開學系列｜輕巧護脊書包推介 CHARM DAY書包淨重輕過一枝礦泉水

小朋友即將開學，書包是必不可少的返學用品！學童正值發育期幼童，如長期姿勢不正確，整體令身體發育出現問題，使整體骨骼成長發展影響深遠。所以家長非常需要為學童揀選一個輕巧護脊書包！有製造優質書包長達45年的CHARM DAY推出羽量級書包，淨重僅0.6kg，比一枝礦泉水更輕，絕對是學童護脊之選。



CHARM DAY 采日有限公司為香港小朋友製造優質書包已長達45年，其產品質素更獲學界推薦，本港逾7成的幼稚園書包都由CHARM DAY 生產。CHARM DAY 向來關注學童的體態健康，旗下的產品以香港學童骨架為藍本，設計出最適合香港幼童體態及有助成長護脊書包。

CHARM DAY 的書包有3大特點，是一個符合輕巧、護脊和舒適的書包最佳選擇：

1. 輕巧書包僅重0.6kg 輕過一枝礦泉水

CHARM DAY技術再有突破，成功製作出同級產品最輕的書包。其中羽量級18L 書包淨重僅0.6kg，比一枝礦泉水更輕，而且比同級產品再輕40%！

2. 護脊貼心設計 全方位保障孩子

CHARM DAY書包內配備三層護脊穩定結構，十字護脊繫帶令書本重量更貼近背部，家展及學童善用此繫帶，按重量將書本由內向外放置，最重的書本或物件放在最貼近背部位置，有效平衡肩帶負重使肩膀更輕鬆，同時避免了書本重量集中在書包底部，以致書包變形下墜，大大減低學童寒背的風險。另外，書包亦有人體工學護脊設計充棉，內置彈力設計，為學童提供全面脊椎保護。CHARM DAY亦特別加寛、加厚肩帶，將壓力分散，舒適地減輕肩膀負擔。

CHARM DAY書包配備可調整防滑扣，讓家長可以因應學童成長調整位置；再加上貼心收尾帶設計，調較肩帶至適合長度後，把剩餘尾帶捲盡至能夠頂實膠扣，然後用魔術貼貼緊，細心設計能防止肩帶移位，可以防止肩帶一長一短，杜絕學童高低膊的問題。

CHARM DAY書包榮獲香港安全認證，通過QB/T 1333-2018測試，產品不含聚氧乙烯，物料不易燃，採用環保物料，無毒、無重金屬、無甲醛、無PVC，更通過十一項物理結構安全測試，絕對適合學童使用。

3. 舒適高透氣 設計多功能

CHARM DAY書包深度大升級，學童可以輕鬆放置F4功課袋。再加上多功能格數，令收納量大提升，例如書包兩邊各有位置放水樽及雨傘，書包內又有透明收納間格，可放入上課時間表方便學童，另外還有附拉鏈的收納格，讓學童小物收納變得更簡單。而且書包採用高密度防水防滲物料，加上耐磨防水底部，讓書包更耐用！

小朋友自己揀！全港首個自訂圖案書包

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不想書包一式一樣？CHARM DAY與Tiny Memory 微影印記聯乘推出全港首個自訂圖案書包，讓小朋友可以自己選擇不同本地插畫圖案及自訂字句，設計出獨一無二書包款式！現時多達14間 TINY微影分店以及嘉禾與百老滙院線可提供訂製服務，各位家長趁暑假為小朋友準備開學禮物吧！

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