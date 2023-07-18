暑假好去處｜親子Glamping優惠合集 大草原仰望繁星最平人均$58

暑假開始了！想帶小朋友親親大自然，不如試試Glamping！小編整理香港親子Glamping套票推薦，不但提供營具，而且有移動冷氣，適逢現時有快閃優惠，最平人均$58起！



長洲西園農莊特色露營假期｜Saiyuen Camping & Adventure Park

園内十一英畝土地，非常空擴舒適。園內有不同風格主題的露營區： 南非營區、印第安營區、蒙古包營區、野營樂，赤日。設衆多戸外活動，主題活動及歷奇體驗！

南非營區坐向廣闊草地平原，營內設施結集時尚營宿方式，保留非洲原野精髓。區內共有三款呎吋的營舍以供選擇，可容納2至9人。每營均設有陽台、野餐桌、營頂燈；帳內設有吊扇，吊燈及蚊簾，部份營舍更配備空調、冷熱水淋浴及獨立衛生間，為營友提供顯赫、舒適的露營生活。

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觀星圓拱屋營區是一個僻靜的起居空間。您可安坐營內獨覽長洲鯆魚灣海景、遠眺大嶼山海岸、觀賞船隻穿梭、享受黃昏日落美景。夜間透過天窗仰望閃爍星光，感受大自然萬物之奇妙。觀星圓拱屋可容4人，配備空調、冷熱水淋浴及獨立衛生間，為營友提供顯赫舒適的露營生活。

星海之森，設300呎起居營舍及休閒設施的近三千呎的草地平台。在這個奢華的私人空間裡，你可以在篝火旁與家人朋友共享星空，或在用膳區生火野炊、燒烤晚餐。起居於透明圓拱屋，您可安坐營內獨覽長洲鯆魚灣海景、遠眺大嶼山海岸、觀賞船隻穿梭、享受黃昏日落美景。夜間透過天窗仰望閃爍星光，感受大自然萬物之奇妙。

另外，西園設三個時尚蒙古包，各可容四人起居。營頂設圓頂天窗作採光之用。營內設有茶桌雅座，各營亦配備空調，冷熱水淋浴及獨立衛生間，為營友提供顯赫舒適的露營生活。而赤日是一個懸掛於空中的3米直徑大圓球，讓你在高度私隱的野外環境裡經歷一種全新的住宿體驗。

現時正推快閃優惠，入住有冷暖空調設備的綠洲營，可於西園大草原燒烤，晚上又可以仰望繁星，只需HK$58/位。親子一家大細Glamping推介可預訂「零房價」體驗印第安營或南非營，套票包括獨家野炊體驗及HK$1,000活動兌換現金劵。家長還可以帶小朋友參加鮮摘沙律工作坊、羊圈餵飼體驗、沿繩垂降體驗、馬騮上樹等活動，低至HK$625/位！

價錢：$300起｜>>立即預訂<<

元朗錦田 白泥部落 Pastoral Glamping

提供多種不同五星級舒適的帳營，更提供兒童嬉水池，彈彈床，水管遊戲等多種設施！設有特色營舍，包括部落營、帆船營、星空營及自攜營區。客人可以在自己的帳營前草地BBQ，亦可以自攜食物，需付租爐費$150，費用已包括一袋炭及開爐費，加購炭每包$70。 此外，亦可現場訂購燒烤套餐，價錢已包括租爐費。

特色營舍 — 部落營



部落營以色彩民族風格為主題，共設有5個部落營。每個營舍門前設有私人寬敞露台、藤吊椅、野餐桌椅及戶外空間。營內房間配備1張雙人木床、衣帽架、茶几、坐墊、風筒、電陶爐、電熱水煲。如3-4位客人入住，營地會於晚上免費為客人加多1張充氣雙人床。每個營舍設有洗手間，配備冷熱水沐浴裝置。營舍面積約300平方呎。標準入住客人數量為 2-4人。

價錢：每帳$2,000 起｜>>立即預訂<<

特色營舍 — 帆船營



帆船營以簡約小清新風格為主題，共設有3個帆船營。每個營舍門前設有私人寬敞露台、吊床、野餐桌椅及戶外空間。營內房間配備2張雙人木床、衣帽架、茶几、坐墊、風筒、電陶爐、電熱水煲。如5-6位客人入住，營地會於晚上免費為客人加多1張雙人摺疊木床。每個營舍設有洗手間，配備冷熱水沐浴裝置。營舍面積約300平方呎。標準入住客人數量為 4-6人。

價錢：每帳$3,000 起｜>>立即預訂<<

特色營舍 — 星空營



星空營配有落地天幕設計，為您提供更多自然光線，共設有2個星空營。每個營舍門前設有、鞦韆吊椅、野餐桌椅及寬敞戶外空間。營內房間配備2張雙人床、衣帽架、茶几、坐墊、風筒、電陶爐、電熱水煲。每個營舍設有洗手間，配備冷熱水沐浴裝置。營舍面積約300平方呎。標準入住客人數量為4人。

價錢：每帳$2,000 起｜>>立即預訂<<

自攜營區



現場設施包括洗手間（8️格）、熱水淋浴間（6️格）（梘液需要自備）、雪櫃（先到先得）、洗潔精、百潔布、廚房鋅盤。

營區草地：每位成人150呎，每位小童100呎。

價錢：(12歲以上)每人$180、(3-11歲)每人$120｜>>立即預訂<<

營區草地車中泊：350呎 連同車位，每個位置上限3️人。現場4️個位，先訂先得

價錢：每組$700｜>>立即預訂<<

日系豪華露營 - Ogawa Type52R 人氣小山屋｜Autocamper 紅花嶺

紅花嶺被規劃為未來香港的第25個郊野公園，生態價值極高。現場以台灣牛樟樹生態為主題的汽車露營場，台灣牛樟樹有獨特清香，而站在紅花嶺山頂，可遠眺沙頭角海及整個深圳天際線，日落時份景致迷人。營地周邊亦有著鹿頸、南涌、新娘潭、長山古寺等多個景點及行山路線可供探索。而「Ogawa Type52R 人氣小山屋」是日本品牌Ogawa香港唯一正式授權營地，有著日系格紋窗設計，讓你彷彿走進山中小屋，打卡一流。小山屋內有移動式冷氣可供使用！

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Ogawa 營已包括：營帳、天幕、露營燈、露營床、被鋪（如有需要可自備更多保暖用品）、露營枱櫈、煮食爐具/ BBQ爐（任選其一，不包括食物﹑個人衛生用品）、餐具（筷子）、調味料、水杯、水壺、冰箱、垃圾袋、蚊香（可選購）、火機及行動電源（尿袋）

地點：Autocamper紅花嶺(新界沙頭角公路石涌凹段39號)

Autocamper 紅花嶺 + Ogawa Type52R 人氣小山屋 Type 52R (卡其色)

價錢：$1580起／親子3人、加人每位$500｜>>立即預訂<<

Nordisk Alfheim 北歐精靈村 - 熊帳｜Autocamper 紅花嶺

在 Nordisk Alfheim 帳篷的佈置上，採用最具質感的設計師品牌，搜羅自日本、台灣、歐美多地，以自然、舒適為主調，讓你彷如踏入精靈的小村莊。「Nordisk Alfheim 精靈帳 - 熊帳」套票價錢包含2人入場及泊一輛汽車，裝備包括Nordisk Alfheim 19.6、天幕、露營桌、露營椅、炊具/燒烤爐、餐具、調味料、冰桶、營燈、氣氛燈、床褥及被鋪、移動冷氣、桌上遊戲。

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地點：香港沙頭角沙頭角公路石涌凹段39號 Autocamper 紅花嶺 (景盛農莊)

價錢：$1580起／2人、加人每位$500（最多可加至6人）｜＞＞立即預訂<＜

Geodome4 x 私人花園派對 ｜Autocamper 大江埔

Autocamper 全新推出 TNF Geodome4 x 私人花園派對體驗！獨立的私人花園，以圍欄分隔，私隱度高。約 600 呎的軟綿綿草地放置 Geodome4 及全套設計師品牌露營裝備，另有約200呎硬地空間、100呎小屋室內空間及額外雙人地帳可供使用。私人花園可遠眺雞公嶺山脈。無論係一家大細還是知己朋友，都可以來輕鬆享受大自然，渡過悠閑的歡樂時光！

「私人花園派對體驗」價錢包含2人入場及泊一輛汽車，裝備包括Geodome4、天幕、露營桌、露營椅、炊具/燒烤爐、餐具、調味料、冰桶、營燈、氣氛燈、床褥及被鋪、家用電源及桌上遊戲。

地點：Autocamper 大江埔

價錢：$1580起／2人、加人每位$500（最多可加至4人）｜>>立即預訂<<