紗窗、門隙盡是灰塵難清潔？勿直接刷擦、水沖　3大法寶輕鬆清理

紗窗容易積聚灰塵，若用濕抹布直接擦洗，或直接用水沖洗只會讓灰塵結塊，更難以清理，而若用刷子清潔，一不小心還會搞得家裏塵土飛揚。針對難以清理的紗窗及溝縫，家事達人陳安祺特意分享法寶，按照3步驟清潔就能輕鬆將灰塵清理乾淨



紗窗灰塵千萬不能用抹布擦！靠3法寶清理簡單又快速

陳安祺於《健康2.0》YouTube頻道上分享，清理紗窗或門縫、窗溝時，千萬不能用水沖，也不能用濕抹布擦，建議可以使用「吸塵機」來清理：

跟着以下方法去做，就能輕鬆清走紗窗、門縫及窗隙的灰塵！（按圖了解）

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1.吸塵機大範圍清潔

首先使用吸塵機將紗窗大部分的灰塵吸乾淨，切記要保持乾燥，不可以沾水，一直到發現紗窗的顏色改變，代表已經乾淨了7、8成。

2.海綿棒處理縫隙

許多人家中的紗窗會裝有鐵網格，在清潔上是衛生死角，因此可以找一塊清潔海綿，用小刀將海綿割成一條一條像風琴一樣的形狀，深度約1至1.5厘米，再使用即棄筷子及橡筋綁起來，變成一個刷子接着清理。

陳安祺說明，「這樣清的好處是因為它有很多直角，又是平面，清的時候直角可以剛好伸到裏面；用海綿的好處是因為乾燥摩擦，海綿會靜電，剛好把灰塵吸住，不會讓你打噴嚏、讓灰塵到處飛。」

3.濕抹布清潔

確保紗窗完全清理乾淨後，最後一步才可以使用濕抹布擦洗，否則灰塵將會結塊，黏在紗窗上，反而更難清理。

門縫、窗溝太窄怎麼清？家事達人加碼分享清潔SOP

另外，對付同樣容易藏污納垢的門縫及窗溝，陳安祺也加碼分享3個清潔步驟：

1. 吸塵機大面積清潔

一樣先使用吸塵機乾吸，最好將吸塵機換成小型的尖頭，更方便清理。

2. L形牙刷清潔角落灰塵

如果是比較細窄的門縫或窗溝，可以使用家裏不要的牙刷來清理。先將牙刷用打火機烤一烤，接着折成L形，這樣更好施力也更方便清理。

3. 吸塵機最後清潔

使用牙刷將卡在縫隙中的灰塵清出後，最後再使用吸塵機吸掉，確定沒有灰塵殘留後也可以使用抹布擦洗，這樣就能讓最難清理的門縫及窗溝一乾二凈。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：紗窗清潔千萬別用水沖！家事達人靠3法寶快速除塵，免拆下來還能把窗溝門縫清乾淨】