主理生意,並分為四大主題 -「小小企業家」、「小小藝術家」、「小小科學家」及「小小運動家」，帶來有別於一般由大人主理的市集體驗。活動希望讓小朋友在不同主題中啟發靈感並獲得實戰經驗，培養他們的創意思維、商業技能和團隊合作能力，實踐夢想之餘更可開拓廣闊視野，促進多元化成長，為社區帶來更多活力和創造力。

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中環街市「小小夢想家實踐計劃」

日期：7月17日至8月16日

地點：中環街市（香港中環皇后大道中93號及德輔道中80號）