家居清潔｜牙膏、白膠漿竟可這樣用？清潔達人教你9大神奇秘技

之前我們寫過，在日本「男主外女主內」的傳統下，男性退休之後是啥啥都不會，所以有了「老年男性家務培訓班」的誕生。



其實，男性並不是不會做家務，很有可能就是有人做了，所以自己就懶惰了。男性做起家務，可能比女性更細緻！

日本綜藝《這其中的差別是甚麼？》請來的清潔大師就令人印象深刻。

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日本著名清潔大師尾崎真，潛心鑽研各種清潔技術，運營了一家生活方式研究中心——Osouji本鋪，是業內最大的連鎖店之一，為客户提供各種清潔服務。

深入的研究，讓他有許多簡單且有效的清潔方法，同時還和自己的團隊開發了不同的清潔產品。

跟着他做清潔，生活中那些常見的、難清潔的污漬，統統變乾淨，而且用到的清潔用品，有時根本想象不到！

第一招

窗框邊的橡膠條，容易落户、變髒，時間一久，很難清除。

尾崎真將20g馬鈴薯澱粉+20ml的廚房用漂白劑混合，調成漿糊狀塗抹在發黴的地方，然後用抹布擦掉，就變得和新的一樣！

這個方法也非常適合潮濕容易發黴的浴室，擦洗的地方真的非常乾淨！

第二招

地毯，讓很多人又愛又恨，最怕的就是把帶顏色的汁水滴在上邊。清潔不好，就要整體換掉，費時費力還費錢。

對於滴在地毯上的污漬，尾崎真研究出了一個萬能用法。

第一步，先對污漬噴水，讓它暈染開。

第二步，將厚毛巾蓋在污漬上，避免吸塵器弄壞地毯。

第三步，用吸塵器反覆吸幾次，中間可以在污漬上噴水再稀釋。吸完之後地毯真的變乾淨了，小編只想感嘆一句：神奇！

尾崎真表示，滴落30分鐘內的污漬用這個方法一般都可以有效去除。醬料、咖啡、紅酒等都可以！

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第三招

水龍頭上的水垢，也是讓人頭疼的一大“煩心事”，洗不乾淨還容易留下水漬。

在尾崎真手裏，尼龍毛巾+牙膏就能搞定！

牙膏擠在毛巾上，稍微沾濕一下，反覆擦拭水龍頭上的污垢，摩擦大概20秒。

再用乾淨的毛巾將牙膏擦掉，與沒擦洗的地方形成了強烈的對比！彷彿換了個新的水龍頭！

梅雨季或是連續的陰天、雨天，經常用水的地方，很容易滋生黴菌。大部分時候我們都是先塗抹清潔劑，再洗刷。但是要耗費很大的力氣。

尾崎真將順序調換，先刷再塗清潔劑，減輕了不少負擔！

第四招

縫隙空間很小，一般刷子很難刷到位。尾崎真拿出了修剪過的牙刷，這樣做的原因是——剪短的牙刷會有像刷子一樣的硬度。

先用牙刷刷洗髮黴的地方，在便表面形成傷痕。

再倒上洗滌劑3分鐘後，用抹布擦掉，這個對比也太明顯了！

黴菌的清潔，最重要的是清潔順序。一定要先刷，再用清潔劑！

第五招

天氣變冷，室內外温差大，窗户特別容易結露。尾崎真教你用一樣東西防止結露，它就是最常見的洗潔精！

在廚房紙上擠一點洗潔精，稍微沾濕，塗抹在窗户上，然後把起泡的部分擦掉，被擦過的地方就不會結露了！

第六招

尾崎真非常擅長用常見物品，用在意想不到的地方。

用來刷衣服上毛毛的刷子，還能幹什麼？

擦拭令人頭大的窗紗特別有效，不需要特別的技巧和清潔劑，刷就完事兒了！

第七招

木工用的白膠漿，在尾崎真手裏，真的就是清潔之神！

它對木頭的粘性十足，對於瓷磚、塑料、陶瓷類的物品卻沒有太大粘度，所以非常適合帶走這些材質表面的污漬。

水龍頭的連接處，產生的污漬角度刁鑽難清理，將白膠漿覆蓋在污漬上，靜置一天自然乾燥。第二天等膠水變透明直接撕下，污漬統統被帶走。

油乎乎的排風扇表面，刷上一層白乳膠，放置一天晾乾，第二天很容易就能把油污帶下來！

鞋底的污漬，一層白膠漿也能搞定！

節目組在現場用棒球做演示，用事實向我們説明，白乳膠在清除表面污漬方面有奇效！

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第八招

一物多用的還不止是白膠漿，常見的洗碗用的橡膠收手套也是清潔高手！

長毛地毯特別容易藏污納垢，即使打掃的很勤快，下邊還是有許多頭髮、毛絮藏在裏邊很難清理出來。

戴上橡膠手套，在地毯表面摸索、聚集，不一會就能夠把髒東西聚集成一個球。這些都是在表面很難發現的！

第九招

還沒完，橡膠手套還有用處——用來對付撕不掉的標籤。

標籤表面沾些水，把一個勺子塞進橡膠手套的一個指頭中，用勺子的背部摩擦標籤，不一會標籤就被擦掉了！

清潔、整理都不是難事，但是想要做好卻並不容易。

很多人會覺得家務是一件枯燥且無趣的事情，但是在看了尾崎真的分享後會發現，當我們掌握了一些小技巧，家務、清潔、整理的過程是一個非常治癒的過程。

完成後，舒適、乾淨的環境也能為我們帶來滿足感。

男性不是天生不會做家務、不會做整理、不會做清潔，而是習慣了有人為他們打理一切。如果你的老公不愛做家務，就用這一篇神奇的清潔技巧來勾起他們的興趣吧！

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