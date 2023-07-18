暑假好去處 睇Peppa Pig音樂劇＋Baby Shark樂園｜附門票優惠

兩大暑期活動於7月份在九龍灣國際展貿中心正式展開，兩大活動性質均能滿足視覺、聽覺等五官體驗。愛玩、活潑型的孩子，可以參加由7月13日至9月3日的 Pinkfong 世界歷奇樂園香港站，樂園內有超過16項遊戲和活動，包括多個沉浸式體感互動遊戲和波波池遊樂場等；而愛表演、愛音樂的孩子可以欣賞7月22日的 Peppa Pig Live! Peppa Pig’s Celebration音樂劇，多個 Peppa Pig 角色為小朋友帶來長達90分鐘的精彩舞台表演。文中附有門票優惠，切勿錯過！



最後召集 Peppa Pig Live! Peppa Pig’s Celebration 音樂劇

愛表演、愛音樂的孩子必定入場欣賞，Peppa Pig Live! Peppa Pig’s Celebration 音樂劇！Peppa 將於本週六再次踏上舞台，並於假九龍灣國際展貿中心匯星演出。音樂劇 Peppa Pig Live! Peppa Pig’s Celebration 講述關於一家人最最窩心、最珍貴回憶的故事 。音樂劇配以首首動聽歌曲、特別舞台效果（巨型彈彈球），再以驚喜及惹笑情節帶出家庭樂、友誼、團隊合作的故事，拼湊出全長90分鐘*精彩絕倫的舞台演出﹗

*包括20分鐘中場休息

故事講述Mummy Pig 為 Peppa悉心準備了一本很特別的家庭相簿，相簿內收藏着一張張充滿快樂回憶的照片。Peppa 與 George十分好奇又著急地翻開相簿，跟Mummy Pig一起重拾一幕一幕珍貴的回憶。

是次音樂劇只限7月22日在九龍灣國際展貿中心匯星公演，欲購從速！在暑假期間把握與Peppa Pig見面，欣賞精彩演出。

Peppa Pig Live! Peppa Pig’s Celebration 資料詳情：

日期：2023年7月22日

地址：九龍灣國際展貿中心匯星

時間：10am / 1pm / 3:30pm / 7:30pm

＞＞立即購票：https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=PEPPA0723＜＜

愛玩、活潑型的孩子，當然要到「Pinkfong世界歷奇樂園香港站」放電！



Pinkfong世界歷奇樂園香港站

深受大小朋友們喜愛的 Pinkfong、Baby Shark 由即日起在九龍灣國際展貿中心等各位小朋友，來參與暑假盛事「Pinkfong世界歷奇樂園香港站」。佔地約14,000平方尺的樂園，內裡有超過16項遊戲和活動，包括多個沉浸式體感互動遊戲、波波池遊樂場、Pinkfong 機動遊戲，當然不少得全球YouTube 點擊率最高的 Baby Shark 歌曲和舞蹈。

由 Pinkfong、Baby Shark和他們的朋友帶小朋友一同穿梭海陸空，遊歷多姿多彩的Baby Shark Reefville 和色彩繽紛的 Pinkfong Wonderville。小朋友更可坐上 Baby Shark 家族彈簧搖搖車、與 Pinkfong 及 Hogi 一起玩滑草等等！當然，不能錯過機會與最喜愛的角色合照留念，讓小朋友今年暑期活動留下難忘回憶！

活動詳情：

日期：2023年7月13日 – 9月3日

地址：九龍灣國際展貿中心B102-111 Let’s Play Entertainment Centre （佔地擴充到約14,000平方尺）

時間（截止售票及入場時間為該節結束前40分鐘）：

普通日子（不包括星期六、日及公眾假期） 1300 – 1840

特別日子（星期六、日及公眾假期） 1000 – 1840

逢星期二及星期三休館

+ 1

門票詳情：

成人門票（適用於身高超過1.5米人士）：$118/100分鐘

小童門票（適用於身高介乎0.8米*至1.49米人士）：$228/100分鐘

親子套票（包括成人及小童門票各一張）：$326/100分鐘 (額外慳$20)

家庭套票（包括2張成人及1張小童門票）：$434/100分鐘（額外慳$30）

＞＞立即購票：https://hk.trip.com/w/pinkfonghk＜＜

普通日子下午5時後之場次優惠（2023年7月10日或以後）

成人門票（適用於身高超過1.5米人士）：$98/100分鐘

小童門票（適用於身高介乎0.8米*至1.49米人士）：$228/100分鐘

親子套票（包括成人及小童門票各一張）：$306/100分鐘 (額外慳$20)

家庭套票（包括2張成人及1張小童門票）：$394/100分鐘（額外慳$30）